“Clínico e implacável” – O Arsenal recebe elogios de Renee Slegers após vencer o Chelsea em confronto “acirrado” da Liga dos Campeões Feminina

Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Slegers disse: “O jogo foi muito disputado hoje. Ambas as equipes tiveram suas oportunidades. Fomos precisas e implacáveis nas nossas chances. Houve várias mudanças no ritmo da partida — elas começaram muito bem e nós nos mantivemos no jogo. Foi uma partida acirrada em alguns momentos, com muitos duelos, e havia muito pouco tempo e espaço nas áreas centrais. Foi difícil em alguns momentos.”

A noite foi particularmente especial para Russo, cujo gol no final da partida proporcionou às Gunners uma vantagem crucial de dois gols para levar para Stamford Bridge. O gol teve um peso histórico, já que foi o oitavo de Russo na Liga dos Campeões nesta temporada, estabelecendo um novo recorde de maior número de gols marcados por uma jogadora inglesa em uma única edição do torneio.

Apesar do reconhecimento pessoal, a atacante recusou-se a ficar acomodada, afirmando: “Sabemos muito bem que, com dois gols, tudo pode mudar num instante. Ainda não está nem perto de estar decidido. Teremos que nos preparar muito bem e ver o que podemos melhorar em relação a este jogo. Elas começaram muito bem, e precisaremos resolver isso.”