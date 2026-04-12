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Clube da Bundesliga se torna o primeiro a nomear uma mulher como treinadora na história das cinco principais ligas da Europa
Baumgart foi demitido após uma sequência de maus resultados
A mudança na comissão técnica foi motivada por uma sequência de resultados decepcionantes, que deixou a diretoria do Union preocupada com o futuro do clube na primeira divisão. Baumgart foi demitido na noite de sábado, logo após a equipe sofrer uma derrota por 3 a 1 para o Heidenheim. A derrota foi a gota d’água para uma diretoria que vinha observando a queda acentuada no desempenho da equipe desde o início do ano, com apenas duas vitórias em 14 partidas disputadas desde o recesso de inverno. O Union ocupa atualmente a 11ª posição, mas está apenas sete pontos à frente da zona de rebaixamento, faltando cinco partidas para o fim da temporada. Junto com Baumgart, os assistentes técnicos Danilo de Souza e Kevin McKenna também foram demitidos, já que o clube optou por uma renovação total da comissão técnica.
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Comunicado oficial do Union Berlin sobre a mudança de treinador
O Union confirmou que Eta comandará a equipe até o final da atual temporada. “Tivemos uma segunda metade da temporada extremamente decepcionante até agora e não vamos nos deixar cegar pela nossa posição na tabela”, afirmou o diretor de futebol profissional masculino do Union, Horst Heldt. “Nossa situação continua precária e precisamos urgentemente de pontos para garantir nossa permanência na liga. Duas vitórias em quatorze partidas desde o recesso de inverno e o desempenho mostrado nas últimas semanas não nos dão a confiança de que ainda podemos reverter a situação com a estrutura atual. Por isso, decidimos dar um novo começo.
"Estou muito satisfeito que Marie-Louise Eta tenha aceitado assumir essa função interinamente antes de se tornar treinadora principal da equipe profissional feminina no verão, conforme planejado."
Um avanço para as mulheres no futebol masculino
A nomeação de Eta no Alte Forsterei representa uma mudança radical no panorama técnico do futebol europeu. Com apenas 34 anos, Eta está prestes a quebrar um teto de vidro de longa data, tornando-se a primeira treinadora principal na história da Bundesliga e em todas as tradicionais “cinco grandes” ligas. Apesar do caráter histórico de sua nomeação, a prioridade imediata de Eta está estritamente no campo e em garantir os pontos necessários para evitar um colapso no final da temporada que a leve à zona de rebaixamento.
“Dada a diferença de pontos na metade inferior da tabela, a permanência na Bundesliga ainda não está garantida. Estou muito feliz que o clube tenha me confiado essa tarefa desafiadora. Um dos pontos fortes do Union sempre foi nossa capacidade de nos unirmos nessas situações. E, claro, estou convencida de que vamos conquistar os pontos cruciais com essa equipe”, disse Eta após sua nomeação.
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O histórico anterior de Eta no Union
Esta não é a primeira vez que Eta ganha destaque na capital alemã. No início da temporada 2023-24, ela se tornou a primeira mulher a atuar como treinadora assistente na Bundesliga masculina. Sua experiência está profundamente enraizada na estrutura do clube, tendo trabalhado anteriormente nas categorias de base antes de dar o salto para o ambiente profissional sênior. Ela também ganhou destaque por um breve período durante a mesma temporada, quando substituiu o então técnico Nenad Bjelica durante uma suspensão de três partidas. Agora, ela assume o cargo de forma permanente para a reta final da temporada, antes de, eventualmente, passar a ser a técnica da equipe profissional feminina no verão, como parte da estratégia de desenvolvimento de longo prazo do clube.