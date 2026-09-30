Figuras importantes do futebol deixaram claro que o Manchester City precisa enfrentar sua punição antes do fim desta temporada. A Premier League confirmou na terça-feira que o clube foi considerado culpado de todas as acusações relacionadas a infrações financeiras entre as temporadas 2009-10 e 2017-18.

Os rivais estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de o Manchester City encerrar a campanha sem enfrentar consequências, o que poderia gerar grande incerteza, especialmente se conquistar o título novamente. A pressão agora aumenta sobre a comissão independente para agir rapidamente.