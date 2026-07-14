Claude Makelele revela o pedido de transferência de Michael Olise ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ao comparar o astro do Bayern de Munique e da seleção francesa a Lionel Messi

Makelele explicou por que valoriza tanto Olise, destacando a criatividade do ponta e sua capacidade de mudar o rumo das partidas. Ele disse que já havia compartilhado essa opinião diretamente com Pérez.

“Michael Olise para o Real Madrid? Eu apoiaria. Tive a oportunidade de conversar com o presidente Florentino Pérez e disse a ele que, se houver dinheiro para investir em apenas um jogador, esse jogador é ele”, explicou Makelele.

“Olise traz de volta a sensação de assistir ao futebol, o gostinho do que vivíamos quando crianças: talento, liberdade, qualidade, eficácia. Quando ele não está em campo, sua ausência é notada.”

O ex-meio-campista do Chelsea comparou então a influência de Olise nas partidas à de Messi. Ele disse: “Quando ele está em boa forma, você percebe que, a qualquer momento, assim como Messi, ele pode fazer algo inesperado. Veja [Ousmane] Dembélé, [Kylian] Mbappé, [Bradley] Barcola: eles sabem que ele é capaz de colocar a bola em um espaço que outros jogadores nem sequer enxergam. Esse é o futebol moderno que amamos, o futebol que faz os torcedores sonharem. Até mesmo os comentaristas ficam impressionados com a técnica dele. Ele é excepcional.”