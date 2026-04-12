Clube da Bundesliga se torna o primeiro a nomear uma mulher como treinadora na história das cinco principais ligas da Europa

O Union confirmou que Eta comandará a equipe até o final da atual temporada. “Tivemos uma segunda metade da temporada extremamente decepcionante até agora e não vamos nos deixar cegar pela nossa posição na tabela”, afirmou o diretor de futebol profissional masculino do Union, Horst Heldt. “Nossa situação continua precária e precisamos urgentemente de pontos para garantir nossa permanência na liga. Duas vitórias em quatorze partidas desde o recesso de inverno e o desempenho mostrado nas últimas semanas não nos dão a confiança de que ainda podemos reverter a situação com a estrutura atual. Por isso, decidimos dar um novo começo.

"Estou muito satisfeito que Marie-Louise Eta tenha aceitado assumir essa função interinamente antes de se tornar treinadora principal da equipe profissional feminina no verão, conforme planejado."