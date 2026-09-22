Questionado se Gibbs-White pode apresentar credenciais sérias para reconhecimento internacional no City Ground, ou se sua cabeça pode ser virada nas próximas janelas, o ícone do Reds Walker, que falava em associação com Power Up Gaming, disse à GOAL: “[Elliot] Anderson se tornou presença constante na Inglaterra enquanto era jogador do Forest, então não acho que o clube pelo qual você joga seja necessariamente a questão. Com o atual técnico da Inglaterra, não acho que ele se importe muito com qual clube você representa. Se ele gosta de você e acha que você é um bom jogador, ele vai convocá-lo.

“A dificuldade para Gibbs-White é que há alguns jogadores muito bons na posição dele. Ele entrou no elenco porque Cole Palmer saiu, então isso o coloca atrás de Palmer. Depois, você tem Foden e Morgan Rogers também apresentando suas credenciais para essa posição. Há muita concorrência, mas é assim que deve ser quando você joga pela Inglaterra.

“Achei que Gibbs-White terminou a última temporada de forma fantástica, embora, ao longo de toda a temporada, talvez ele não tenha sido tão consistente quanto alguns dos outros. Isso é o que ele precisa resolver nesta temporada: consistência.

“Mas agora ele teve a chance dele. Você só precisa de um jogo em que entre em campo e domine, e de repente está totalmente inserido. A saída de Cole Palmer lhe deu esse pouco de sorte, então ele tem de tirar proveito disso.

“Não acho que jogar pelo Forest o atrapalhe. Veja James Maddison saindo do Leicester para o Tottenham: essa mudança não o manteve no time da Inglaterra. Não é necessariamente uma transferência que coloca você no elenco da Inglaterra. É jogar bem. É nisso que Gibbs-White tem de se concentrar. E, se ele jogar bem, provavelmente é aí que a mudança acontece de qualquer forma.”