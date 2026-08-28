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Pedro Augusto Dias

Cláusula “antipolítica”: presidente do Corinthians explica regra no contrato de Memphis

Corinthians
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M. Depay

Osmar Stabile afirma que cláusula está presente nos contratos firmados durante sua gestão e busca manter jogadores afastados das questões políticas do clube

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, detalhou a existência de uma cláusula que restringe o envolvimento de jogadores nas questões políticas do clube. Segundo o dirigente, a regra está prevista no contrato de Memphis Depay e também passou a integrar os vínculos dos demais atletas contratados desde o início de sua gestão.

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  • Memphis Depay(C)Getty Images

    Cláusula no contrato

    A declaração foi dada em entrevista ao SportsCenter, da ESPN, nesta sexta-feira (28), dias após a repercussão de um clipe divulgado por Memphis que apresentava imagens do Parque São Jorge e do escudo corintiano em chamas. O vídeo provocou reação do clube e de torcedores, mas, segundo Stabile, a situação foi resolvida depois de uma conversa com o atacante.

    “Conversamos logo após (a divulgação do clipe), a gente conversou com ele, mostrou, tinha um grupo de torcedores que viria no dia seguinte (protestar no Parque São Jorge) e podia incentivar alguma coisa aqui no clube. A gente mostrou, ele, sensibilizado, soltou uma nota logo em seguida, ele tirou também depois queimando o escudo do Corinthians, foi uma maneira dele levar a música dele... E aí se resolveu a situação, graças a Deus nao tem problema nenhum”, afirmou Stabile.

    • Publicidade

  • Regra vale para novos contratos

    Ao explicar a relação entre o episódio e a política interna do Corinthians, o presidente confirmou que Memphis está submetido à chamada cláusula “antipolítica”. A medida, de acordo com Stabile, tem como objetivo impedir que os jogadores sejam envolvidos nas disputas políticas que fazem parte do cotidiano do clube.

    “Sim, existe essa cláusula (antipolítica), ela está bem clara no contrato dele, e demais jogadores, a partir do momento que os jogadores entram aqui existe um envolvimento na parte politica”, disse.

    O dirigente também explicou que a separação não se limita a uma determinação contratual. Segundo ele, a estrutura física do clube ajuda a manter o futebol distante das discussões políticas que acontecem no Parque São Jorge.

    “Todos os contratos novos depois que eu entrei têm (a cláusula antipolítica). É importante, o futebol está lá, distante, acho que precisa mesmo separar. Hoje tem a questão física: no Parque São Jorge tem as pessoas que frequentam... O mais importante é saber que o futebol está separado fisicamente. Tanto futebol masculino, feminino, base. De forma tranquila, todo mundo tem a possibilidade de trabalhar sem a questão política”, acrescentou.

  • “Jogador tem que jogar futebol”

    Stabile ainda defendeu que os atletas contratados pelo Corinthians devem concentrar sua atuação exclusivamente dentro de campo. O presidente aproveitou para criticar situações em que jogadores teriam relacionado problemas de desempenho esportivo ao cenário político do clube.

    “Eu acho que todo atleta é contratado para jogar futebol. [...] Voltando à questão política, a gente colocou isso em cláusula em virtude do momento que o Corinthians está passando, e a gente, nessa questão, quando envolve toda a questão de um país, tem um problema, o envolvimento no dia-a-dia. Os jogadores chutavam a bola na trave e já falavam que era questão política.”

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