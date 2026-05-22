Após classificação histórica, Mirassol corre contra o tempo para definir estádio das oitavas da Libertadores

A inédita classificação do Mirassol às oitavas de final da Libertadores colocou o clube do interior paulista diante de um novo desafio fora das quatro linhas. Depois de surpreender o continente em sua primeira participação internacional, o Leão agora trava uma corrida contra o tempo para definir onde mandará os jogos do mata-mata da competição.

O principal impasse envolve o estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Apesar da moderna estrutura construída recentemente pelo clube, a arena tem capacidade máxima para 12 mil torcedores, número abaixo da exigência da Conmebol para as fases eliminatórias. Pelo regulamento da entidade sul-americana, os estádios precisam comportar ao menos 20 mil pessoas nas oitavas e quartas de final, enquanto uma eventual semifinal exige capacidade mínima de 30 mil lugares.

Ainda assim, o sonho de atuar diante da torcida em Mirassol segue vivo.



