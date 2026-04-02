Marcus Rashford Barcelona 2025-26
Cláusula de rescisão de Marcus Rashford no Barcelona, no valor de € 30 milhões: a verdade por trás das alegações de expiração é revelada enquanto o Manchester United aguarda uma decisão

As notícias sobre o vencimento da opção de compra prevista no contrato de empréstimo de Marcus Rashford ao Barcelona foram comentadas pelo especialista em transferências Fabrizio Romano. Tem-se sugerido que a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) prevista no contrato do ponta no Camp Nou já não é válida, o que coloca o clube proprietário, o Manchester United, em posição de ditar o que acontecerá na janela de transferências de verão.

    Rashford, que passou a segunda metade da última temporada no Aston Villa, saiu da sua zona de conforto na Premier League antes da campanha 2025-26 ao rumar para a Catalunha. Foi fechado um contrato inicial de uma temporada com o Barça, gigante da La Liga.

    Ele teve uma passagem produtiva pela Espanha, marcando nove gols e dando dez assistências sob o comando de Hansi Flick. Ele voltou a ser titular da seleção inglesa e deve fazer parte dos planos para a Copa do Mundo de 2026.

    Opção de compra: a cláusula de reivindicação expirou em 31 de março

    Resta saber onde ele jogará pelo clube após o término do torneio, com muitas especulações sobre seu futuro. Há algum tempo, vem-se afirmando que o Barça está ansioso para renegociar os termos de uma transferência definitiva, enquanto tenta reduzir o preço pedido pelo jogador de 28 anos.

    O United estaria relutante em flexibilizar suas exigências, com as últimas notícias indicando que o clube não precisa mais se preocupar com essa discussão, já que o Barcelona não conseguiu acionar a opção de compra antes de 31 de março. Diz-se que o destino de Rashford está agora nas mãos dos Red Devils mais uma vez.

    O especialista em transferências Romano insiste que não é esse o caso, afirmando em seu canal oficial no YouTube ao apresentar uma atualização sobre Rashford e os rumores sem fundamento: “A notícia de que a opção de compra de 30 milhões de euros do Manchester United para o Barcelona expirou no final de março não é o que minhas fontes estão dizendo.

    “Fontes de ambos os clubes sugerem que a opção de 30 milhões de euros ainda é válida até o final da temporada atual. Portanto, se o Barcelona quiser pagar esse valor amanhã, ainda poderá contratar Marcus Rashford.

    “Agora cabe ao Barcelona decidir. Nos bastidores, eles já têm um acordo com Rashford sobre os termos pessoais, com o jogador, sua equipe e seu irmão cuidando das coisas. Mas o Barcelona quer reestruturar o acordo com o Manchester United. Por quê? Porque, financeiramente, vai ser um grande verão para o Barça.

    “Eles têm vários alvos importantes. Por exemplo, na zaga, há Alessandro Bastoni. O Barcelona o quer, está em contato com sua equipe, e as discussões sobre salário e condições pessoais já começaram. Mas as negociações entre os clubes ainda não começaram, e a Inter não está divulgando um preço. Eles apenas deixam claro que 50 milhões de euros não serão suficientes.

    “Depois, há a situação do atacante. Mencionamos [Robert] Lewandowski. Sabemos que, para o Barcelona e para o presidente Joan Laporta, Julián Álvarez continua sendo um alvo dos sonhos. Mas o Atlético de Madrid não quer, de forma alguma, vendê-lo neste verão. Portanto, no momento, o Atlético não está facilitando as coisas para ninguém.

    “É por isso que o Barcelona preferiria reestruturar o acordo com Rashford em vez de pagar os 30 milhões de euros integrais. Talvez outro empréstimo, talvez uma fórmula diferente. A mensagem do Manchester United é simples: eles querem o dinheiro. Não querem outro empréstimo. Portanto, essa é a diferença entre os dois clubes no momento.

    “Rashford, por sua vez, está muito feliz no Barcelona. Ele é muito valorizado por Hansi Flick, não apenas pelos gols e assistências, mas por sua versatilidade e profissionalismo. Ele nunca causou problemas quando ficou no banco ou foi substituído, e isso é muito apreciado pelo técnico. Mas, novamente, o ponto-chave é o acordo financeiro.”

    Perda de brilho: Rashford viu sua carreira estagnar no Manchester United

    Rashford tem manifestado regularmente sua satisfação no Camp Nou ao longo da temporada 2025-26. Depois de ver sua carreira estagnar em Old Trafford, o que levou à aprovação de transferências por empréstimo, ele recuperou o brilho ao lado de Lamine Yamal e companhia.

    Alega-se que o Barcelona já tem um contrato de três anos pronto para ser assinado pelo jogador da seleção inglesa, assim que for alcançado um acordo com o United. Novas informações sugerem que o prazo real para a conclusão do novo contrato é 15 de junho — quatro dias após o início da Copa do Mundo de 2026.

