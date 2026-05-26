Classificado, Flamengo mira fim de jejum que dura mais de 40 anos na Libertadores

Já garantido nas oitavas de final da Libertadores e líder do Grupo A com 13 pontos, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco, do Peru, no Maracanã, com um objetivo que vai além da classificação: encerrar a fase de grupos com a melhor campanha geral do torneio, feito que o clube não alcança há mais de quatro décadas.

A última vez que o Rubro-Negro terminou a primeira fase da competição continental como líder absoluto aconteceu em 1984. Desde então, o clube acumulou campanhas históricas, títulos e participações marcantes, mas nunca mais conseguiu repetir o domínio estatístico na etapa inicial da Libertadores.

Agora, embalado pela regularidade na competição e dono de um dos ataques mais eficientes do torneio, o Flamengo depende de si para tentar quebrar esse longo jejum.