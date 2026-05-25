Classificação da MLS na metade da temporada: Inter Miami e Nashville SC lideram, San Jose Earthquakes surpreende, mas o que está dando errado para o Atlanta United?

As pausas no meio da temporada são, objetivamente, algo positivo. Na verdade, há futebol demais o tempo todo para o corpo humano aguentar. As pernas ficam cansadas, os tendões ficam distendidos. Lesões musculares são muito comuns. E a MLS está fazendo uma pausa bem longa. Graças à Copa do Mundo, haverá agora um intervalo de seis semanas nas partidas, deixando a maioria dos jogadores desta liga, e os times pelos quais jogam, sem muito futebol para disputar por mais de um mês.

Isso pode ser ruim para o produto, mas é um bom momento para fazer um balanço. Há 34 jogos em uma temporada da MLS. Cada time já disputou cerca de 15. Com a janela de transferências de verão se aproximando e, sem dúvida, uma enxurrada de atividades provocada pela Copa do Mundo, é um bom momento para reiniciar, reavaliar e dar uma olhada.

Algumas coisas são previsíveis. O Inter Miami é um dos principais candidatos ao título — de novo. O Nashville SC está muito bem — de novo. O Seattle Sounders vai chegar aos playoffs — de novo. Mas há algumas surpresas. O San Jose Earthquakes está mandando bem. O Chicago Fire está jogando muito bem. E o LAFC ainda está se reorganizando na era pós-Steve Cherundolo. E, no meio disso tudo, há um monte de coisas divertidas.

O GOAL analisa os pretensos candidatos, os candidatos reais e aqueles que provavelmente prefeririam estar na praia enquanto a MLS entra em férias de verão...