Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Claudia Pina marca quatro gols, e o brilhante Barcelona humilha o Real Madrid no El Clasico

C. Pina
Barcelona
Barcelona x Real Madrid Femenino
Real Madrid Femenino
Liga F

O Barcelona deu sequência ao seu domínio total sobre o Real Madrid com uma impressionante vitória por sete gols no El Clásico de domingo, no Camp Nou. Claudia Pina foi a grande estrela da partida, com uma atuação devastadora de quatro gols que atropelou completamente as visitantes e garantiu que o gigante catalão mantivesse seu início perfeito na nova campanha da liga de forma espetacular.

  • Pina dá início à destruição no primeiro tempo

    O Barcelona não perdeu tempo para impor seu domínio no domingo, com Claudia Pina abrindo o placar logo aos quatro minutos de jogo. Pina mostrou habilidade excepcional ao driblar várias defensoras antes de tocar a bola na saída da goleira Merle Frohms.

    Apesar de o Real Madrid tentar pressionar no início, o Barcelona superou suas linhas com facilidade. Pina marcou novamente pouco antes da meia hora, aproveitando o rebote de uma finalização de Ewa Pajor, antes de completar um hat-trick sensacional para fazer três gols em 32 minutos.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona continua sua exibição ofensiva implacável

    A goleada continuou quando Caroline Graham Hansen deixou o dela antes do intervalo, concluindo uma bela jogada ofensiva para fazer o quarto. Pouco antes do fim do primeiro tempo, Pina marcou seu quarto gol na tarde.

    Depois do intervalo, Graham Hansen virou garçom, aproveitando um brilhante passe em profundidade de Patri Guijarro e tocando sem egoísmo para Pajor. Ela só empurrou para a rede aos 55 minutos, aumentando a contagem para seis gols para as impiedosas anfitriãs.

  • Uma derrota pesada diante de uma multidão enorme

    O Real Madrid simplesmente não teve respostas para a superioridade tática de seu maior rival. Diante de 40.533 espectadores no Spotify Camp Nou, o time visitante desmoronou defensivamente. O golpe final veio nos momentos derradeiros da partida, quando Sydney Schertenleib acertou um chute espetacular da entrada da área.

    Schertenleib acertou o ângulo aos 88 minutos, coroando uma inesquecível vitória por 7 a 0, que evidenciou a enorme diferença de qualidade entre os dois times neste duelo de LaLiga.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Barcelona e Real Madrid?

    Após essa vitória monumental, o Barcelona lidera a tabela com uma campanha perfeita de 18 pontos em seis partidas e agora enfrentará a Real Sociedad em 18 de outubro. Enquanto isso, o Real Madrid, terceiro colocado, que sofreu sua primeira derrota e segue com 13 pontos após quatro vitórias e um empate, precisa se reorganizar rapidamente antes de enfrentar o Espanyol em 17 de outubro.

Liga F
Real Madrid Femenino crest
Real Madrid Femenino
RMA
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Liga F
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSD
Barcelona crest
Barcelona
BAR