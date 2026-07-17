AFP
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Clube da Premier League está em negociações para uma contratação surpresa do goleiro holandês, após ter sua primeira oferta rejeitada
O Ipswich se empenha para contratar Van Oevelen
O Ipswich Town intensificou suas negociações com o goleiro Van Oevelen, do FC Volendam, enquanto continua em busca de um novo goleiro titular após o acesso à Premier League, segundo o Voetbal International.
O clube inglês apresentou uma oferta inicial no valor de cerca de € 3 milhões, mas o Volendam rejeitou a proposta ao considerar que ela ficava aquém da avaliação que fazia do jogador. As negociações entre os clubes continuam, enquanto tentam chegar a um acordo sobre o valor da transferência.
O Volendam está disposto a vender o jogador de 22 anos neste verão, mas está determinado a garantir o que considera ser o preço justo por um de seus ativos mais valiosos.
- ANP
Volendam espera conseguir o melhor preço
O Volendam está aberto à ideia de Van Oevelen deixar o clube neste verão, mas não está disposto a liberar o goleiro por um valor baixo. O clube holandês estaria exigindo um “preço máximo”, ciente de que o valor de mercado do goleiro subiu significativamente, apesar do clube ter sido rebaixado para a segunda divisão.
Van Oevelen foi um dos destaques da equipe conhecida como “De Heen en Weer”, apresentando um desempenho consistente ao longo de toda a temporada da Eredivisie. Embora o clube tenha acabado sofrendo o rebaixamento, suas atuações individuais chamaram claramente a atenção de olheiros de toda a Europa, levando à atual disputa pela contratação entre vários grandes clubes.
Disputa por um dos goleiros em ascensão do futebol holandês
O Ipswich ainda tem a chance de concretizar a contratação, apesar do suposto acordo do Valencia com o jogador. Como o time espanhol ainda não apresentou uma oferta oficial, o clube da Premier League continua em negociações com o Volendam e ainda pode fechar o negócio se atender à avaliação do clube holandês.
Van Oevelen consolidou sua reputação nas duas últimas temporadas, ajudando o Volendam a conquistar o acesso da Keuken Kampioen Divisie antes de impressionar na Eredivisie. Ele perdeu as duas últimas partidas da última temporada devido a uma lesão, mas já se recuperou.
- AFP
A disputa pelas transferências deve continuar
Espera-se que as negociações entre o Ipswich e o Volendam continuem, já que o clube da Premier League está avaliando uma oferta melhorada. Como o Valencia ainda não fez uma proposta oficial, a disputa por Van Oevelen continua em aberto. O jogador de 22 anos parece prestes a deixar o Volendam, e seu próximo destino provavelmente será decidido pelo clube que, primeiro, conseguir atender às exigências do time holandês.
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