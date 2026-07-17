Clube da Premier League está em negociações para uma contratação surpresa do goleiro holandês, após ter sua primeira oferta rejeitada

O Ipswich Town intensificou suas negociações com o goleiro Van Oevelen, do FC Volendam, enquanto continua em busca de um novo goleiro titular após o acesso à Premier League, segundo o Voetbal International.

O clube inglês apresentou uma oferta inicial no valor de cerca de € 3 milhões, mas o Volendam rejeitou a proposta ao considerar que ela ficava aquém da avaliação que fazia do jogador. As negociações entre os clubes continuam, enquanto tentam chegar a um acordo sobre o valor da transferência.

O Volendam está disposto a vender o jogador de 22 anos neste verão, mas está determinado a garantir o que considera ser o preço justo por um de seus ativos mais valiosos.







