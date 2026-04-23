Clima de desânimo apesar da liderança na tabela? Erling Haaland faz um pedido claro aos torcedores do Manchester City

De fato: após 200 dias, o City finalmente havia destronado o até então líder, o FC Arsenal, mas, três dias após a vitória por 2 a 1 no clássico contra os Gunners, desperdiçou inúmeras chances. O gol da vitória de Haaland (5º minuto) foi apenas um dos 28 chutes a gol. “E nós achávamos que o Arsenal ia ficar com o coração na boca”, ironizou o tabloide The Sun diante de todas as oportunidades perdidas.

Esse desperdício pode se voltar contra o time: a cinco rodadas do fim da temporada, o City está à frente do rival, que tem o mesmo número de pontos, apenas por ter marcado mais gols (66 a 63), apesar de ter o mesmo saldo de gols (+37). “Não estou frustrado”, afirmou o técnico do City, Pep Guardiola, “por que eu estaria? Conquistamos três pontos, somos líderes da tabela. É claro que podemos fazer melhor, mas os rapazes deram tudo de si.”