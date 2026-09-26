O mundo do futebol vinha se preparando para as consequências após a notícia de que o Manchester City foi considerado culpado na maioria das 115 acusações relacionadas a violações das regras financeiras entre 2009 e 2018. Durante esse período de grande sucesso, o clube conquistou oito títulos importantes, o que gerou um amplo debate sobre se essas conquistas foram obtidas de forma justa.

No entanto, apesar do clamor nas redes sociais por uma ação retroativa, foi noticiado pela BBC Sport que há pouca disposição dentro da Premier League e de seus clubes membros para que o Manchester City seja destituído de seus títulos passados. Uma medida tão drástica é amplamente vista como uma iniciativa que abriria um verdadeiro precedente problemático, potencialmente colocando em risco a integridade histórica e a viabilidade comercial da competição, além de levantar questões incômodas sobre as conquistas passadas de outros clubes.