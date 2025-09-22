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Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Classificação oficial da Bola de Ouro Feminina 2025: Aitana Bonmati supera Mariona Caldentey e Alessia Russo e conquista a Bola de Ouro após a tríplice coroa do Barcelona e uma excelente Euro 2025

A. Bonmati
M. Caldentey
A. Russo
Futebol feminino
C. Kelly
A. Putellas
Inglaterra F
Espanha
Arsenal Women
Barcelona
Chelsea FC Women
WSL
Liga F
Serie A Femminile
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
Liga dos Campeões Feminino
Eurocopa Feminina
OL Lyonnes
Bayern Munich
Juventus
Real Madrid Femenino
P. Guijarro
C. Hansen
E. Pajor
C. Pina
L. Bronze
H. Hampton
S. Baltimore

A Bola de Ouro. Quer se goste ou não, é o prêmio que todo jogador de futebol do mundo sonha em ganhar um dia. E agora, após uma memorável temporada 2024-25, foi anunciada a vencedora da Bola de Ouro Feminina de 2025: Aitana Bonmati. A estrela do Barcelona teve um desempenho excepcional pelo seu clube no ano passado, com sua consistência de nível mundial se destacando na conquista da tríplice coroa nacional pelos catalães, enquanto suas atuações pela Espanha foram suficientes para torná-la a Melhor Jogadora do Torneio da Euro 2025.

É incrível pensar que a participação de Bonmati naquele evento chegou a estar em dúvida, depois que ela foi acometida por uma meningite viral justamente quando a Espanha se preparava para embarcar rumo à Suíça. O fato de ela ter conseguido se recuperar e não apenas jogar, mas jogar a um nível tão impressionante, é surpreendente. Sua campanha de 2024-25 não terminaria de forma perfeita, com derrotas na final da Liga dos Campeões para o Arsenal e na final da Euro 2025 para a Inglaterra, privando-a de dois dos títulos que ela adoraria ter conquistado. Seu consolo, porém, é um terceiro Ballon d’Or consecutivo. Ela se junta a Lionel Messi e Michel Platini como as únicas jogadoras a ganhar a Bola de Ouro por três anos seguidos.

Duas integrantes da equipe do Arsenal que derrotou o Barcelona naquela final da Liga dos Campeões se juntaram a Bonmati no pódio. Em segundo lugar ficou Mariona Caldentey, ícone de longa data do Barça que se transferiu para o norte de Londres no ano passado e ajudou a levar as Gunners a um triunfo europeu sem precedentes em sua primeira temporada. Alessia Russo completou o pódio, depois de não só se tornar campeã da Europa com seu clube este ano, mas também com sua seleção, com seu gol pela Inglaterra na Euro 2025 ajudando a colocar as Lionesses de volta no jogo contra a Espanha, antes de elas acabarem partindo o coração de Bonmati e Caldentey nos pênaltis.

Esse trio ficou no topo do ranking de 2025, mas como ficou o restante da lista de 30 jogadoras depois que todos os votos foram contados? Confira o ranking oficial abaixo:

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2024-25Getty Images

    30. Caroline Weir (Real Madrid)

    Depois de perder quase toda a temporada 2023-24 devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), Weir voltou com tudo no ano passado, recuperando a forma que havia conquistado a Espanha em sua primeira temporada no Real Madrid. A jogadora da seleção da Escócia marcou 15 gols e deu 11 assistências em todas as competições pelo Las Blancas, com destaque para os dois gols que marcou na primeira vitória da equipe sobre o Barcelona.

    • Publicidade
  • Steph Catley Arsenal Women 2024-25Getty Images

    29. Steph Catley (Arsenal)

    Depois de ser colocada na posição de zagueira central por Renee Slegers, que assumiu o comando do Arsenal em outubro, Catley brilhou pelos Gunners em uma temporada fantástica. Normalmente lateral-esquerda, ela trouxe mais solidez a uma defesa que acabaria por não sofrer gols contra o Barcelona na final da Liga dos Campeões, conquistando o primeiro título europeu do Arsenal desde 2007.

