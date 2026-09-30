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Clubes da Premier League pedem punição rápida ao Manchester City nesta temporada após veredicto de culpa por infrações financeiras
Demanda por ação rápida
Figuras importantes do futebol deixaram claro que o Manchester City precisa enfrentar sua punição antes do fim desta temporada. A Premier League confirmou na terça-feira que o clube foi considerado culpado de todas as acusações relacionadas a infrações financeiras entre as temporadas 2009-10 e 2017-18.
Os rivais estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de o Manchester City encerrar a campanha sem enfrentar consequências, o que poderia gerar grande incerteza, especialmente se conquistar o título novamente. A pressão agora aumenta sobre a comissão independente para agir rapidamente.
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Os acordos fraudulentos e os riscos
O painel independente concluiu que o clube inflou artificialmente sua receita em mais de £ 900 milhões por meio de acordos de patrocínio "fictícios".
Falando sob condição de anonimato, um dirigente do clube disse à BBC Sport: "É benéfico para todos que isso seja resolvido o mais rápido possível." Ao ser perguntado se uma conclusão rápida era realista, o dirigente acrescentou: "Instintivamente, sim, mas isso tem de ser feito da forma certa. Todos nós podemos ver quais são os riscos se não for. Mas esses riscos estiveram presentes durante todo o processo, enquanto eles venceram a liga várias vezes nesse período."
O cronograma do recurso
O Manchester City negou repetidamente qualquer irregularidade e sinalizou a intenção de apresentar um recurso oficial até o fim desta semana. Embora os regulamentos da Premier League determinem que um recurso deve ser concluído em no máximo 12 semanas após ser protocolado, o diretor-executivo do Manchester City, Ferran Soriano, teria sugerido que o processo vai levar muito tempo. Os procedimentos podem ser acelerados para coincidir com o fim de uma temporada, e a Premier League declarou formalmente seu desejo de que o caso seja "concluído o mais rápido possível", evitando um circo jurídico prolongado.
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O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City não pode levar seu caso ao Tribunal Arbitral do Esporte, o que significa que seu recurso final pode envolver alegar falta de imparcialidade na Alta Corte. A comissão independente em breve realizará uma audiência sobre sanções, que, em última instância, determinará a gravidade da punição sem precedentes do clube.
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