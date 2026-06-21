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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

Cláusula de rescisão de valor colossal! O BVB parece estar se dedicando “intensamente” à contratação de um jogador da seleção portuguesa

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T. Araujo

O Borussia Dortmund demonstra interesse no jogador da seleção portuguesa Tomás Araújo, do Benfica de Lisboa.

O Sport1 informa que a diretoria do BVB está analisando “intensamente” a possibilidade de contratar o zagueiro central para a próxima temporada.

  • Assim, olheiros do vice-campeão da Bundesliga estiveram presentes na noite de terça-feira na estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, em Houston, para observar Araujo de perto. Ele atuou durante os 90 minutos na zaga central no decepcionante empate em 1 a 1 da seleção, considerada uma das favoritas.

    De acordo com o Sport1, no entanto, ainda não haveria nenhuma oferta do Dortmund por Araujo, embora o interesse esteja “se concretizando”.

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  • AraujoGetty Images

    Tomas Araujo também é cotado como nova contratação do FC Bayern

    Araujo, que ingressou nas categorias de base do clube português mais títuloado em 2016, continua sob contrato com o Benfica até 2029, após uma renovação em dezembro de 2024. Seu valor de rescisão está fixado em 80 milhões de euros.

    O jogador de 24 anos vem de uma excelente temporada no Benfica. Ele disputou 39 partidas oficiais, marcando um gol e dando duas assistências. Nos últimos meses, seu nome foi cogitado várias vezes como possível contratação do FC Bayern, rival do Dortmund na Bundesliga. Há cerca de duas semanas, o jornal “tz” noticiou que o clube de Munique teria entrado em contato com a equipe de Araujo para sondar a possibilidade de uma transferência no meio do ano. Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita.

    A defesa do Borussia está passando por muitas mudanças neste verão: Niklas Süle encerra a carreira, e Emre Can perderá boa parte da próxima temporada devido à grave lesão no joelho sofrida na primavera. Com Joane Gadou, do RB Salzburg, o diretor esportivo Ole Book já contratou um novo jogador para a zaga. O jogador de 19 anos custou pouco menos de 20 milhões de euros.

    É bem possível, porém, que ainda haja mais novidades. Nico Schlotterbeck renovou seu contrato há algumas semanas até 2031, mas o contrato contém uma cláusula de rescisão que pode ser acionada até pouco depois da Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. No entanto, é possível que a lesão no joelho sofrida por ele na partida da seleção alemã contra a Costa do Marfim no sábado à noite (2 a 1) influencie esses planos.

  • As transferências recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueStade Rennes201635,5 milhões de euros
    Sébastien HallerAtaqueAjax de Amsterdã202231 milhões de euros
    Mats HummelsDefesaFC Bayern201930,5 milhões de euros
    Jobe BellinghamMeio-campoAFC Sunderland202530,5 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoBirmingham City202030,15 milhões de euros