  • Clara Mateo Paris FC Women 2024-25Getty Images

    =27. Clara Mateo (Paris FC)

    Eleito o Jogador do Ano da Ligue 1 nas duas cerimônias de premiação de fim de temporada da França, Mateo teve um desempenho excepcional pelo Paris FC, time considerado azarão, ao derrotar o Paris Saint-Germain e conquistar a Copa da França, antes de garantir também uma vaga na Liga dos Campeões. O jogador de 27 anos marcou 18 gols, liderando o campeonato, e ficou em segundo lugar no ranking de assistências, com sete.

  • Frida Maanum Norway Women 2025Getty Images

    =27. Frida Maanum (Arsenal)

    Outra jogadora importante da equipe do Arsenal que conquistou a Liga dos Campeões, Maanum encerrou a temporada do clube com 10 gols e quatro assistências, embora essas estatísticas não dão conta do valor da meio-campista no time titular dos Gunners. Ela foi então uma peça fundamental da seleção norueguesa, que finalmente voltou a chegar às oitavas de final da Eurocopa, marcando dois gols na vitória sobre a Islândia.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2024-25Getty Images

    26. Lindsey Heaps (Lyon)

    Na última temporada, Heaps ficou atrás apenas de duas jogadoras na primeira divisão francesa, marcando 12 gols apesar de atuar no meio-campo, e liderou a divisão em assistências, com oito, ajudando o OL a conquistar mais um título. De fato, foi sua excelente assistência que ajudou o Lyon a abrir o placar na vitória decisiva contra o Paris Saint-Germain, que garantiu o título.

  • Emily Fox Arsenal Women 2024-25Getty Images

    25. Emily Fox (Arsenal)

    Fox passou o último ano demonstrando suas qualidades de nível mundial, alcançando novos patamares como lateral-direita do Arsenal. A jogadora de 27 anos foi uma presença constante e confiável na defesa, ajudando a neutralizar o Barcelona na final da Liga dos Campeões, mas também se revelou um verdadeiro trunfo no ataque, mostrando exatamente por que tem fortes argumentos para ser considerada a melhor do mundo em sua posição.

  • Italy v Wales - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A4 MD1Getty Images Sport

    24. Sofia Cantore (Washington Spirit)

    Cantore teve uma excelente temporada com a Juventus no ano passado, marcando mais de dez gols na Série A, quando as Bianconere conquistaram o título pela primeira vez desde 2022, e depois confirmou seu bom desempenho com uma excelente participação no Euro, quando a Itália chegou a uma improvável semifinal. A jogadora de 25 anos, que agora se juntou ao Washington Spirit, deu assistência para os dois gols na histórica vitória da Azzurre sobre a Noruega nas quartas de final.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2024-25Getty Images

    23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    Poucas jogadoras começaram a temporada 2024-25 em melhor forma do que Rytting Kaneryd, que foi uma verdadeira força motriz na equipe do Chelsea que conquistou o triplo nacional. Ela também demonstrou suas qualidades na Euro 2025, voando pela lateral em uma seleção sueca que parecia uma séria candidata ao título, até que uma reação vigorosa da Inglaterra encerrou sua campanha nas quartas de final. 

  • Esther Gonzalez Spain Women 2025Getty Images

    22. Esther Gonzalez (Gotham)

    Ninguém marcou mais gols na NWSL este ano do que Gonzalez, que manteve essa boa fase na Euro 2025. A atacante do Gotham havia marcado 10 gols em 13 partidas da liga em 2025 antes daquele torneio e também liderava a artilharia quando representou a Espanha na Suíça neste verão, conquistando a Chuteira de Ouro enquanto a La Roja chegava à final.

