Clube da Premier League deve fazer uma “aposta arriscada” em Ange Postecoglou, apesar do histórico “péssimo” durante sua passagem pelo Tottenham, onde conquistou títulos, e da breve passagem de 39 dias pelo Nottingham Forest

O ex-olheiro do Tottenham, Mick Brown, fez uma advertência severa aos clubes que estão considerando contratar o técnico, destacando sua recusa em adaptar suas táticas de linha alta. Em entrevista à publicação, Brown afirmou: “Ele ainda é muito bem conceituado, mas seu histórico na Premier League é péssimo. Suas equipes levavam gols por todos os lados, e ele se recusou a se adaptar ou mudar seu estilo mesmo quando as coisas estavam indo muito mal para ele. Isso não é sinal de um bom técnico, e deve ser motivo de preocupação para qualquer clube que venha a contratá-lo, pois, se estiverem em apuros, ele não vai conseguir tirá-los dessa situação. Deve ser uma grande preocupação para esses clubes, apesar do fato de que, como eu disse, ele ainda é muito bem conceituado. Seria um risco enorme apostar nele.”