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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Tim Ursinus

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"Clima explosivo": o vestiário do Real Madrid seria um "barril de pólvora" - além disso, circulam rumores bombásticos sobre Antonio Rüdiger

La Liga
Real Madrid
A. Arbeloa
A. Ruediger

No Real Madrid, a agitação simplesmente não dá trégua. Agora, mais uma notícia alimenta os rumores sobre um desentendimento dentro do time. Antonio Rüdiger também está no centro das atenções.

Segundo uma reportagem do jornal Mundo Deportivo, reina um “clima explosivo” no vestiário do Real Madrid. Não há sinais de que a situação vá se acalmar. 

  • Em vez disso, a perda definitiva do título do campeonato no confronto com o arquirrival FC Barcelona e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique agravaram ainda mais a situação. Nos últimos seis jogos, o Real saiu vitorioso apenas uma vez. Os madrilenos vão encerrar a temporada sem nenhum título importante pela segunda vez consecutiva. 

    “O vestiário do Real se tornou um verdadeiro barril de pólvora”, afirma ainda a reportagem. Há muito se fala de tensões internas entre os jogadores; além disso, há insatisfação em alguns setores com o trabalho do técnico Álvaro Arbeloa, cujos dias provavelmente já estão contados após o fim da temporada. Sobretudo os craques Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham têm sido repetidamente apontados nas últimas semanas como causadores de atritos — em parte também entre si.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Real Madrid: Antonio Rüdiger teria "perdido a cabeça"

    Na sexta-feira, os jornais Marca e AS também noticiaram uma briga entre o meio-campista Dani Ceballos e Arbeloa, segundo a qual a situação teria se agravado durante uma conversa a sós no dia anterior. O resultado foi que Ceballos não quer mais ter contato com o técnico do Real Madrid pelo resto da temporada. 

    Arbeloa se pronunciou com cautela sobre o assunto em uma coletiva de imprensa no sábado: “Não discuto meus assuntos com meus jogadores em público. Há mais de 20 anos, a primeira coisa que aprendi com os jogadores mais experientes foi que o que acontece no vestiário fica lá. Tenho seguido essa regra há 20 anos e continuarei a segui-la.”

    Além disso, é citada uma reportagem da ESPN segundo a qual Antonio Rüdiger teria se desentendido com um companheiro de equipe há algumas semanas, mas o clube quis manter a briga em segredo. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção nacional “perdeu a paciência”. Além disso, teria havido discussões acaloradas entre Arbeloa e Dani Carvajal, bem como com Raul Asencio.

  • Arbeloa está de saída do Real Madrid — será que Mourinho vai assumir o comando?

    Para Rüdiger, este não seria o primeiro deslize no passado recente. A última vez foi durante a partida de volta das quartas de final contra o Bayern, quando, segundo o próprio Josip Stanisic, ele teria feito um comentário ofensivo abaixo da cintura. “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas vocês podem perguntar a ele mesmo o que ele disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”, enfatizou o croata na época, de forma reveladora. 

    De acordo com relatos coincidentes da mídia, os dirigentes do Real estão, entretanto, procurando intensamente um sucessor para Arbeloa, que havia assumido o cargo no início do ano, substituindo Xabi Alonso. De acordo com o The Athletic, a escolha preferida do presidente Florentino Pérez seria José Mourinho, para restabelecer a disciplina na equipe desorganizada. Este reagiu recentemente com serenidade a esse boato e enfatizou que “ninguém do Real Madrid” havia falado com ele. 

    Entre outros candidatos, foram citados recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, Jürgen Klopp e Massimiliano Allegri. 

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