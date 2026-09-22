Getty
Traduzido por
Clube x seleção: Morgan Gibbs-White precisa deixar o Nottingham Forest para se tornar presença constante na Inglaterra? Ídolo do Nottingham Forest, Des Walker responde à velha pergunta sobre transferência
Inglaterra conta com várias opções para a camisa 10
O futebol inglês está repleto de meias criativos atualmente, o que torna difícil para jogadores como Gibbs-White subir na hierarquia. O ‘Galáctico’ do Real Madrid Jude Bellingham é considerado o nome no topo dessa lista.
Quando se trata de opções para a reserva, nomes como Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze e Phil Foden estão todos na disputa, enquanto a joia do Fulham Josh King continua a se valorizar aos 19 anos.
- Getty
Gibbs-White preterido para a Copa do Mundo de 2026
Gibbs-White superou todos os citados acima ao viver uma fase espetacular entre o início de 2026 e o fim da última temporada. Ele marcou 12 gols pelo Forest em todas as competições nesse período, ajudando a equipe a se afastar do perigo de rebaixamento e a chegar às semifinais da Liga Europa.
Esses esforços ainda não foram suficientes para lhe garantir um lugar no avião para a América do Norte, com Thomas Tuchel preferindo opções alternativas ao montar seus planos para a Copa do Mundo. O técnico alemão inicialmente deixou MGW de fora novamente ao preparar o início de mais uma campanha da Liga das Nações da Uefa.
O mercurial jogador de 26 anos acabou recebendo a oportunidade, devido ao infortúnio do talismã do Chelsea Palmer, mas será que ele sempre será o ‘próximo da fila’? Uma mudança para outro lugar, potencialmente para um clube que dispute a Champions League com regularidade, poderia ajudá-lo em sua causa?
Fica ou sai: o que o futuro reserva para Gibbs-White?
Questionado se Gibbs-White pode apresentar credenciais sérias para reconhecimento internacional no City Ground, ou se sua cabeça pode ser virada nas próximas janelas, o ícone do Reds Walker, que falava em associação com Power Up Gaming, disse à GOAL: “[Elliot] Anderson se tornou presença constante na Inglaterra enquanto era jogador do Forest, então não acho que o clube pelo qual você joga seja necessariamente a questão. Com o atual técnico da Inglaterra, não acho que ele se importe muito com qual clube você representa. Se ele gosta de você e acha que você é um bom jogador, ele vai convocá-lo.
“A dificuldade para Gibbs-White é que há alguns jogadores muito bons na posição dele. Ele entrou no elenco porque Cole Palmer saiu, então isso o coloca atrás de Palmer. Depois, você tem Foden e Morgan Rogers também apresentando suas credenciais para essa posição. Há muita concorrência, mas é assim que deve ser quando você joga pela Inglaterra.
“Achei que Gibbs-White terminou a última temporada de forma fantástica, embora, ao longo de toda a temporada, talvez ele não tenha sido tão consistente quanto alguns dos outros. Isso é o que ele precisa resolver nesta temporada: consistência.
“Mas agora ele teve a chance dele. Você só precisa de um jogo em que entre em campo e domine, e de repente está totalmente inserido. A saída de Cole Palmer lhe deu esse pouco de sorte, então ele tem de tirar proveito disso.
“Não acho que jogar pelo Forest o atrapalhe. Veja James Maddison saindo do Leicester para o Tottenham: essa mudança não o manteve no time da Inglaterra. Não é necessariamente uma transferência que coloca você no elenco da Inglaterra. É jogar bem. É nisso que Gibbs-White tem de se concentrar. E, se ele jogar bem, provavelmente é aí que a mudança acontece de qualquer forma.”
- Getty
Esperança da Inglaterra, Gibbs-White assume a braçadeira do Forest
Gibbs-White voltou a marcar pelo Forest no início de 2026-27, abrindo sua conta na temporada ao converter um pênalti no empate por 2 a 2 com o Liverpool. Oliver Glasner, depois de assumir o comando às margens do Trent, seguiu passando a braçadeira de capitão para o enigmático camisa 10.
Comprometimento inabalável com qualquer causa é garantido com Gibbs-White, já que ele nunca entrega menos de 100 por cento, e espera aumentar sua coleção de seis jogos pela seleção principal da Inglaterra quando a Inglaterra enfrentar Espanha, Tchéquia e Croácia ao longo das próximas duas semanas.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.