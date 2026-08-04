Getty Images
Traduzido por
Clube da MLS faz investida por Romelu Lukaku, estrela do Napoli, enquanto o gigante da Série A exige taxa de € 10 milhões
Atlanta United surge como forte candidato a contratar Lukaku
A saga de transferência envolvendo Lukaku tomou um rumo definitivo em direção à América do Norte. O Atlanta trabalha discretamente com o estafe do jogador para entender se há margem para uma transferência, e Romelu decidiu ouvir a proposta do clube, segundo a La Gazzetta dello Sport. O atacante belga, que segue sendo uma figura de alto perfil apesar dos recentes problemas com lesões, busca um projeto no qual possa voltar a ser o ponto focal indiscutível.
No entanto, a transferência depende de atender às exigências financeiras do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis. A questão, se houver alguma, será chegar a um acordo com o Napoli. O clube de De Laurentiis precisa garantir mais de € 10 milhões pela taxa de transferência de Big Rom para evitar uma perda de capital.
- Getty Images
A luta por status no Estádio Diego Armando Maradona
A situação atual de Lukaku no Napoli é complicada pela ascensão de Rasmus Hojlund, que se firmou como a principal ameaça ofensiva do clube. O Napoli não pode se dar ao luxo de ter um reserva para Hojlund por esse preço, e Lukaku não tem absolutamente nenhuma intenção de passar um ano na sombra de alguém. O investimento em Hojlund foi significativo, totalizando € 50 milhões entre a taxa de empréstimo e a opção de compra, e o internacional dinamarquês agora está firmemente no centro do projeto de longo prazo do clube. Embora a relação entre os dois atacantes seja descrita como excelente, a natureza competitiva de Lukaku exige uma vaga entre os titulares.
O belga tem sido vocal sobre seu desejo de permanecer no mais alto nível, usando as redes sociais para mostrar sua dedicação. Recentemente, ele compartilhou um vídeo em que aparece treinando durante as férias, fazendo repetições no gramado com um personal trainer. Seu agente colocou mais lenha na fogueira ao comentar: "Na próxima temporada, você vai atropelar qualquer um que encontrar pelo caminho." Essa busca por redenção vem após um período difícil em que lesões prejudicaram seu impacto.
De Laurentiis mantém posição firme sobre avaliação
Apesar da necessidade evidente de seguir caminhos diferentes, o Napoli não está disposto a deixar Lukaku sair por um valor baixo. O preço de € 10 milhões é uma linha inegociável para De Laurentiis, que é conhecido por sua postura dura nas negociações. O clube espera que Romelu chegue em breve a Abruzzo para o início dos treinos, mas, ao mesmo tempo, aguarda uma oferta oficial séria chegar à sua mesa.
Para Lukaku, a transferência representa mais do que apenas uma mudança de cenário; é uma oportunidade de recuperar sua reputação como um dos atacantes mais temidos do mundo. Na última Copa do Mundo, ele demonstrou que ainda pode fazer a diferença no mais alto nível, embora estivesse longe dos 100% fisicamente e tenha tido poucos minutos em campo.
- Getty Images Sport
Uma abordagem profissional em meio à incerteza
Profissionalismo e espírito nunca faltaram a Lukaku, mesmo quando seu status no elenco diminuiu. Ele sabe que seu corpo precisa ser mantido ativo todos os dias e que não pode se dar ao luxo de pausas se ainda quiser se sentir um jogador importante. À medida que se aproxima o prazo para sua chegada à pré-temporada, a tensão entre o desejo do jogador por minutos e as exigências financeiras do clube segue sendo o principal obstáculo. O Napoli se prepara para a vida sem ele, tendo já redirecionado sua estratégia para talentos mais jovens e com melhor custo-benefício, como Hojlund. A saída de jogadores com altos salários é uma parte fundamental da nova direção do clube, e se desfazer do salário bruto de € 11 milhões de Lukaku proporcionaria um alívio significativo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.