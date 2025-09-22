Classificação oficial da Bola de Ouro Feminina 2025: Aitana Bonmati supera Mariona Caldentey e Alessia Russo e conquista a Bola de Ouro após a tríplice coroa do Barcelona e uma excelente Euro 2025

É incrível pensar que a participação de Bonmati naquele evento chegou a estar em dúvida, depois que ela foi acometida por uma meningite viral justamente quando a Espanha se preparava para embarcar rumo à Suíça. O fato de ela ter conseguido se recuperar e não apenas jogar, mas jogar a um nível tão impressionante, é surpreendente. Sua campanha de 2024-25 não terminaria de forma perfeita, com derrotas na final da Liga dos Campeões para o Arsenal e na final da Euro 2025 para a Inglaterra, privando-a de dois dos títulos que ela adoraria ter conquistado. Seu consolo, porém, é um terceiro Ballon d’Or consecutivo. Ela se junta a Lionel Messi e Michel Platini como as únicas jogadoras a ganhar a Bola de Ouro por três anos seguidos.

Duas integrantes da equipe do Arsenal que derrotou o Barcelona naquela final da Liga dos Campeões se juntaram a Bonmati no pódio. Em segundo lugar ficou Mariona Caldentey, ícone de longa data do Barça que se transferiu para o norte de Londres no ano passado e ajudou a levar as Gunners a um triunfo europeu sem precedentes em sua primeira temporada. Alessia Russo completou o pódio, depois de não só se tornar campeã da Europa com seu clube este ano, mas também com sua seleção, com seu gol pela Inglaterra na Euro 2025 ajudando a colocar as Lionesses de volta no jogo contra a Espanha, antes de elas acabarem partindo o coração de Bonmati e Caldentey nos pênaltis.

Esse trio ficou no topo do ranking de 2025, mas como ficou o restante da lista de 30 jogadoras depois que todos os votos foram contados? Confira o ranking oficial abaixo: