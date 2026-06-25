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Clube da Premier League faz oferta por Jarrod Bowen após o rebaixamento do West Ham para a Championship
O Toffees inicia a busca por um ponta
De acordo com o Football Insider, o clube de Merseyside manifestou oficialmente seu interesse em resgatar o craque do West Ham da Championship. O capitão dos Hammers está ansioso por um rápido retorno ao futebol da primeira divisão, após uma campanha coletiva desastrosa na capital. Enquanto o Everton está ansioso para avançar rapidamente nas negociações, o prolífico atacante pretende avaliar minuciosamente todas as possíveis ofertas futuras de outros interessados antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro a longo prazo.
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Moyes busca eficiência no ataque
A principal força motriz por trás dessa busca é a necessidade urgente do técnico David Moyes de injetar eficiência na linha de ataque, segundo reportagem do The Sun. Os Toffees tiveram grandes dificuldades para manter a inspiração ofensiva na última temporada, sem que nenhum jogador do time titular chegasse a dois dígitos na primeira divisão, já que Beto liderou a artilharia interna com uma marca modesta de nove gols. O desempenho individual excepcional de Bowen resolveria facilmente essas preocupações persistentes, dada sua comprovada capacidade de criar e finalizar regularmente chances de alto nível.
Dirigentes do Merseyside ampliam a lista de candidatos
Apesar das dificuldades coletivas que levaram ao surpreendente rebaixamento do West Ham, o versátil atacante teve uma temporada individual produtiva, marcando nove gols e dando 11 assistências. No entanto, essa impressionante contribuição de 20 gols não foi suficiente para garantir sua vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.
Além do grande interesse no atacante do West Ham, os dirigentes do clube estão acompanhando de perto o ponta do Fulham, Harry Wilson, cujo contrato está prestes a expirar. No entanto, a contratação do jogador da seleção do País de Gales enfrenta forte concorrência, já que tanto o Leeds United quanto o Aston Villa já demonstraram interesse concreto após a temporada em que ele marcou 19 gols.
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A disputa por transferências põe à prova a hierarquia
O Everton enfrenta um período operacional desafiador antes do fechamento do mercado de transferências de verão, enquanto Moyes tenta convencer Bowen a recusar propostas de outros clubes da primeira divisão e, ao mesmo tempo, lida com uma complicada disputa envolvendo vários clubes pela contratação de Wilson. O sucesso nessas negociações cruciais determinará em grande parte a profundidade do elenco antes de os Toffees estrearem na nova temporada da Premier League, recebendo o Crystal Palace em 22 de agosto.