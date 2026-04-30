Clube da Premier League anuncia oficialmente a saída repentina do técnico, apesar de ainda faltarem quatro partidas

O Burnley anunciou oficialmente nesta quinta-feira que se separou do ex-meio-campista da Inglaterra por mútuo acordo. A decisão vem após uma temporada decepcionante, que viu o rebaixamento do Burnley de volta à Championship ser confirmado na semana passada, após uma derrota por 1 a 0 em casa para o Manchester City.

Em comunicado oficial, o Burnley declarou: “Scott Parker deixou o cargo de técnico principal do Burnley Football Club por mútuo acordo. O clube gostaria de deixar registrado seu sincero agradecimento a Scott por seu profissionalismo, dedicação e contribuição. Ele parte com o respeito e a gratidão de todos os envolvidos com o Burnley Football Club. O processo de nomeação de um novo técnico principal permanente para a temporada 2026-27 já teve início.”