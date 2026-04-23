Erling Haaland, o herói da partida, percebeu o clima de desânimo após a vitória do Manchester City por 1 a 0 (1 a 0) sobre o FC Burnley — e enfrentou essa situação com a mesma determinação de um zagueiro aguerrido. “Estamos na liderança da tabela”, exclamou o craque norueguês, “então fiquem felizes!”
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Clima de desânimo apesar da liderança na tabela? Erling Haaland faz um pedido claro aos torcedores do Manchester City
De fato: após 200 dias, o City finalmente havia destronado o até então líder, o FC Arsenal, mas, três dias após a vitória por 2 a 1 no clássico contra os Gunners, desperdiçou inúmeras chances. O gol da vitória de Haaland (5º minuto) foi apenas um dos 28 chutes a gol. “E nós achávamos que o Arsenal ia ficar com o coração na boca”, ironizou o tabloide The Sun diante de todas as oportunidades perdidas.
Esse desperdício pode se voltar contra o time: a cinco rodadas do fim da temporada, o City está à frente do rival, que tem o mesmo número de pontos, apenas por ter marcado mais gols (66 a 63), apesar de ter o mesmo saldo de gols (+37). “Não estou frustrado”, afirmou o técnico do City, Pep Guardiola, “por que eu estaria? Conquistamos três pontos, somos líderes da tabela. É claro que podemos fazer melhor, mas os rapazes deram tudo de si.”
Pep Guardiola: "Um jogo fantástico e extraordinário"
Guardiola considerou que a sua equipa fez um "jogo fantástico e extraordinário". E, de qualquer forma: em princípio, mas especialmente nesta fase da temporada, "o que importa é apenas e exclusivamente vencer. Temos de vencer, custe o que custar."
Os Gunners, no entanto, têm um calendário restante minimamente mais fácil. O Arsenal ainda enfrentará Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace. O City terá que enfrentar Everton, Brentford, Bournemouth, Palace e Aston Villa. Como o Manchester terá primeiro a semifinal da Copa contra o Southampton no sábado (18h15), os Gunners podem abrir seis pontos de vantagem até o próximo jogo do rival no campeonato (4 de maio).