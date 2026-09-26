AFP
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Clubes da Premier League mostram pouco apetite para tirar do Manchester City títulos do passado apesar dos vereditos de culpa
Clubes da Premier League relutam em reescrever a história
O mundo do futebol vinha se preparando para as consequências após a notícia de que o Manchester City foi considerado culpado na maioria das 115 acusações relacionadas a violações das regras financeiras entre 2009 e 2018. Durante esse período de grande sucesso, o clube conquistou oito títulos importantes, o que gerou um amplo debate sobre se essas conquistas foram obtidas de forma justa.
No entanto, apesar do clamor nas redes sociais por uma ação retroativa, foi noticiado pela BBC Sport que há pouca disposição dentro da Premier League e de seus clubes membros para que o Manchester City seja destituído de seus títulos passados. Uma medida tão drástica é amplamente vista como uma iniciativa que abriria um verdadeiro precedente problemático, potencialmente colocando em risco a integridade histórica e a viabilidade comercial da competição, além de levantar questões incômodas sobre as conquistas passadas de outros clubes.
- Getty Images Sport
Al Mubarak envia mensagem desafiadora aos torcedores
Enquanto os debates se intensificam sobre os alicerces de sua era sem precedentes de sucesso, o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, publicou uma poderosa carta aberta à base global de torcedores do clube.
Apesar das reportagens explosivas e dos 114 veredictos de culpa, o presidente mantém uma postura inabalável. Dirigindo-se diretamente aos torcedores, Al Mubarak afirmou: "O processo da Premier League ainda tem um longo caminho a percorrer, e nossa confiança e determinação em provar a inocência do Clube são tão fortes quanto eram quando isso começou." Ele ainda enfatizou a resiliência do clube em meio à contínua tempestade jurídica, acrescentando: "Embora algumas pessoas tenham sido rápidas em chegar às próprias conclusões, e haja muito barulho ao nosso redor, nada mudou. Já enfrentamos desafios juntos antes e prevalecemos."
A ameaça de sanções alternativas e severas
Mesmo que o Manchester City mantenha seus troféus, a ameaça de sanções severas continua muito real. Um painel disciplinar independente ainda não realizou uma audiência definitiva sobre as sanções para determinar a punição final, e as regras da Premier League permitem que ele imponha uma punição “como julgar adequada”.
Embora entregar retrospectivamente títulos aos vice-campeões, como Manchester United e Liverpool, siga sendo uma possibilidade teórica, outros desfechos são atualmente vistos como muito mais prováveis. Uma multa pesada, uma dedução significativa de pontos na atual temporada, ou até mesmo a expulsão da Premier League, são todas sanções em potencial que o painel pode impor ao clube.
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para os campeões ingleses?
À medida que o processo legal continua, o Manchester City precisa se preparar para uma onda de pedidos complexos de indenização de clubes rivais que buscam recuperar receitas perdidas. Um painel independente em breve se reunirá para a audiência oficial sobre as sanções, que finalmente determinará seu destino. Até lá, o clube voltará o foco para o campo. Al Mubarak já pediu união antes de jogos desafiadores após a pausa internacional, destacando a viagem que se aproxima para enfrentar o Liverpool em Anfield e um confronto com o Paris Saint-Germain na Champions League.
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