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"Clima tóxico" - Decisão de demitir Arne Slot é apoiada por ex-atacante do Manchester United, enquanto os Reds são criticados por "terem perdido o barco" após a ida de Xabi Alonso ao Chelsea
O Liverpool tomou medidas para evitar mais incertezas
A decisão do Liverpool de dispensar Slot recebeu o apoio do ex-atacante do Manchester United, Sheringham. Ele argumentou que permitir que o técnico holandês permanecesse no cargo teria criado uma incerteza desnecessária à medida que a nova temporada se aproximava.
Sheringham acredita que o clube precisava tomar uma decisão decisiva, em vez de iniciar mais uma temporada com dúvidas sobre o futuro do técnico. A mudança ocorreu após uma difícil temporada 2025-26, na qual o Liverpool terminou em quinto lugar. Esse resultado ficou aquém das expectativas e levou o clube a agir rapidamente em busca de um novo rumo.
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Sheringham adverte contra levar a incerteza para a nova temporada
Sheringham foi claro em sua avaliação da situação, insistindo que o clima em torno do clube estava se tornando cada vez mais tóxico. O ex-atacante também questionou a lógica de manter um técnico se a confiança nele já havia desaparecido. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Sheringham disse: “Acho que estava se formando uma atmosfera tóxica no Liverpool com Arne Slot ainda no clube. Teria sido uma maneira muito negativa de entrar na nova temporada se Slot estivesse lá e fosse demitido caso a nova temporada não começasse bem. Não dá para entrar em uma temporada assim.
“Um clube como o Liverpool não deveria começar uma temporada com esse pensamento. Isso desperdiça mais uma temporada. Se for esse o caso, e depois de doze jogos eles estiverem dez pontos atrás do líder ou algo assim, o que você vai fazer? Não dá para fazer isso no Liverpool. Eles precisavam fazer a mudança porque a situação iria piorar cada vez mais com Slot no comando.”
A oportunidade de Alonso só aumenta a frustração
A situação da comissão técnica do Liverpool ficou ainda mais complicada depois que Xabi Alonso, alvo de longa data do clube, optou por se juntar ao Chelsea. Sheringham acredita que o Liverpool deveria ter agido mais cedo, caso tivesse dúvidas sobre o futuro de Slot.
“A ida de Xabi Alonso para o Chelsea foi um tapa na cara dos torcedores do Liverpool? Na verdade, não”, disse ele. “Já estava na cara que a situação de Arne Slot no Liverpool estava complicada. Eles sabiam que Xabi Alonso estava disponível. Era só fechar o negócio. Resolver a questão. A oportunidade estava lá para ser aproveitada.
"Se você não tem total confiança no seu técnico, resolva a situação enquanto Alonso está disponível. Mas eles não fizeram isso. Não é culpa de Alonso que o Liverpool tenha perdido a chance. Isso só aumenta a sensação estranha em torno do Liverpool ao vê-lo indo para o Chelsea."
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A atenção volta-se agora para o próximo compromisso do Liverpool
A atenção volta-se agora para a busca do Liverpool por um novo técnico, sendo que a prioridade do clube será encontrar um sucessor capaz de restaurar a confiança e melhorar o clima em Anfield. Notícias recentes sugerem que os Reds nomearão Andoni Iraola como seu novo técnico para a próxima temporada.