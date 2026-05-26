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Gabriel Marin

Classificado, Flamengo mira fim de jejum que dura mais de 40 anos na Libertadores

Flamengo
Copa Libertadores

Rubro-Negro encerra fase de grupos diante do Cusco tentando garantir melhor campanha geral pela primeira vez desde 1984

Já garantido nas oitavas de final da Libertadores e líder do Grupo A com 13 pontos, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco, do Peru, no Maracanã, com um objetivo que vai além da classificação: encerrar a fase de grupos com a melhor campanha geral do torneio, feito que o clube não alcança há mais de quatro décadas.

A última vez que o Rubro-Negro terminou a primeira fase da competição continental como líder absoluto aconteceu em 1984. Desde então, o clube acumulou campanhas históricas, títulos e participações marcantes, mas nunca mais conseguiu repetir o domínio estatístico na etapa inicial da Libertadores.

Agora, embalado pela regularidade na competição e dono de um dos ataques mais eficientes do torneio, o Flamengo depende de si para tentar quebrar esse longo jejum.

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  • Liderança geral Libertadores 2026Getty/GOAL

    Disputa pela liderança geral segue aberta até a rodada final

    Apesar da vantagem construída ao longo da fase de grupos, o Flamengo ainda enfrenta forte concorrência pela melhor campanha da Libertadores. Além do clube carioca, Independiente Rivadavia e Rosario Central também somam 13 pontos na tabela geral.

    O Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols, com +9, contra +7 da equipe argentina de Mendoza. Já o Rosario Central também possui saldo +9, mas se destaca defensivamente por ainda não ter sofrido gols na competição.

    A definição da liderança geral deve ser decidida nos detalhes na rodada final, o que aumenta a importância do confronto diante do Cusco. Uma vitória convincente pode ser determinante para o Flamengo alcançar a marca inédita em sua história recente.

    Além da questão simbólica, terminar com a melhor campanha garante vantagens importantes no mata-mata, como decidir os confrontos eliminatórios em casa até a final.

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  • Melhor campanha já trouxe frustração ao Flamengo no passado

    Curiosamente, a única vez em que o Flamengo terminou a primeira fase da Libertadores como líder geral não resultou em título. Em 1984, o clube fez campanha dominante e somou 11 pontos em seis partidas, em uma época em que as vitórias valiam apenas dois pontos.

    Naquele formato antigo da competição, as semifinais eram disputadas em grupos. Mesmo após grande desempenho inicial, o Rubro-Negro acabou eliminado pelo Grêmio, que avançou à decisão, mas ficou com o vice-campeonato diante do Independiente, da Argentina.

    O retrospecto cria uma coincidência curiosa: nos anos em que conquistou a Libertadores, o Flamengo nunca teve a melhor campanha geral do torneio.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Títulos vieram sem liderança geral na primeira fase

    As quatro conquistas continentais do Flamengo aconteceram em cenários diferentes na fase de grupos. Em 1981, 2019 e 2022, o clube avançou como líder de sua chave, mas sem terminar no topo geral da competição.

    Já na campanha do título mais recente, em 2025, o Rubro-Negro sequer liderou o próprio grupo, classificando-se na segunda colocação antes de crescer no mata-mata até levantar a taça.

    O dado reforça uma máxima comum na Libertadores: desempenho dominante na primeira fase nem sempre garante sucesso nas etapas decisivas. Ainda assim, o Flamengo vê a possibilidade de terminar no topo geral como demonstração de força e consistência dentro do continente.

  • TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-PARANAENSEAFP

    Campanha de 2022 segue como referência

    Mesmo sem terminar como líder geral naquele ano, a campanha de 2022 ainda é considerada uma das mais marcantes da história rubro-negra na Libertadores.

    Na ocasião, o Flamengo somou 16 pontos na fase de grupos e conquistou o torneio de forma invicta, consolidando uma das trajetórias mais dominantes da era moderna da competição.

    Agora, a equipe tenta unir regularidade, força ofensiva e consistência defensiva para transformar a atual campanha em mais uma caminhada histórica no torneio continental.

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