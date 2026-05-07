De acordo com a última reportagem do Marca, parece que também houve um desentendimento entre Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Durante um treino, os dois teriam trocado palavras em tom elevado e se empurrado. A briga teria continuado no vestiário. Quase chegou a acontecer uma agressão física.

Um incidente que se soma a outro ocorrido há algum tempo entre Antonio Rüdiger e Alvaro Carreras, que veio à tona recentemente. Eventuais relatos de que o jogador da seleção alemã teria até mesmo dado um tapa no lateral-esquerdo não correspondem à verdade, de acordo com informações do SPOX.

Além disso, o The Athletic noticiou recentemente que Mbappé teria discutido com um membro da comissão técnica e o ofendido. O L’Equipe afirma que cada vez mais jogadores estão cansados do comportamento e dos privilégios do jogador de 27 anos.

Devido à provável segunda temporada sem títulos importantes — o FC Barcelona pode se sagrar campeão justamente no Clássico deste domingo —, Arbeloa já está de saída do Real Madrid, time que ele assumiu no início do ano, substituindo Xabi Alonso, que havia assumido o cargo no verão. Supostamente, José Mourinho é o candidato preferido do presidente Florentino Pérez. Além disso, há semanas se especula sobre o retorno de Toni Kroos em uma função administrativa.