  • Amanda Gutierres Brazil Women 2025Getty Images

    21. Amanda Gutierres (Palmeiras)

    O nome de Gutierres talvez não fosse muito conhecido por alguns antes deste verão, mas sua atuação na Copa América, na qual conquistou a Chuteira de Ouro com seis gols, certamente a colocou no mapa. A jogadora de 24 anos foi uma das grandes estrelas da conquista do Brasil no torneio, marcando gols nas vitórias contra Venezuela, Bolívia, Paraguai e Uruguai, e também na final contra a Colômbia, quando a Seleção saiu vitoriosa nos pênaltis, com Gutierres marcando na disputa.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2024-25Getty Images

    20. Pernille Harder (Bayern de Munique)

    Poucos contestariam que Harder não foi a melhor jogadora da Alemanha na última temporada, já que a atacante desempenhou um papel fundamental na conquista da tríplice coroa nacional pelo Bayern de Munique. Com 14 gols e cinco assistências em 22 partidas da Bundesliga, a jogadora da seleção dinamarquesa também marcou seis gols em oito jogos da Liga dos Campeões, garantindo assim uma vaga na lista de indicadas ao Ballon d'Or, apesar do fraco desempenho de sua seleção na Euro 2025.

  • Klara Buhl Germany Women 2025Getty Images

    19. Klara Buhl (Bayern de Munique)

    Buhl foi uma das grandes destaques da Alemanha na campanha que levou a seleção às semifinais da Euro 2025, onde foi derrotada pela Espanha apenas na prorrogação. Essas atuações brilhantes não foram surpresa para quem acompanhou a ponta no Bayern de Munique no ano passado, já que ela estava em excelente forma. Buhl marcou nove gols e deu 17 assistências entre a Bundesliga e a Liga dos Campeões, desempenhando um papel de destaque na conquista do triplo nacional pelo gigante alemão.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2024-25Getty Images

    18. Melchie Dumornay (Lyon)

    Dumornay poderia ter sido um forte candidato à Bola de Ouro se o Lyon não tivesse sofrido uma derrota inesperada para o Arsenal nas semifinais da Liga dos Campeões. O jogador de 22 anos teve um desempenho excepcional no último ano, com 22 gols e nove assistências em todas as competições, levando o OL a conquistar mais um título do campeonato. Entre esses gols estava o primeiro da vitória sobre o PSG, que garantiu o troféu.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Chawinga é outra estrela da NWSL cujas atuações no final de 2024 foram fundamentais para garantir sua vaga entre as indicadas ao Ballon d'Or. A jogadora de 27 anos foi eleita a MVP da liga quando o Kansas City Current chegou à final do campeonato, tendo também conquistado a Chuteira de Ouro. Ela também começou a temporada de 2025 em grande estilo, com nove gols em suas primeiras 14 partidas.

  • Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring Getty Images

    16. Cristiana Girelli (Juventus)

    Tanto pelo clube quanto pela seleção, Girelli teve 12 meses incríveis. A jogadora de 35 anos conquistou a Chuteira de Ouro da Série A com 19 gols, ajudando a Juventus a conquistar o título pela primeira vez em três anos; abriu o placar na final da Coppa Italia, quando as Bianconere derrotaram a Roma; e, em seguida, liderou a campanha da Itália até as semifinais da Euro 2025, marcando os dois gols na vitória sobre a Noruega nas quartas de final.

  • Sandy Baltimore Chelsea Women FA Cup 2024-25Getty Images

    15. Sandy Baltimore (Chelsea)

    Baltimore teve uma primeira temporada fantástica no Chelsea, desempenhando um papel fundamental na conquista das três títulos nacionais em disputa pelo clube, sem perder um único jogo. Isso aconteceu apesar de ela ter atuado na lateral esquerda durante a maior parte da campanha, em vez de ocupar sua posição habitual no ataque. A jogadora de 25 anos conseguiu marcar nove gols e dar seis assistências em todas as competições, com destaque especial para seu desempenho excepcional na final da FA Cup.

