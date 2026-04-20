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Claudio Ranieri revela o motivo “inacreditável” pelo qual foi demitido pelo Leicester City apenas nove meses após conquistar o título da Premier League com uma cota de 1.000 para 1
De campeões a candidatos ao rebaixamento
O Leicester rapidamente se viu envolvido em uma batalha contra o rebaixamento assim que as comemorações pelo título se acalmaram, já que o elenco enfrentava dificuldades para conciliar os compromissos nacionais e europeus. Ranieri levou sua equipe às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas, no final de fevereiro, o time estava apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League após uma sequência de cinco derrotas consecutivas, e a diretoria decidiu fazer uma mudança no comando técnico. Craig Shakespeare foi promovido de assistente de Ranieri a técnico interino após a demissão do italiano e conseguiu manter o time na primeira divisão, além de arquitetar uma virada contra o Sevilla nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
- AFP
Tensões nos bastidores
Muitos torcedores do Leicester ainda achavam que Ranieri havia sido demitido cedo demais, depois de tudo o que fez pelo clube, e ele revelou agora que a decisão não se resumiu apenas aos resultados. Em entrevista à Four Four Two, o ex-técnico do Chelsea e da Roma disse: “Sinceramente, foi doloroso. Nove meses antes, tínhamos conquistado a Premier League juntos, mas agora eu estava sendo demitido? Por quê? Mais tarde, o filho do presidente me disse que o problema era que eu não me dava bem com alguns membros ingleses da comissão técnica. Inacreditável.
“Já na temporada anterior, quando estávamos na liderança do campeonato, um dos membros da equipe vinha falando mal de mim para os jogadores. Chamei-o ao meu escritório e perguntei por quê – ele nem conseguiu me dar uma resposta. Naquele momento, eu estava muito focado na disputa pelo título, então simplesmente disse ao diretor-geral que, no final da temporada, iríamos dispensá-lo. No fim, ganhamos o título – houve tanta alegria, tanta comemoração, que decidi não fazer nada. Isso foi um erro. No ano seguinte, ele continuou falando mal de mim para os jogadores.”
"Impacto físico e mental"
Refletindo sobre o que deu errado para o Leicester em campo, Ranieri disse: “Eu havia avisado a todos que não poderíamos repetir o que havíamos feito. Era impossível. Disputar simultaneamente o campeonato nacional e a Liga dos Campeões é extremamente exigente quando não se está acostumado. A energia física e mental necessária é enorme. No campeonato, especialmente contra os times maiores, o desempenho continuou bom. Ganhássemos ou perdêssemos, os rapazes jogavam bem. Mas o futebol europeu cobra seu preço e pagamos por isso no campeonato, geralmente contra times menos prestigiados.”
Ele acrescentou sobre como lidou com sua saída forçada: “Ser demitido faz parte da carreira de um treinador e eu aceitei isso. Fiquei chateado, mas não muito mais do que em outras demissões que já passei, porque a satisfação pelo que conquistamos superou em muito qualquer decepção. O futebol é assim.”
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O Leicester está agora em crise
Ranieri passou a treinar o Nantes, o Fulham e o Watford antes de encerrar sua carreira como técnico com uma terceira passagem pela Roma, onde agora atua como consultor sênior. O Leicester, por sua vez, se recuperou e voltou a ter sucesso nos anos seguintes à saída de Ranieri, com Brendan Rodgers conquistando a FA Cup e duas classificações consecutivas em quinto lugar na Premier League.
No entanto, os Foxes passaram por momentos muito mais difíceis recentemente. Eles foram rebaixados da Premier League na última temporada e agora parecem condenados a cair para a League One, tendo caído para a 23ª posição na tabela do Campeonato Inglês, faltando apenas três jogos para o fim da temporada atual. O Leicester está a oito pontos da zona de segurança e não venceu nenhuma das últimas seis partidas, além de ter perdido um recurso contra a dedução de seis pontos por violar as regras financeiras da Liga Inglesa de Futebol.