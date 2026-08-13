Getty
Traduzido por
‘Clube maior que o Tottenham’ - Rangers encara frustração com Mikey Moore enquanto ex-zagueiro do Ibrox admite que retorno ao Old Firm é ‘altamente improvável’ para a joia do Tottenham
Moore marcou sete gols durante período de empréstimo no Rangers
Moore se juntou ao Rangers pouco antes de comemorar seu aniversário de 18 anos. Ele chegou à Escócia depois de se tornar o jogador mais jovem, aos 16 anos e 277 dias, a representar o Tottenham na Premier League.
Ele tem sido considerado uma das maiores promessas do norte de Londres há algum tempo, mas as dificuldades do Tottenham, que resultaram em dois 17º lugares consecutivos, tornaram difícil encontrar minutos regulares em campo em seu clube de origem.
O Rangers teve prazer em oferecer essas oportunidades em 2025-26 e deu a Moore um palco no qual pudesse mostrar seu talento e adquirir uma experiência inestimável sob os holofotes mais intensos. Ele fez 47 partidas na última temporada, marcando sete gols no processo.
Um retorno a Ibrox foi cogitado, com Derek McInnes agora no comando à beira do campo, mas nenhum acordo foi fechado. O Rangers precisa de uma injeção de criatividade depois de passar em branco nas três primeiras partidas de 2026-27.
- Getty
Moore ainda não tem tempo de jogo garantido no Tottenham
Questionado se essa situação será uma fonte de frustração, o ex-zagueiro do Rangers Hendry, falando em associação com LadBet, disse à GOAL: “É, depois de ver o Rangers nos últimos três jogos! E o Derek, ainda achamos que ele segue tendo bom suporte. As coisas não saíram como planejado até agora.
“Mikey Moore seria um acréscimo bem-vindo. Ele é um jogador que, aos 19 anos de idade, foi para um país diferente e para um clube maior, o Rangers é maior do que o Tottenham. Eu sei que muita gente na Inglaterra vai me criticar por causa disso. Mas, quando se trata de história e de todo o resto, é um clube maior. Neste momento é? Provavelmente não. Eu realmente não posso dizer que o Tottenham seja um time do top 6, mas muita gente acha que eles vão ser um time de top 8 ou de top 6 nesta temporada. Só na última temporada, é claro, eles se arrastaram por muito pouco.
“Mas Mikey Moore está olhando para onde ele está no Tottenham e, obviamente, para onde ele estava no Rangers e para o que viveu no Rangers. Ele conseguiria dar conta no Tottenham? Há uma saída possível do Tottenham? Acho que o Rangers ficaria encantado se conseguisse trazê-lo de volta neste momento. Mas eu não sei.”
Jovem do Tottenham pode estar a caminho da Bundesliga
Ao ser mais pressionado sobre se o Spurs está tentando proporcionar a Moore o maior número possível de experiências diferentes, já que uma transferência para o Colônia vem sendo cogitada, com essa postura ficando um pouco mais fácil de entender, Hendry acrescentou: “Sim, eu também concordo com isso. Mas, por outro lado, o clube não pode ditar isso. “Eles talvez só possam dar opções aos jogadores, aos mais jovens especialmente, se eles não forem ser considerados de imediato para jogar no time principal. E o outro ponto nisso é que, mesmo quando eu jogava, todo jogador jovem acha que é capaz de jogar no time principal. E ele pode até conseguir, por um jogo ou dois.
“Mas, novamente, isso depende de quem manda no Tottenham, dos treinadores e de todo o resto, do elenco que eles têm, de quem eles têm naquela posição, de que tipo de qualidades aquele jogador tem em relação ao outro naquela posição. Há todas essas diferentes questões a serem levadas em conta, e não é uma situação ruim para Mikey Moore.
“Para onde ele vai? Itália ou Espanha? Alemanha? Que experiência seria essa. Na Alemanha, claro, todos nós sabemos o tamanho dos públicos que eles têm e o quanto a Bundesliga é bem apoiada.
“O Bayern de Munique está praticamente sozinho na frente neste momento. Não acho que haja nada para alcançá-los. Seria ótimo para o Rangers tê-lo de volta, mas acho que isso provavelmente é muito improvável.”
- Getty
Quando os prazos de transferência acabam na Escócia e na Inglaterra
A janela de transferências na Escócia permanecerá aberta até 3 de setembro, alguns dias além do prazo na Inglaterra. Isso dá a McInnes tempo para receber mais reforços, ou rostos familiares, no elenco.
Espera-se que o Tottenham tome uma decisão em breve sobre o futuro de Moore, à medida que conclui sua campanha de pré-temporada e se prepara para o início da Premier League, com a expectativa de que ele volte a se transferir antes do fim do mês.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.