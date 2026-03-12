A temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) ainda não começou oficialmente, então esta primeira versão do ranking de poder do ano é baseada exclusivamente nos acontecimentos da entressafra, nos resultados do ano passado e nas recentes transferências e contratações.

Embora todas as equipes da NWSL tenham disputado partidas de pré-temporada, a temporada começa oficialmente em 13 de março com uma partida de abertura muito esperada entre Trinity Rodman e o Washington Spirit e Sophia Wilson e o Portland Thorns. A NWSL entra em sua 14ª temporada com 16 equipes, com o Denver Summit FC e o Boston Legacy FC se juntando à liga por meio de expansão. A temporada inclui um calendário de 248 partidas, um playoff com oito equipes e a NWSL Challenge Cup 2026.

No ano passado, o Gotham FC venceu o Campeonato NWSL 2025, enquanto o Kansas City Current conquistou o NWSL Shield, dominando a liga e mantendo a primeira posição durante a maior parte da temporada com um impressionante recorde de 21-3-2.

A atual atacante Temwa Chawinga foi nomeada MVP da NWSL pela segunda temporada consecutiva, e o Washington Spirit chegou à final do Campeonato da NWSL pelo segundo ano consecutivo.

O período entre temporadas foi mais movimentado do que o habitual.

Rodman assinou um novo contrato com o Spirit, tornando-se a jogadora de futebol feminino mais bem paga do mundo. Lindsey Heaps anunciou que se juntará ao Denver Summit FC. Sophia Wilson renovou com o Portland e voltou oficialmente da licença maternidade — e isso é apenas parte do que aconteceu nos últimos três meses.

Em preparação para a temporada 2026 da NWSL, a GOAL apresenta seu ranking de poder, ainda muito precoce.