A situação atual de Lukaku no Napoli é complicada pela ascensão de Rasmus Hojlund, que se firmou como a principal ameaça ofensiva do clube. O Napoli não pode se dar ao luxo de ter um reserva para Hojlund por esse preço, e Lukaku não tem absolutamente nenhuma intenção de passar um ano na sombra de alguém. O investimento em Hojlund foi significativo, totalizando € 50 milhões entre a taxa de empréstimo e a opção de compra, e o internacional dinamarquês agora está firmemente no centro do projeto de longo prazo do clube. Embora a relação entre os dois atacantes seja descrita como excelente, a natureza competitiva de Lukaku exige uma vaga entre os titulares.

O belga tem sido vocal sobre seu desejo de permanecer no mais alto nível, usando as redes sociais para mostrar sua dedicação. Recentemente, ele compartilhou um vídeo em que aparece treinando durante as férias, fazendo repetições no gramado com um personal trainer. Seu agente colocou mais lenha na fogueira ao comentar: "Na próxima temporada, você vai atropelar qualquer um que encontrar pelo caminho." Essa busca por redenção vem após um período difícil em que lesões prejudicaram seu impacto.