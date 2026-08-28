Cláusula “antipolítica”: presidente do Corinthians explica regra no contrato de Memphis

Ao explicar a relação entre o episódio e a política interna do Corinthians, o presidente confirmou que Memphis está submetido à chamada cláusula “antipolítica”. A medida, de acordo com Stabile, tem como objetivo impedir que os jogadores sejam envolvidos nas disputas políticas que fazem parte do cotidiano do clube.

“Sim, existe essa cláusula (antipolítica), ela está bem clara no contrato dele, e demais jogadores, a partir do momento que os jogadores entram aqui existe um envolvimento na parte politica”, disse.

O dirigente também explicou que a separação não se limita a uma determinação contratual. Segundo ele, a estrutura física do clube ajuda a manter o futebol distante das discussões políticas que acontecem no Parque São Jorge.

“Todos os contratos novos depois que eu entrei têm (a cláusula antipolítica). É importante, o futebol está lá, distante, acho que precisa mesmo separar. Hoje tem a questão física: no Parque São Jorge tem as pessoas que frequentam... O mais importante é saber que o futebol está separado fisicamente. Tanto futebol masculino, feminino, base. De forma tranquila, todo mundo tem a possibilidade de trabalhar sem a questão política”, acrescentou.