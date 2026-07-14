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Michael OliseGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Claude Makelele revela o pedido de transferência de Michael Olise ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ao comparar o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa a Lionel Messi

M. Olise
Real Madrid
La Liga
Bayern de Munique
Bundesliga

Claude Makelele revelou que insistiu com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para que contratasse Michael Olise. O ex-meio-campista do Los Blancos também comparou a capacidade do ponta do Bayern de Munique de influenciar os jogos à de Lionel Messi, ao mesmo tempo em que insistiu que Olise não deveria ser comparado a Jude Bellingham.

  • Makelele apoia a tentativa do Real Madrid de contratar Olise

    Makelele revelou que incentivou Pérez a tentar contratar Olise, insistindo que o ponta do Bayern e da seleção francesa valeria um grande investimento. Em entrevista ao *Marca* como embaixador da ComeOn antes das semifinais da Copa do Mundo, o ex-meio-campista do Real Madrid elogiou a criatividade e a imprevisibilidade de Olise, argumentando que o jogador de 24 anos possui aquele tipo de talento que empolga tanto os torcedores quanto os companheiros de equipe.

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    Makelele explica por que Olise se destaca

    Makelele explicou por que valoriza tanto Olise, destacando a criatividade do ponta e sua capacidade de mudar o rumo das partidas. Ele disse que já havia compartilhado essa opinião diretamente com Pérez.

    “Michael Olise para o Real Madrid? Eu apoiaria. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Florentino Pérez e disse a ele que, se houver dinheiro para investir em apenas um jogador, esse jogador é ele”, explicou Makelele.

    “Olise traz de volta a sensação de assistir ao futebol, o gostinho do que vivíamos quando crianças: talento, liberdade, qualidade, eficácia. Quando ele não está em campo, sua ausência é notada.”

    O ex-meio-campista do Chelsea comparou então a influência de Olise nas partidas à de Messi. Ele disse: “Quando ele está em boa forma, você percebe que, a qualquer momento, assim como Messi, ele pode fazer algo inesperado. Veja [Ousmane] Dembélé, [Kylian] Mbappé, [Bradley] Barcola: eles sabem que ele é capaz de colocar a bola em um espaço que outros jogadores nem sequer enxergam. Esse é o futebol moderno que amamos, o futebol que faz os torcedores sonharem. Até mesmo os comentaristas ficam impressionados com a técnica dele. Ele é excepcional.”

  • Sem comparações com Bellingham

    Apesar de sua admiração por Olise, Makelele rejeitou comparações com Jude Bellingham, insistindo que ambos os jogadores devem ser julgados por suas próprias conquistas, e não em relação um ao outro.

    “Jude Bellingham ou Michael Olise? Deixem que eles falem por si mesmos. O que estão fazendo é excepcional. Eu não faço comparações”, admitiu Makelele. “Essa é a minha filosofia: nunca se compara os grandes. Não dá para comparar Pelé com as gerações que vieram depois dele, e com [Diego] Maradona, as comparações nunca acabam.

    “[Zinedine] Zidane deixou sua marca no futebol mundial e ela perdurará para sempre, independentemente das gerações que vierem depois dele. Que cada um desses jovens jogadores construa sua carreira à sua maneira e grave seu próprio nome na história desse esporte.”

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    Olise continua focado na Copa do Mundo

    Olise está atualmente a serviço da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026. Os Bleus se preparam para enfrentar a Espanha nas semifinais no Dallas Stadium, e espera-se que o craque do Bayern ajude seu país a chegar à final.

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