  • Barbra Banda Orlando Pride 2024Imagn Images

    14. Barbra Banda (Orlando Pride)

    Banda vem apresentando excelente desempenho desde o início da nova temporada da NWSL, em março, marcando oito gols em seus primeiros 14 jogos; no entanto, o final de sua campanha de 2024 também foi levado em conta no período avaliado pelos eleitores do Ballon d'Or. Isso foi particularmente significativo, pois incluiu a contribuição da atacante para levar o Orlando Pride ao título do NWSL Shield e ao seu primeiro título do Campeonato da NWSL.

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    13. Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Graham Hansen foi a melhor jogadora da Noruega, quando sua seleção pôs fim a uma espera de 12 anos para passar da fase de grupos na Eurocopa deste verão, antes de ser derrotada pela Itália nas quartas de final. Isso aconteceu após uma temporada de clube sublime, na qual a ponta brilhou enquanto o Barcelona conquistava o triplo nacional. A vice-campeã do Ballon d'Or do ano passado encerrou a temporada 2024-25 com 21 gols e 14 assistências.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    12 de março (Orlando Pride)

    Eleita a Melhor Jogadora do Torneio na Copa América, Marta voltou a brilhar após sair da aposentadoria internacional para jogar pela seleção brasileira neste verão. A jogadora de 39 anos marcou três gols e deu três assistências em seis partidas, apesar de ter sido titular em apenas três delas, e foi a grande destaque da final, marcando dois gols. Ela também ajudou o Orlando Pride a conquistar o NWSL Shield e o Campeonato no final de 2024.

  • Spain v Belgium - UEFA Women's EURO 2025 Group BGetty Images Sport

    11. Claudia Pina (Barcelona)

    Apesar de nem sempre ter sido titular no clube e na seleção, Pina provou ser uma jogadora decisiva e confiável, independentemente da função que desempenhou no último ano. Ninguém marcou mais gols na Liga dos Campeões do que a jogadora de 24 anos, que não só brilhou em momentos decisivos na conquista do triplo pelo Barça, como também marcou dois gols brilhantes na campanha da Espanha até a final da Euro 2025.

  • Hannah Hampton England Women 2025Getty Images

    10. Hannah Hampton (Chelsea)

    Única goleira indicada para este prêmio, Hampton teve uma temporada brilhante pelo Chelsea, conquistando uma parte do prêmio WSL Golden Glove ao ajudar o time a conquistar uma tríplice coroa nacional invicta, e depois confirmou seu talento com uma excelente atuação no Euro. A jogadora de 24 anos foi uma das melhores da Inglaterra na conquista do título europeu, realizando grandes defesas nas vitórias nos pênaltis contra a Suécia nas quartas de final e contra a Espanha na final. Além de garantir um lugar entre as 10 melhores, ela também recebeu o primeiro Troféu Yashin Feminino na cerimônia do Ballon d'Or de 2025.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    9. Lucy Bronze (Chelsea)

    Bronze foi uma das melhores jogadoras da Inglaterra na Euro 2025, com seu desempenho na vitória nas quartas de final contra a Suécia se destacando especialmente, enquanto as Lionesses defendiam o título. Essas atuações vieram na sequência de uma temporada fantástica no Chelsea, onde a lateral foi peça fundamental na conquista do triplo nacional do clube, marcando o gol que selou o sexto título consecutivo da Superliga Feminina.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2024-25Getty Images

    8. Ewa Pajor (Barcelona)

    Ninguém marcou gols com a mesma frequência que Pajor na última temporada. A atacante encerrou a campanha de 2024-25 com a impressionante marca de 52 gols pelo clube e pela seleção, além de outras 16 assistências, ajudando o Barcelona a conquistar a tríplice coroa nacional e representando a Polônia em seu primeiro grande torneio internacional feminino. Pajor marcou um gol quando sua seleção encerrou o verão em grande estilo, com a primeira vitória da história na Eurocopa.

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    7. Leah Williamson (Arsenal)

    Depois de ter ficado de fora do último grande torneio da Inglaterra devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior, Williamson recuperou o tempo perdido na Euro 2025, repetindo o feito histórico que alcançou em 2022 ao capitanejar as Lionesses rumo à glória. Isso aconteceu após um final glorioso da temporada de clubes, com a torcedora de longa data do Arsenal ajudando o time a derrotar o Barcelona na final da Liga dos Campeões.

