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Gabriel Marin

Após classificação histórica, Mirassol corre contra o tempo para definir estádio das oitavas da Libertadores

Mirassol
Copa Libertadores

Com Maião abaixo da capacidade exigida pela Conmebol, clube aposta em precedente do Independiente del Valle para tentar manter mata-mata em casa

A inédita classificação do Mirassol às oitavas de final da Libertadores colocou o clube do interior paulista diante de um novo desafio fora das quatro linhas. Depois de surpreender o continente em sua primeira participação internacional, o Leão agora trava uma corrida contra o tempo para definir onde mandará os jogos do mata-mata da competição.

O principal impasse envolve o estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Apesar da moderna estrutura construída recentemente pelo clube, a arena tem capacidade máxima para 12 mil torcedores, número abaixo da exigência da Conmebol para as fases eliminatórias. Pelo regulamento da entidade sul-americana, os estádios precisam comportar ao menos 20 mil pessoas nas oitavas e quartas de final, enquanto uma eventual semifinal exige capacidade mínima de 30 mil lugares.

Ainda assim, o sonho de atuar diante da torcida em Mirassol segue vivo.

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  • FBL-LIBERTADORES-DELVALLE-PEREIRAAFP

    Mirassol aposta em "Plano Del Valle" para convencer a Conmebol

    Nos bastidores, a diretoria do Mirassol trabalha com um trunfo considerado essencial para manter o jogo das oitavas no Maião. O clube pretende utilizar como precedente o caso do Independiente del Valle, do Equador, que disputou normalmente em seu estádio o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores de 2023, contra o Deportivo Pereira.

    A situação é semelhante à do clube paulista. O estádio Banco Guayaquil, casa do Del Valle, também possui capacidade para apenas 12 mil pessoas. Mesmo assim, a Conmebol autorizou a realização da partida no local.

    O entendimento do Mirassol é de que o precedente abre margem para uma flexibilização da regra, principalmente diante das melhorias estruturais realizadas recentemente no Maião.

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    Investimentos milionários reforçam argumento do clube

    Desde o ano passado, o Mirassol investiu mais de R$ 8 milhões em reformas e modernizações no estádio. As obras incluem revitalização completa da fachada, instalação de reconhecimento facial nos acessos, substituição dos alambrados por proteção de vidro, reforma dos banheiros e nova iluminação.

    Além disso, o clube ampliou áreas de camarotes e segue executando novas intervenções para aumentar o conforto do público. A avaliação interna é de que, embora não atinja a capacidade mínima prevista no regulamento, o Maião oferece estrutura adequada para receber partidas de alto nível da competição continental.

    O desempenho esportivo da equipe em casa também fortalece o discurso da diretoria. Na fase de grupos da Libertadores, o Mirassol venceu os três jogos disputados como mandante, diante de Lanús, Always Ready e LDU, transformando o estádio em um dos principais pilares da campanha histórica.

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    Pacaembu surge como plano B para o mata-mata

    Quando confirmou vaga na Libertadores, o Mirassol precisou apresentar previamente à Conmebol uma alternativa para os jogos eliminatórios. O estádio indicado foi o Pacaembu, na capital paulista.

    A escolha, porém, ainda não é definitiva. A tendência é de que clube e entidade mantenham conversas nas próximas semanas para definir se haverá liberação excepcional do Maião ou se o time precisará mesmo transferir a partida para São Paulo.

    Internamente, a preferência absoluta segue sendo atuar em Mirassol, principalmente pelo fator esportivo e pela proximidade com a torcida local.

  • Teixeirão é descartado por problemas estruturais

    Uma possibilidade levantada nos bastidores foi o estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, distante cerca de 20 quilômetros de Mirassol. A arena tem capacidade para aproximadamente 35 mil pessoas, o que atenderia às exigências da Conmebol.

    A hipótese, entretanto, é considerada inviável. O estádio enfrenta problemas estruturais e recebeu autorização da Federação Paulista de Futebol com restrições para público máximo de 16 mil torcedores. Com isso, o local acabou descartado pelo clube.

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    Sorteio e definição das oitavas acontecem em junho

    As partidas das oitavas de final da Libertadores estão previstas para ocorrer entre os dias 11 e 20 de agosto, após a pausa para a Copa do Mundo. Até lá, o Mirassol espera solucionar o impasse envolvendo o estádio.

    O clube ainda pode terminar a fase de grupos na liderança do Grupo G, dependendo apenas de um empate contra o Lanús, pela última rodada. Caso confirme a primeira colocação, enfrentará um segundo colocado nas oitavas.

    A definição do adversário acontecerá em 3 de junho, em sorteio realizado pela Conmebol.

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