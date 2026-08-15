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Clube da Eredivisie é forçado a adotar política de treinamentos com portões fechados após vazamento da escalação
ADO fecha os portões do centro de treinamento
O ADO, equipe da Eredivisie, passou oficialmente a realizar seus treinamentos pré-jogo com portões fechados depois que sua escalação titular vazou nas redes sociais na semana passada. A quebra tática ocorreu em tempo real enquanto o elenco de Robin Peter ainda estava em campo se preparando para o confronto contra o AZ Alkmaar. A diretoria do clube implementou o rígido bloqueio para garantir que a confidencialidade estratégica permaneça intacta antes de partidas competitivas.
- Pro Shots
Técnico se arrepende da decisão sobre o lockdown
O técnico Peter admitiu sua frustração com a situação, embora tenha sustentado que proteger a integridade tática deve vir em primeiro lugar. Em entrevista ao veículo holandês Algemeen Dagblad, Peter expressou sua decepção: "Não sei quem foi, mas, de qualquer forma, alguém, ou algumas pessoas, publicou informações online imediatamente. Isso torna completamente sem sentido para nós manter os treinamentos abertos."
Ele detalhou ainda a necessidade da proibição: "Não faço ideia se isso aconteceu no ano passado também, mas desta vez eu sabia que tinha sido publicado online imediatamente. Queremos que todos possam vir assistir ao treinamento, mas essa informação precisa ficar dentro do complexo. Isso não aconteceu, então temos de fechar as portas."
Notícias dos times antes do fim de semana
Deixando de lado o vazamento da escalação, o treinador segue ansioso para comandar a primeira partida do clube em casa pela Eredivisie em cinco anos. Ao detalhar suas expectativas para o confronto, o técnico afirmou: "Não espero nenhuma surpresa e espero um jogo aberto, disputado em alta intensidade pelas duas equipes."
No que diz respeito ao elenco, os mandantes seguem sem Jalen Hawkins, por causa de um problema no tendão da coxa, e sem Cameron Peupion, ausência de longa data após cirurgia no joelho. No entanto, o goleiro Niclas Thiede retomou os treinamentos completos após uma lesão no tornozelo, enquanto Othniel Raterink, emprestado pelo Cagliari, pode aparecer no banco de reservas à medida que ganha ritmo de jogo.
- Pro Shots
Teste em casa contra o Groningen se aproxima
O ADO recebe o FC Groningen na segunda rodada da campanha da Eredivisie 2026-27 diante de um público com ingressos esgotados na tarde de domingo. Os donos da casa buscam os primeiros pontos na temporada após a derrota por 2 a 0 na estreia para o AZ, quando gols no segundo tempo de Ro-Zangelo Daal e Calvin Stengs decidiram a partida. Um teste duro os aguarda contra um Groningen em boa fase e cheio de confiança após superar o FC Utrecht na rodada de abertura.
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