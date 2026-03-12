Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
NWSL Power Rankings GOAL

Traduzido por

Classificação preliminar da NWSL: Trinity Rodman e Sophia Wilson lideram a liga, com o Kansas City Current em primeiro lugar

Quem está em alta? Quem não está? A GOAL classifica cada uma das 16 equipes atuais da Liga Nacional de Futebol Feminino.

A temporada da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) ainda não começou oficialmente, então esta primeira versão do ranking de poder do ano é baseada exclusivamente nos acontecimentos da entressafra, nos resultados do ano passado e nas recentes transferências e contratações.

Embora todas as equipes da NWSL tenham disputado partidas de pré-temporada, a temporada começa oficialmente em 13 de março com uma partida de abertura muito esperada entre Trinity Rodman e o Washington Spirit e Sophia Wilson e o Portland Thorns. A NWSL entra em sua 14ª temporada com 16 equipes, com o Denver Summit FC e o Boston Legacy FC se juntando à liga por meio de expansão. A temporada inclui um calendário de 248 partidas, um playoff com oito equipes e a NWSL Challenge Cup 2026.

No ano passado, o Gotham FC venceu o Campeonato NWSL 2025, enquanto o Kansas City Current conquistou o NWSL Shield, dominando a liga e mantendo a primeira posição durante a maior parte da temporada com um impressionante recorde de 21-3-2.

A atual atacante Temwa Chawinga foi nomeada MVP da NWSL pela segunda temporada consecutiva, e o Washington Spirit chegou à final do Campeonato da NWSL pelo segundo ano consecutivo.

O período entre temporadas foi mais movimentado do que o habitual.

Rodman assinou um novo contrato com o Spirit, tornando-se a jogadora de futebol feminino mais bem paga do mundo. Lindsey Heaps anunciou que se juntará ao Denver Summit FC. Sophia Wilson renovou com o Portland e voltou oficialmente da licença maternidade — e isso é apenas parte do que aconteceu nos últimos três meses.

Em preparação para a temporada 2026 da NWSL, a GOAL apresenta seu ranking de poder, ainda muito precoce.

  • utah royalsGetty Images

    16Utah Royals

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 12º lugar, 25 pontos

    Ramificações: Todos estão torcendo pelo Utah, mas, além da importante contratação de Kiana Palacios, da Liga MX Femenil, não houve muitas mudanças na entressafra para dar ao Royals o impulso de que provavelmente precisa. Mandy McGlynn, goleira, tem a oportunidade de fortalecer ainda mais sua posição como uma das goleiras na disputa pela seleção feminina dos Estados Unidos, que se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.

    • Publicidade
  • Boston Legacy GFXGOAL

    15Boston Legacy FC

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: N/A

    Ramificações: Boston tem potencial, mas é difícil saber como o clube se sairá sem um jogador de destaque liderando o ataque. Eles têm Nichelle Prince e Casey Murphy, ambas bem estabelecidas por mérito próprio, mas o resto do time — e a composição geral do elenco — tem sido relativamente discreto. Boston também dividirá as partidas entre dois estádios e estreará na NWSL contra o atual campeão, o Gotham FC.

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    14Estrelas de Chicago

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 14º lugar, 20 pontos

    Ramificações: O Chicago Stars teve um ano difícil no ano passado, terminando na última posição da tabela com um recorde de 3-12-11. O time contratou a zagueira Michelle Alozie, do Houston Dash, e Mallory Swanson deve retornar da licença maternidade, o que deve ajudar o Stars. Há também Alyssa Naeher, que continua a ser a âncora do time no gol.

  • Bay FCGetty Images

    13Bay FC

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 13º lugar, 20 pontos

    Ramificações: O Bay FC abre sua temporada 2026 em casa contra o Denver Summit FC, time recém-promovido. Todos os olhos estarão voltados para Claire Hutton, que se juntou ao Bay FC em uma negociação bombástica com o Kansas City Current. O Bay FC parece ter a maioria das peças necessárias para competir e se beneficiará de abrir a temporada em casa.

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    12Houston Dash

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 10º lugar, 30 pontos

    Implicações: Será este o ano do Houston Dash? O Dash abre a temporada em San Diego contra o Wave e, apesar de contar com talentos de ponta como Avery Patterson e Yazmeen Ryan, tem enfrentado dificuldades para montar uma temporada completa e bem executada.

  • North Carolina CourageGetty Images

    11Coragem da Carolina do Norte

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Nono lugar, 35 pontos

    Ramificações: O Courage parece sempre encontrar uma maneira de chegar aos playoffs, o que se tornou parte da identidade do clube. Este ano, elas ainda podem contar com a meio-campista Ashley Sanchez, que foi essencial para a equipe em 2025. Durante a entressafra, o Courage contratou a goleira canadense Kailen Sheridan, do Wave, uma grande aquisição para uma equipe que perdeu a goleira Casey Murphy, que estava há muito tempo no clube, para o Boston. O Courage abre sua campanha de 2026 em casa contra o Racing Louisville.

  • Melanie Barcenas San Diego WaveGetty Images

    10San Diego Wave

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Sexto lugar, 37 pontos

    Ramificações: Mais uma vez, o Wave enfrentou muitas mudanças no elenco, desta vez com a saída de sua goleira estrela Sheridan para o Courage, além da perda de Delphine Cascarino no meio para o London City Lionesses. Felizmente para o Wave, porém, eles têm um estilo de jogo muito bem estabelecido, baseado na posse de bola e muita criatividade. O Wave terá um teste interessante contra o Courage fora de casa na abertura da temporada, especialmente porque isso significa que elas enfrentarão sua antiga muralha. 

