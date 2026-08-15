O técnico Peter admitiu sua frustração com a situação, embora tenha sustentado que proteger a integridade tática deve vir em primeiro lugar. Em entrevista ao veículo holandês Algemeen Dagblad, Peter expressou sua decepção: "Não sei quem foi, mas, de qualquer forma, alguém, ou algumas pessoas, publicou informações online imediatamente. Isso torna completamente sem sentido para nós manter os treinamentos abertos."

Ele detalhou ainda a necessidade da proibição: "Não faço ideia se isso aconteceu no ano passado também, mas desta vez eu sabia que tinha sido publicado online imediatamente. Queremos que todos possam vir assistir ao treinamento, mas essa informação precisa ficar dentro do complexo. Isso não aconteceu, então temos de fechar as portas."