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    6. Patri Guijarro (Barcelona)

    Um total de 12 gols e 16 assistências pelo clube e pela seleção no último ano foi bastante impressionante para Guijarro, que atua como volante do Barcelona e da Espanha. Considerada por muitos a melhor do mundo em sua posição, ela pode ter dificuldade em obter reconhecimento devido ao seu papel conservador, mas tem se tornado, merecidamente, uma indicada constante ao Ballon d'Or nos últimos tempos. Ela também costuma ser muito respeitada na votação, como fica evidente por sua excelente classificação em 2025.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    5. Chloe Kelly (Arsenal)

    Embora nem sempre tenha conseguido entrar em campo na primeira metade da temporada 2024-25, Kelly teve um desempenho brilhante após ser emprestada ao Arsenal em janeiro e ajudou os Gunners a conquistarem a Liga dos Campeões. Em seguida, ela provou ser a jogadora decisiva da Inglaterra na Euro 2025, com atuações heroicas nas quartas de final, nas semifinais e na final, levando as Lionesses à conquista de um torneio que ficará para sempre associado a Kelly.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    4. Alexia Putellas (Barcelona)

    Após algumas dificuldades recentes devido a lesões, Putellas atingiu novos patamares na última temporada com uma campanha individual notável, que desempenhou um papel fundamental na conquista da tríplice coroa nacional pelo Barcelona. A bicampeã da Bola de Ouro marcou 27 gols e deu 21 assistências pelo clube e pela seleção nacional na temporada 2024-25, ajudando esta última a chegar à final da Euro 2025 no verão.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2024-25Getty Images

    3. Alessia Russo (Arsenal)

    Ninguém marcou mais gols na WSL na última temporada do que Russo, que dividiu a Chuteira de Ouro com seus 12 gols pelo Arsenal, e apenas Pina marcou mais do que a atacante inglesa na Liga dos Campeões, ajudando o Arsenal a conquistar novamente o título europeu. A jogadora de 26 anos também teve uma excelente participação no Euro com as Lionesses, marcando na final e contribuindo para a conquista de mais um título europeu.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women UWCL trophy 2024-25Getty Images

    2. Mariona Caldentey (Arsenal)

    Eleita a Jogadora do Ano da WSL no início deste verão, Caldentey causou um impacto incrível em sua primeira temporada no Arsenal. Isso ficou mais evidente na Liga dos Campeões, onde suas atuações foram cruciais para a vitória das Gunners. Depois de marcar 18 gols e dar nove assistências pelo clube, a jogadora de 29 anos também teve uma excelente Eurocopa com a Espanha, abrindo o placar na final antes da derrota para a Inglaterra. Tudo isso a ajudou a conquistar um lugar no pódio do Ballon d'Or, completando sua transformação de um talento sempre subestimado em uma renomada estrela de nível mundial.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    1. Aitana Bonmati (Barcelona)

    Depois de conquistar a Bola de Ouro em 2023 e 2024, Bonmati tornou-se a terceira jogadora da história a receber essa honraria por três anos consecutivos ao triunfar novamente em 2025. Ela foi eleita a Melhor Jogadora do Torneio na Euro 2025, após ajudar a Espanha a chegar à final, e também ganhou o prêmio de Melhor Jogadora da Liga dos Campeões na última temporada, quando o Barcelona chegou à final. Em nenhuma dessas partidas Bonmati terminou do lado vencedor, com a Inglaterra e o Arsenal saindo vitoriosos, respectivamente, mas ela desempenhou um papel fundamental na tríplice coroa nacional do Barça, fato que não passou despercebido pelos eleitores que a elegeram para a Bola de Ouro Feminina de 2025. Apenas Lionel Messi e Michel Platini haviam conquistado três Bolas de Ouro consecutivas; agora, Bonmati se junta a esse clube exclusivo.