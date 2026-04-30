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Clube da Premier League anuncia oficialmente a saída repentina do técnico, apesar de ainda faltarem quatro partidas
Acordo mútuo encerra o mandato de Parker
O Burnley anunciou oficialmente nesta quinta-feira que se separou do ex-meio-campista da Inglaterra por mútuo acordo. A decisão vem após uma temporada decepcionante, que viu o rebaixamento do Burnley de volta à Championship ser confirmado na semana passada, após uma derrota por 1 a 0 em casa para o Manchester City.
Em comunicado oficial, o Burnley declarou: “Scott Parker deixou o cargo de técnico principal do Burnley Football Club por mútuo acordo. O clube gostaria de deixar registrado seu sincero agradecimento a Scott por seu profissionalismo, dedicação e contribuição. Ele parte com o respeito e a gratidão de todos os envolvidos com o Burnley Football Club. O processo de nomeação de um novo técnico principal permanente para a temporada 2026-27 já teve início.”
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Parker relembra os momentos de glória em Turf Moor
Apesar do final difícil de seu mandato, Parker teve uma temporada de estreia recorde no comando, levando o Burnley de volta à Premier League logo na primeira tentativa. Durante a temporada 2024-25, ele conduziu uma sequência de 31 jogos sem derrotas e uma impressionante marca de 30 jogos sem sofrer gols, garantindo o acesso da Championship.
Após sua saída, Parker compartilhou uma mensagem sincera: “Foi um imenso privilégio liderar este grande clube nos últimos dois anos. Apreciei cada momento de nossa jornada juntos, mas sinto que agora é o momento certo para ambas as partes seguirem rumos diferentes. Refletindo com grande orgulho sobre o que conquistamos durante meu tempo no clube, especialmente nossa inesquecível temporada de promoção em 2024-25, foi uma verdadeira honra liderar este time até a Premier League.”
Agradecimento aos torcedores do Clarets
A declaração de Parker continuou com agradecimentos à diretoria e ao elenco, que o apoiaram durante seus dois anos no cargo. O técnico de 45 anos foi nomeado em 2024 para substituir Vincent Kompany e rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida durante a campanha decisiva do clube rumo ao acesso.
Ele acrescentou: “Gostaria de agradecer a Alan e ao grupo de proprietários pelo apoio durante meu tempo no clube. Meus agradecimentos também vão para a equipe fantástica e incansável que trabalha nos bastidores e, acima de tudo, para os jogadores, que me deram tudo desde o primeiro dia em que cheguei. Por fim, obrigado aos torcedores do Burnley. Desejo a todos vocês e a este grande clube nada além do melhor para o futuro.”
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Planos provisórios para o final da temporada
O Burnley agiu rapidamente para estabilizar a equipe principal, nomeando Mike Jackson para assumir o comando interinamente. Jackson, apoiado pela comissão técnica atual, comandará as quatro últimas partidas da temporada da Premier League, começando com a visita ao Leeds United na noite de sexta-feira. Embora a busca por um sucessor definitivo já tenha começado oficialmente, o clube esclareceu que ainda não ocorreram negociações formais com possíveis candidatos. Após o confronto contra o Leeds, o Burnley ainda enfrenta o Aston Villa, o Arsenal e o Wolves enquanto se prepara para o retorno à segunda divisão na próxima temporada.