Clube da Premier League faz oferta por Jarrod Bowen após o rebaixamento do West Ham para a Championship

Apesar das dificuldades coletivas que levaram ao surpreendente rebaixamento do West Ham, o versátil atacante teve uma temporada individual produtiva, marcando nove gols e dando 11 assistências. No entanto, essa impressionante contribuição de 20 gols não foi suficiente para garantir sua vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.

Além do grande interesse no atacante do West Ham, os dirigentes do clube estão acompanhando de perto o ponta do Fulham, Harry Wilson, cujo contrato está prestes a expirar. No entanto, a contratação do jogador da seleção do País de Gales enfrenta forte concorrência, já que tanto o Leeds United quanto o Aston Villa já demonstraram interesse concreto após a temporada em que ele marcou 19 gols.