  • Lindsey Horan, Denver SummitGOAL

    9Cúpula de Denver

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: N/A

    Ramificações: Ao contrário do Boston, o Denver Summit FC parece capaz de disputar uma vaga nos playoffs em sua primeira temporada. Esse otimismo pode ter origem na contratação de Lindsey Heaps, juntamente com a promissora jovem Jasmine Aikey, a zagueira do Paris Saint-Germain Eva Gaetino e as ex-destacadas jogadoras do Orlando Pride Carson Pickett e Ally Brazier. Com um elenco forte, o Summit agora precisará estabelecer sua identidade em campo, embora o técnico Nick Cushing tenha indicado que a equipe planeja jogar com um estilo ofensivo.

  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    8Corrida em Louisville

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Sétimo lugar, 37 pontos

    Implicações: O Racing Louisville é talentoso, físico e rápido. O clube conta com Emma Sears para criar oportunidades, a promissora zagueira Makenna Morris na lateral e um meio-campo capaz de ganhar quase todas as disputas de bola graças a Taylor Flint. O Racing Louisville abre a temporada fora de casa contra a Carolina do Norte, um confronto que tem favorecido frequentemente o Louisville nos últimos encontros.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    7Orlando Pride

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Quarto lugar, 40 pontos

    Ramificações: O Orlando Pride terminou a última temporada em quarto lugar, depois de surpreender a liga ao conquistar o NWSL Shield e o NWSL Championship em 2024. Após mudanças significativas na entressafra, o Pride parece um pouco enfraquecido em termos de profundidade para esta temporada. O que eles têm, no entanto, é Marta, que continua provando que idade é apenas um número. O Pride também conta com uma das artilheiras mais prolíficas da liga quando está em boa forma, Barbra Banda. 

  • Mia Fishel, Seattle ReignImagn

    6Seattle Reign FC

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Quinto lugar, 39 pontos

    Implicações: O Seattle Reign pode ser o time a ser batido nesta temporada, liderado pela jovem e talentosa zagueira Jordyn Bugg, que agora tem um ano de experiência na NWSL. Na defesa, o Reign também recebe de volta Sofia Huerta, após ela ter passado a última temporada emprestada ao Lyon. O meio-campo é onde o Seattle realmente se destaca, com a veterana Jess Fishlock ao lado de Sam Meza e Sally Menti. O Reign abre a temporada com duas partidas consecutivas fora de casa, primeiro contra o Orlando e depois contra o rival Portland na segunda semana.

  • Portland ThornsGetty Images

    5Portland Thorns

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Terceiro lugar, 40 pontos

    Ramificações: Quando Sam Coffey deixou Portland, surgiram muitas dúvidas sobre como o Thorns reagiria. Com o retorno de Sophia Wilson e uma Olivia Moultrie mais experiente no meio-campo, a resposta pode ser positiva. Portland abre a temporada no Audi Field contra o Washington Spirit. Embora o Spirit seja o favorito com base nos resultados da última temporada, o jogo pode se tornar uma vitrine de boas-vindas para Wilson, se ela decidir carregar o time nas costas.

  • Angel CityGetty Images

    4Cidade dos Anjos

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 11º lugar, 27 pontos

    Implicações: Este pode ser o ano do Angel City. É um daqueles times que sempre parece capaz de mais, mas repetidamente fica aquém dos playoffs. Nesta temporada, porém, pode haver uma mudança. O clube conta com as artilheiras Riley Tiernan, Sydney Leroux, que está de volta, e Claire Emslie. Na defesa, poucas jogadoras conseguem passar por Sarah Gorden. A estreia na temporada contra o Chicago Stars deve favorecer o Angel City.

  • Rose Lavelle, Gotham FCGetty

    3Gotham FC

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Oitavo lugar, 36 pontos

    Implicações: É difícil imaginar um cenário em que o Gotham não volte a ser dominante nesta temporada. A única saída importante do clube foi Nealy Martin, que se transferiu para o Angel City. Fora isso, o núcleo permanece intacto, com Emily Sonnett, Rose Lavelle e a atacante Jaedyn Shaw ainda no Gotham.

  • Washington Spirit v NJ/NY Gotham FC - NWSL Championship 2025 Presented by Google PixelGetty Images Sport

    2Espírito de Washington

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: Segundo lugar, 44 pontos

    Implicações: O Spirit raramente decepciona no Audi Field, especialmente em uma estreia em casa. A maior dúvida será como a equipe lidará com a ausência da goleira Aubrey Kingsbury, que anunciou sua gravidez durante o período de entressafra. Contra o Portland, Trinity Rodman provavelmente assumirá o comando do ataque, Hal Hershfelt animará a torcida e Tara Rudd terá a tarefa de proteger o gol.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    1Kansas City Atual

    Classificação anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado na última temporada: 1º lugar, 65 pontos

    Ramificações: Após a última temporada, parecia que o Current estava destinado a vencer tudo antes de ser eliminado nas semifinais. Agora, um meio-campo renovado com Croix Bethune, Ally Sentnor, Debinha e Lo’eau LaBonta torna o Kansas City um dos times mais fortes da liga. E ainda há a maior ameaça de todas: Temwa Chawinga. O Current abre a temporada de 2026 em casa contra o Utah Royals, um confronto que parece muito favorável ao Kansas City.

0