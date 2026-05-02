Segundo uma reportagem do jornal Mundo Deportivo, reina um “clima explosivo” no vestiário do Real Madrid. Não há sinais de que a situação vá se acalmar.
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"Clima explosivo": o vestiário do Real Madrid seria um "barril de pólvora" - além disso, circulam rumores bombásticos sobre Antonio Rüdiger
Em vez disso, a perda definitiva do título do campeonato no confronto com o arquirrival FC Barcelona e a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique agravaram ainda mais a situação. Nos últimos seis jogos, o Real saiu vitorioso apenas uma vez. Os madrilenos vão encerrar a temporada sem nenhum título importante pela segunda vez consecutiva.
“O vestiário do Real se tornou um verdadeiro barril de pólvora”, afirma ainda a reportagem. Há muito se fala de tensões internas entre os jogadores; além disso, há insatisfação em alguns setores com o trabalho do técnico Álvaro Arbeloa, cujos dias provavelmente já estão contados após o fim da temporada. Sobretudo os craques Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham têm sido repetidamente apontados nas últimas semanas como causadores de atritos — em parte também entre si.
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Real Madrid: Antonio Rüdiger teria "perdido a cabeça"
Na sexta-feira, os jornais Marca e AS também noticiaram uma briga entre o meio-campista Dani Ceballos e Arbeloa, segundo a qual a situação teria se agravado durante uma conversa a sós no dia anterior. O resultado foi que Ceballos não quer mais ter contato com o técnico do Real Madrid pelo resto da temporada.
Arbeloa se pronunciou com cautela sobre o assunto em uma coletiva de imprensa no sábado: “Não discuto meus assuntos com meus jogadores em público. Há mais de 20 anos, a primeira coisa que aprendi com os jogadores mais experientes foi que o que acontece no vestiário fica lá. Tenho seguido essa regra há 20 anos e continuarei a segui-la.”
Além disso, é citada uma reportagem da ESPN segundo a qual Antonio Rüdiger teria se desentendido com um companheiro de equipe há algumas semanas, mas o clube quis manter a briga em segredo. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção nacional “perdeu a paciência”. Além disso, teria havido discussões acaloradas entre Arbeloa e Dani Carvajal, bem como com Raul Asencio.
Arbeloa está de saída do Real Madrid — será que Mourinho vai assumir o comando?
Para Rüdiger, este não seria o primeiro deslize no passado recente. A última vez foi durante a partida de volta das quartas de final contra o Bayern, quando, segundo o próprio Josip Stanisic, ele teria feito um comentário ofensivo abaixo da cintura. “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas vocês podem perguntar a ele mesmo o que ele disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”, enfatizou o croata na época, de forma reveladora.
De acordo com relatos coincidentes da mídia, os dirigentes do Real estão, entretanto, procurando intensamente um sucessor para Arbeloa, que havia assumido o cargo no início do ano, substituindo Xabi Alonso. De acordo com o The Athletic, a escolha preferida do presidente Florentino Pérez seria José Mourinho, para restabelecer a disciplina na equipe desorganizada. Este reagiu recentemente com serenidade a esse boato e enfatizou que “ninguém do Real Madrid” havia falado com ele.
Entre outros candidatos, foram citados recentemente o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, Jürgen Klopp e Massimiliano Allegri.