Ao ser mais pressionado sobre se o Spurs está tentando proporcionar a Moore o maior número possível de experiências diferentes, já que uma transferência para o Colônia vem sendo cogitada, com essa postura ficando um pouco mais fácil de entender, Hendry acrescentou: “Sim, eu também concordo com isso. Mas, por outro lado, o clube não pode ditar isso. “Eles talvez só possam dar opções aos jogadores, aos mais jovens especialmente, se eles não forem ser considerados de imediato para jogar no time principal. E o outro ponto nisso é que, mesmo quando eu jogava, todo jogador jovem acha que é capaz de jogar no time principal. E ele pode até conseguir, por um jogo ou dois.

“Mas, novamente, isso depende de quem manda no Tottenham, dos treinadores e de todo o resto, do elenco que eles têm, de quem eles têm naquela posição, de que tipo de qualidades aquele jogador tem em relação ao outro naquela posição. Há todas essas diferentes questões a serem levadas em conta, e não é uma situação ruim para Mikey Moore.

“Para onde ele vai? Itália ou Espanha? Alemanha? Que experiência seria essa. Na Alemanha, claro, todos nós sabemos o tamanho dos públicos que eles têm e o quanto a Bundesliga é bem apoiada.

“O Bayern de Munique está praticamente sozinho na frente neste momento. Não acho que haja nada para alcançá-los. Seria ótimo para o Rangers tê-lo de volta, mas acho que isso provavelmente é muito improvável.”



