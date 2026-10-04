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Claudia Pina marca quatro gols, e o brilhante Barcelona humilha o Real Madrid no El Clasico
Pina dá início à destruição no primeiro tempo
O Barcelona não perdeu tempo para impor seu domínio no domingo, com Claudia Pina abrindo o placar logo aos quatro minutos de jogo. Pina mostrou habilidade excepcional ao driblar várias defensoras antes de tocar a bola na saída da goleira Merle Frohms.
Apesar de o Real Madrid tentar pressionar no início, o Barcelona superou suas linhas com facilidade. Pina marcou novamente pouco antes da meia hora, aproveitando o rebote de uma finalização de Ewa Pajor, antes de completar um hat-trick sensacional para fazer três gols em 32 minutos.
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Barcelona continua sua exibição ofensiva implacável
A goleada continuou quando Caroline Graham Hansen deixou o dela antes do intervalo, concluindo uma bela jogada ofensiva para fazer o quarto. Pouco antes do fim do primeiro tempo, Pina marcou seu quarto gol na tarde.
Depois do intervalo, Graham Hansen virou garçom, aproveitando um brilhante passe em profundidade de Patri Guijarro e tocando sem egoísmo para Pajor. Ela só empurrou para a rede aos 55 minutos, aumentando a contagem para seis gols para as impiedosas anfitriãs.
Uma derrota pesada diante de uma multidão enorme
O Real Madrid simplesmente não teve respostas para a superioridade tática de seu maior rival. Diante de 40.533 espectadores no Spotify Camp Nou, o time visitante desmoronou defensivamente. O golpe final veio nos momentos derradeiros da partida, quando Sydney Schertenleib acertou um chute espetacular da entrada da área.
Schertenleib acertou o ângulo aos 88 minutos, coroando uma inesquecível vitória por 7 a 0, que evidenciou a enorme diferença de qualidade entre os dois times neste duelo de LaLiga.
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O que vem a seguir para Barcelona e Real Madrid?
Após essa vitória monumental, o Barcelona lidera a tabela com uma campanha perfeita de 18 pontos em seis partidas e agora enfrentará a Real Sociedad em 18 de outubro. Enquanto isso, o Real Madrid, terceiro colocado, que sofreu sua primeira derrota e segue com 13 pontos após quatro vitórias e um empate, precisa se reorganizar rapidamente antes de enfrentar o Espanyol em 17 de outubro.
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