O Sport1 informa que a diretoria do BVB está analisando “intensamente” a possibilidade de contratar o zagueiro central para a próxima temporada.
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Cláusula de rescisão astronômica! O BVB parece estar se dedicando “intensamente” à contratação de um jogador da seleção portuguesa
Assim, olheiros do vice-campeão da Bundesliga estiveram presentes na noite de terça-feira na estreia da seleção portuguesa na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, em Houston, para observar Araujo de perto. Ele atuou durante os 90 minutos na zaga central no decepcionante empate em 1 a 1 da seleção, considerada uma das favoritas.
De acordo com o Sport1, no entanto, ainda não haveria nenhuma oferta do Dortmund por Araujo, embora o interesse esteja se “concretizando”.
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Tomas Araujo também é cotado como nova contratação do FC Bayern
Araujo, que ingressou nas categorias de base do clube português mais títuloado em 2016, continua sob contrato com o Benfica até 2029, após uma renovação em dezembro de 2024. Seu valor de rescisão está fixado em 80 milhões de euros.
O jogador de 24 anos vem de uma excelente temporada no Benfica. Ele disputou 39 partidas oficiais, marcando um gol e dando duas assistências. Nos últimos meses, seu nome foi cogitado várias vezes como possível contratação do FC Bayern, rival do Dortmund na Bundesliga. Há cerca de duas semanas, o jornal “tz” noticiou que o clube de Munique teria entrado em contato com a equipe do Araujo para sondar a possibilidade de uma transferência no meio do ano. Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita.
A defesa do Borussia está passando por muitas mudanças neste verão: Niklas Süle encerra a carreira, e Emre Can perderá boa parte da próxima temporada devido à grave lesão no joelho sofrida na primavera. Com Joane Gadou, do RB Salzburg, o diretor esportivo Ole Book já contratou um novo jogador para a zaga. O jogador de 19 anos custou pouco menos de 20 milhões de euros de transferência.
É bem possível, porém, que ainda haja mais novidades. Nico Schlotterbeck renovou seu contrato há algumas semanas até 2031, mas o contrato contém uma cláusula de rescisão que pode ser acionada até pouco depois da Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México. No entanto, é possível que a lesão no joelho sofrida no jogo da seleção alemã contra a Costa do Marfim no sábado à noite (2 a 1) influencie esses planos.
As transferências recordes do BVB
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Ousmane Dembélé Ataque Stade Rennes 2016 35,5 milhões de euros Sébastien Haller Ataque Ajax de Amsterdã 2022 31 milhões de euros Mats Hummels Defesa FC Bayern 2019 30,5 milhões de euros Jobe Bellingham Meio-campo AFC Sunderland 2025 30,5 milhões de euros Jude Bellingham Meio-campo Birmingham City 2020 30,15 milhões de euros