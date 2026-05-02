"Clima explosivo": o vestiário do Real Madrid seria um "barril de pólvora" - além disso, circulam rumores bombásticos sobre Antonio Rüdiger

Na sexta-feira, os jornais Marca e AS também noticiaram uma briga entre o meio-campista Dani Ceballos e Arbeloa, segundo a qual a situação teria se agravado durante uma conversa a sós no dia anterior. O resultado foi que Ceballos não quer mais ter contato com o técnico do Real Madrid pelo resto da temporada.

Arbeloa se pronunciou com cautela sobre o assunto em uma coletiva de imprensa no sábado: “Não discuto meus assuntos com meus jogadores em público. Há mais de 20 anos, a primeira coisa que aprendi com os jogadores mais experientes foi que o que acontece no vestiário fica lá. Tenho seguido essa regra há 20 anos e continuarei a segui-la.”

Além disso, é citada uma reportagem da ESPN segundo a qual Antonio Rüdiger teria se desentendido com um companheiro de equipe há algumas semanas, mas o clube quis manter a briga em segredo. De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador da seleção nacional “perdeu a paciência”. Além disso, teria havido discussões acaloradas entre Arbeloa e Dani Carvajal, bem como com Raul Asencio.