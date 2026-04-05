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Clube da Premier League deve fazer uma “aposta arriscada” em Ange Postecoglou, apesar do histórico “péssimo” durante sua passagem pelo Tottenham, onde conquistou títulos, e da breve passagem de 39 dias pelo Nottingham Forest
Trajetória controversa no Tottenham e no Nottingham Forest
De acordo com uma reportagem do Football Insider, Postecoglou está avaliando suas opções para o verão, após uma passagem altamente desastrosa pelo Forest. Apesar de ter conquistado o título da Liga Europa, sua passagem pelo Tottenham terminou com um decepcionante 17º lugar na tabela, o que lhe custou o cargo. A transferência subsequente do australiano para o City Ground revelou-se ainda mais catastrófica, durando apenas oito partidas antes de ele ser demitido. Agora, enquanto os clubes da primeira divisão inglesa se preparam para mudanças administrativas, os departamentos de contratação se veem obrigados a ponderar sua filosofia “Angeball” contra as graves vulnerabilidades defensivas expostas durante sua passagem turbulenta na divisão.
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A rigidez tática suscita grandes preocupações
O ex-olheiro do Tottenham, Mick Brown, fez uma advertência severa aos clubes que estão considerando contratar o técnico, destacando sua recusa em adaptar suas táticas de linha alta. Em entrevista à publicação, Brown afirmou: “Ele ainda é muito bem conceituado, mas seu histórico na Premier League é péssimo. Suas equipes levavam gols por todos os lados, e ele se recusou a se adaptar ou mudar seu estilo mesmo quando as coisas estavam indo muito mal para ele. Isso não é sinal de um bom técnico, e deve ser motivo de preocupação para qualquer clube que venha a contratá-lo, pois, se estiverem em apuros, ele não vai conseguir tirá-los dessa situação. Deve ser uma grande preocupação para esses clubes, apesar do fato de que, como eu disse, ele ainda é muito bem conceituado. Seria um risco enorme apostar nele.”
Possíveis destinos na Premier League
Com várias vagas previstas para o final da temporada, Postecoglou está acompanhando de perto a situação no Crystal Palace, no Bournemouth e no Fulham. Esses clubes podem estar em busca de uma figura de destaque, mas seu histórico estatístico o torna um candidato polêmico. Ele tem uma média de apenas 1,30 pontos por jogo em 81 partidas da Premier League. Embora o fascínio da primeira divisão continue forte, os dados sugerem que seu futebol de alta intensidade é difícil de vender. Os times costumam estar mais focados na sobrevivência ou na solidez defensiva do que no apelo estético, deixando as diretorias hesitantes em contratar um técnico que tem dificuldade em comprometer seus princípios ofensivos.
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Retorno sensacional do Celtic está previsto
Se o interesse da Premier League não se concretizar, um retorno a Glasgow poderia ser o cenário ideal para reconstruir sua reputação abalada. O Celtic está atualmente sob a orientação interina de Martin O’Neill, e a diretoria está buscando ativamente um sucessor definitivo para assumir o comando após a atual temporada. Um reencontro em Parkhead significaria seu retorno a uma torcida que ainda o tem em altíssima conta. No entanto, restrições financeiras poderiam representar um obstáculo significativo.