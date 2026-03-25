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“Clínico e implacável” – O Arsenal recebe elogios de Renee Slegers após vencer o Chelsea em confronto “acirrado” da Liga dos Campeões Feminina
Os atuais campeões mostram-se imbatíveis
A treinadora holandesa elogiou suas jogadoras depois que elas resistiram a uma forte pressão inicial e garantiram uma vantagem confortável na partida europeia. Apesar do Chelsea ter acertado a trave duas vezes nos primeiros minutos, gols de Stina Blackstenius, Chloe Kelly e Alessia Russo garantiram que as atuais campeãs assumissem o controle do jogo, vencendo por 3 a 1.
- AFP
Slegers elogia a eficiência dos Gunners
Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Slegers disse: “O jogo foi muito disputado hoje. Ambas as equipes tiveram suas oportunidades. Fomos precisas e implacáveis nas nossas chances. Houve várias mudanças no ritmo da partida — elas começaram muito bem e nós nos mantivemos no jogo. Foi uma partida acirrada em alguns momentos, com muitos duelos, e havia muito pouco tempo e espaço nas áreas centrais. Foi difícil em alguns momentos.”
A noite foi particularmente especial para Russo, cujo gol no final da partida proporcionou às Gunners uma vantagem crucial de dois gols para levar para Stamford Bridge. O gol teve um peso histórico, já que foi o oitavo de Russo na Liga dos Campeões nesta temporada, estabelecendo um novo recorde de maior número de gols marcados por uma jogadora inglesa em uma única edição do torneio.
Apesar do reconhecimento pessoal, a atacante recusou-se a ficar acomodada, afirmando: “Sabemos muito bem que, com dois gols, tudo pode mudar num instante. Ainda não está nem perto de estar decidido. Teremos que nos preparar muito bem e ver o que podemos melhorar em relação a este jogo. Elas começaram muito bem, e precisaremos resolver isso.”
Bompastor fica furioso com a arbitragem
Enquanto o Arsenal comemorava, a treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, ficou frustrada com o que considerou uma falta de qualidade na arbitragem. O Chelsea viu um gol de Veerle Buurman ser anulado, e a treinadora sugeriu que um apito prematuro do árbitro impediu que o VAR interviesse corretamente no processo de decisão.
Ela disse: “Não foi bom o suficiente. Quando você está jogando as quartas de final da Liga dos Campeões, precisa ter os melhores árbitros. Especialmente quando se tem o VAR. Acho uma loucura que os gols que nos foram anulados fossem, na verdade, gols válidos. O árbitro apitou antes que o VAR verificasse a decisão. Quando você sabe que o VAR está lá, deve validar o gol e, se o gol não for validado por causa de uma falta, basta anulá-lo. Então, acho que não foi bom o suficiente.”
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E agora?
O Arsenal não tem muito tempo para descansar sobre os louros, já que um importante confronto nacional se aproxima. Os Gunners receberão o Tottenham Hotspur neste sábado, em uma partida de grande importância para suas aspirações ao título da WSL. Com uma sequência de 10 vitórias consecutivas em todas as competições, o Arsenal é o time em melhor forma do país. No entanto, elas sabem que o trabalho contra o Chelsea está apenas pela metade, com a partida de volta marcada para a próxima quarta-feira em Stamford Bridge, onde esperam uma reação feroz da equipe de Bompastor.