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Yosua Arya

Traduzido por

Clube da Premier League está em negociações para uma contratação surpresa do goleiro holandês, após ter sua primeira oferta rejeitada

Mercado da bola
Ipswich
K. van Oevelen
Premier League
Volendam
Eerste Divisie

O Ipswich Town continua em negociações com o FC Volendam sobre a contratação do goleiro Kayne van Oevelen, após sua oferta inicial ter sido rejeitada. O time recém-promovido à Premier League enfrenta a concorrência do Valencia, que, segundo relatos, já teria chegado a um acordo com o jogador de 22 anos quanto às condições contratuais.

  • O Ipswich se empenha para contratar Van Oevelen

    O Ipswich Town intensificou suas negociações com o goleiro Van Oevelen, do FC Volendam, enquanto continua em busca de um novo goleiro titular após o acesso à Premier League, segundo o Voetbal International.

    O clube inglês apresentou uma oferta inicial no valor de cerca de € 3 milhões, mas o Volendam rejeitou a proposta ao considerar que ela ficava aquém da avaliação que fazia do jogador. As negociações entre os clubes continuam, enquanto tentam chegar a um acordo sobre o valor da transferência.

    O Volendam está disposto a vender o jogador de 22 anos neste verão, mas está determinado a garantir o que considera ser o preço justo por um de seus ativos mais valiosos.



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    Volendam espera conseguir o melhor preço

    O Volendam está aberto à ideia de Van Oevelen deixar o clube neste verão, mas não está disposto a liberar o goleiro por um valor baixo. O clube holandês estaria exigindo um “preço máximo”, ciente de que o valor de mercado do goleiro subiu significativamente, apesar do clube ter sido rebaixado para a segunda divisão.

    Van Oevelen foi um dos destaques da equipe conhecida como “De Heen en Weer”, apresentando um desempenho consistente ao longo de toda a temporada da Eredivisie. Embora o clube tenha acabado sofrendo o rebaixamento, suas atuações individuais chamaram claramente a atenção de olheiros de toda a Europa, levando à atual disputa pela contratação entre vários grandes clubes.

  • Disputa por um dos goleiros em ascensão do futebol holandês

    O Ipswich ainda tem a chance de concretizar a contratação, apesar do suposto acordo do Valencia com o jogador. Como o time espanhol ainda não apresentou uma oferta oficial, o clube da Premier League continua em negociações com o Volendam e ainda pode fechar o negócio se atender à avaliação do clube holandês.

    Van Oevelen consolidou sua reputação nas duas últimas temporadas, ajudando o Volendam a conquistar o acesso da Keuken Kampioen Divisie antes de impressionar na Eredivisie. Ele perdeu as duas últimas partidas da última temporada devido a uma lesão, mas já se recuperou.

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    A disputa pelas transferências deve continuar

    Espera-se que as negociações entre o Ipswich e o Volendam continuem, já que o clube da Premier League está avaliando uma oferta melhorada. Como o Valencia ainda não fez uma proposta oficial, a disputa por Van Oevelen continua em aberto. O jogador de 22 anos parece prestes a deixar o Volendam, e seu próximo destino provavelmente será decidido pelo clube que, primeiro, conseguir atender às exigências do time holandês.

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