Cláusula de rescisão astronômica! O BVB parece estar se dedicando “intensamente” à contratação de um jogador da seleção portuguesa

Araujo, que ingressou nas categorias de base do clube português mais títuloado em 2016, continua sob contrato com o Benfica até 2029, após uma renovação em dezembro de 2024. Seu valor de rescisão está fixado em 80 milhões de euros.

O jogador de 24 anos vem de uma excelente temporada no Benfica. Ele disputou 39 partidas oficiais, marcando um gol e dando duas assistências. Nos últimos meses, seu nome foi cogitado várias vezes como possível contratação do FC Bayern, rival do Dortmund na Bundesliga. Há cerca de duas semanas, o jornal “tz” noticiou que o clube de Munique teria entrado em contato com a equipe do Araujo para sondar a possibilidade de uma transferência no meio do ano. Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita.

A defesa do Borussia está passando por muitas mudanças neste verão: Niklas Süle encerra a carreira, e Emre Can perderá boa parte da próxima temporada devido à grave lesão no joelho sofrida na primavera. Com Joane Gadou, do RB Salzburg, o diretor esportivo Ole Book já contratou um novo jogador para a zaga. O jogador de 19 anos custou pouco menos de 20 milhões de euros de transferência.

É bem possível, porém, que ainda haja mais novidades. Nico Schlotterbeck renovou seu contrato há algumas semanas até 2031, mas o contrato contém uma cláusula de rescisão que pode ser acionada até pouco depois da Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. No entanto, é possível que a lesão no joelho sofrida no jogo da seleção alemã contra a Costa do Marfim no sábado à noite (2 a 1) influencie esses planos.