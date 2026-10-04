Claudia Pina marca quatro gols, e o brilhante Barcelona humilha o Real Madrid no El Clasico

O Barcelona não perdeu tempo para impor seu domínio no domingo, com Claudia Pina abrindo o placar logo aos quatro minutos de jogo. Pina mostrou habilidade excepcional ao driblar várias defensoras antes de tocar a bola na saída da goleira Merle Frohms.

Apesar de o Real Madrid tentar pressionar no início, o Barcelona superou suas linhas com facilidade. Pina marcou novamente pouco antes da meia hora, aproveitando o rebote de uma finalização de Ewa Pajor, antes de completar um hat-trick sensacional para fazer três gols em 32 minutos.