Getty Images
Traduzido por
Claude Makelele revela o pedido de transferência de Michael Olise ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ao comparar o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa a Lionel Messi
Makelele apoia a tentativa do Real Madrid de contratar Olise
Makelele revelou que incentivou Pérez a tentar contratar Olise, insistindo que o ponta do Bayern e da seleção francesa valeria um grande investimento. Em entrevista ao *Marca* como embaixador da ComeOn antes das semifinais da Copa do Mundo, o ex-meio-campista do Real Madrid elogiou a criatividade e a imprevisibilidade de Olise, argumentando que o jogador de 24 anos possui aquele tipo de talento que empolga tanto os torcedores quanto os companheiros de equipe.
- Getty Images Sport
Makelele explica por que Olise se destaca
Makelele explicou por que valoriza tanto Olise, destacando a criatividade do ponta e sua capacidade de mudar o rumo das partidas. Ele disse que já havia compartilhado essa opinião diretamente com Pérez.
“Michael Olise para o Real Madrid? Eu apoiaria. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Florentino Pérez e disse a ele que, se houver dinheiro para investir em apenas um jogador, esse jogador é ele”, explicou Makelele.
“Olise traz de volta a sensação de assistir ao futebol, o gostinho do que vivíamos quando crianças: talento, liberdade, qualidade, eficácia. Quando ele não está em campo, sua ausência é notada.”
O ex-meio-campista do Chelsea comparou então a influência de Olise nas partidas à de Messi. Ele disse: “Quando ele está em boa forma, você percebe que, a qualquer momento, assim como Messi, ele pode fazer algo inesperado. Veja [Ousmane] Dembélé, [Kylian] Mbappé, [Bradley] Barcola: eles sabem que ele é capaz de colocar a bola em um espaço que outros jogadores nem sequer enxergam. Esse é o futebol moderno que amamos, o futebol que faz os torcedores sonharem. Até mesmo os comentaristas ficam impressionados com a técnica dele. Ele é excepcional.”
Sem comparações com Bellingham
Apesar de sua admiração por Olise, Makelele rejeitou comparações com Jude Bellingham, insistindo que ambos os jogadores devem ser julgados por suas próprias conquistas, e não em relação um ao outro.
“Jude Bellingham ou Michael Olise? Deixem que eles falem por si mesmos. O que estão fazendo é excepcional. Eu não faço comparações”, admitiu Makelele. “Essa é a minha filosofia: nunca se compara os grandes. Não dá para comparar Pelé com as gerações que vieram depois dele, e com [Diego] Maradona, as comparações nunca acabam.
“[Zinedine] Zidane deixou sua marca no futebol mundial e ela perdurará para sempre, independentemente das gerações que vierem depois dele. Que cada um desses jovens jogadores construa sua carreira à sua maneira e grave seu próprio nome na história desse esporte.”
- Getty Images Sport
Olise continua focado na Copa do Mundo
Olise está atualmente a serviço da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026. Os Bleus se preparam para enfrentar a Espanha nas semifinais no Dallas Stadium, e espera-se que o craque do Bayern ajude seu país a chegar à final.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.