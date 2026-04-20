Claudio Ranieri revela o motivo “inacreditável” pelo qual foi demitido pelo Leicester City apenas nove meses após conquistar o título da Premier League com uma cota de 1.000 para 1

Muitos torcedores do Leicester ainda achavam que Ranieri havia sido demitido cedo demais, depois de tudo o que fez pelo clube, e ele revelou agora que a decisão não se resumiu apenas aos resultados. Em entrevista à Four Four Two, o ex-técnico do Chelsea e da Roma disse: “Sinceramente, foi doloroso. Nove meses antes, tínhamos conquistado a Premier League juntos, mas agora eu estava sendo demitido? Por quê? Mais tarde, o filho do presidente me disse que o problema era que eu não me dava bem com alguns membros ingleses da comissão técnica. Inacreditável.

“Já na temporada anterior, quando estávamos na liderança do campeonato, um dos membros da equipe vinha falando mal de mim para os jogadores. Chamei-o ao meu escritório e perguntei por quê – ele nem conseguiu me dar uma resposta. Naquele momento, eu estava muito focado na disputa pelo título, então simplesmente disse ao diretor-geral que, no final da temporada, iríamos dispensá-lo. No fim, ganhamos o título – houve tanta alegria, tanta comemoração, que decidi não fazer nada. Isso foi um erro. No ano seguinte, ele continuou falando mal de mim para os jogadores.”