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MLS Tiers GFXGOAL
Thomas Hindle

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Classificação da MLS na metade da temporada: Inter Miami e Nashville SC lideram, San Jose Earthquakes surpreende, mas o que está dando errado para o Atlanta United?

Especiais e Opinião
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Sporting Kansas City
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Lionel Messi e companhia continuam sendo os favoritos, mas o excelente início de temporada de Nashville, San Jose e Vancouver deixa a liga em boa posição antes de uma longa pausa.

As pausas no meio da temporada são, objetivamente, algo positivo. Na verdade, há futebol demais o tempo todo para o corpo humano aguentar. As pernas ficam cansadas, os tendões ficam distendidos. Lesões musculares são muito comuns. E a MLS está fazendo uma pausa bem longa. Graças à Copa do Mundo, haverá agora um intervalo de seis semanas nas partidas, deixando a maioria dos jogadores desta liga, e os times pelos quais jogam, sem muito futebol para disputar por mais de um mês.

Isso pode ser ruim para o produto, mas é um bom momento para fazer um balanço. Há 34 jogos em uma temporada da MLS. Cada time já disputou cerca de 15. Com a janela de transferências de verão se aproximando e, sem dúvida, uma enxurrada de atividades provocada pela Copa do Mundo, é um bom momento para reiniciar, reavaliar e dar uma olhada.

Algumas coisas são previsíveis. O Inter Miami é um dos principais candidatos ao título — de novo. O Nashville SC está muito bem — de novo. O Seattle Sounders vai chegar aos playoffs — de novo. Mas há algumas surpresas. O San Jose Earthquakes está mandando bem. O Chicago Fire está jogando muito bem. E o LAFC ainda está se reorganizando na era pós-Steve Cherundolo. E, no meio disso tudo, há um monte de coisas divertidas.

O GOAL analisa os pretensos candidatos, os candidatos reais e aqueles que provavelmente prefeririam estar na praia enquanto a MLS entra em férias de verão...

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    A caminho da pós-temporada em Cancún

    Philadelphia Union - Sem Cavan, não há diversão. É claro que o Philly sofreu uma ou duas lesões, mas a falta de investimento neste elenco é bastante preocupante. Deixem o Cavan jogar.

    Atlanta United - O técnico Tata Martino admitiu há algumas semanas que provavelmente teria perdido o emprego se não fosse considerado uma espécie de herói local antes disso. Isso parece fazer sentido.

    Sporting Kansas City - A gente sente pena dos jogadores, mais do que tudo. Eles simplesmente carecem muito de qualidade. Vai ser uma longa reconstrução em KC.

    CF Montreal - Para ser justo, eles tiveram um bom impulso com o novo técnico. Prince Owusu já marcou nove gols, e o Montreal não é tão ruim de se assistir. Só não há muita profundidade no elenco nem jogadores que realmente façam a diferença. INVESTAM.

    • Publicidade
  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    Purgatório!

    Orlando City - Por mais propaganda que se faça em torno de Antoine Griezmann, nada compensa o fato de que o time está a caminho de sofrer o maior número de gols da história do campeonato. Há uma ironia maravilhosa no fato de o francês chegar a uma equipe com uma defesa bastante precária, depois de passar anos em uma das mais sólidas da Europa.

    Austin FC - Bem, eles demitiram o técnico e o diretor esportivo, e não têm muito com que se animar em campo. O elenco não é horrível, mas não há muito entusiasmo em torno deles. Pontos extras pelo estádio bonito, no entanto.

    D.C. United - O D.C. United trouxe uma nova estrutura de poder no meio da última temporada e fez algumas grandes contratações neste período de transferências. Será que deram certo? Ainda não se sabe. Tai Baribo sempre será um artilheiro consistente, mas é difícil ficar animado com muito mais do que isso aqui.

    Portland Timbers - Um grande aplauso para Kris Velde por trazer um pouco de energia a um time que, de outra forma, seria bastante sombrio. Eles precisam de um meio-campista. Muito.


  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    Preciso de uma ajudinha

    Colorado Rapids - Não há dúvida de que Matt Wells é um bom técnico e que ele claramente quer praticar o futebol certo. Mas será que ele tem os jogadores certos para isso? Paxten Aaronson não tem impressionado, e há algumas preocupações em relação a Zack Steffen também. Mais uma vez, o Rapids precisa investir só um pouquinho mais.

    St. Louis CITY SC - Um calendário brutal no início da temporada não ajudou em nada, e eles se recuperaram um pouco recentemente. Yoann Damet merece algum crédito, para ser justo, porque este elenco precisa de reforços. Mais alguns atacantes e reforços no meio-campo central poderiam levá-los de volta ao topo.

    LA Galaxy - Não dá para falar deles sem lamentar a perda de Riqui Puig, que está fora pelo segundo ano consecutivo com sérios problemas no joelho. Ainda há alguns bons jogadores aqui, mas o Galaxy precisa de reforços no meio-campo. O problema? Seu principal alvo, Casemiro, parece estar de rumo ao Inter Miami.

    Toronto FC - A longa reconstrução para compensar as contratações desastrosas de Federico Bernadeschi e Lorenzo Insigne resultou em um início decepcionante para Josh Sargent e pouco mais. Os números sugerem que o Toronto está abaixo do esperado em termos de gols, e uma progressão natural na tabela deve ocorrer. Vamos ver.


  • Pascal JansenGetty

    Uma boa fuga

    NYCFC - Foram 12 meses realmente difíceis para Pascal Jansen devido às lesões. Maxi Moralez é o mais recente a sair de cena, com o veterano camisa 10 vendo sua temporada encerrada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior. É hora dos rumores sobre Mo Salah...

    Houston Dynamo - O Dynamo apostou alto no inverno e trouxe alguns verdadeiros talentos ofensivos para o sempre astuto Ben Olsen. Guilherme e suas 12 contribuições com gols só na MLS têm sido excelentes. O problema? Todos os outros precisam dar a sua contribuição.

    San Diego FC - Tem sido uma temporada estranha para o time de Mikey Varas, cuja insistência em sair jogando pela defesa fez com que perdessem alguns jogos. Mas há talento demais aqui para o San Diego ficar de fora dos playoffs.

    Minnesota United - Há uma verdadeira garra no Minnesota, que continua tão difícil de ser derrotado como sempre (apesar da saída de Eric Ramsay do cargo de técnico). Eles precisam urgentemente de um artilheiro para levá-los de cabeça erguida para a disputa dos playoffs.

    Columbus Crew - Novo técnico, novo Crew? A lesão no ligamento cruzado anterior de Wes Abou Ali é devastadora, mas algumas novas ideias ofensivas do novo técnico Laurent Courtois podem fazer muito bem à equipe, depois que o futebol ficou estagnado sob o comando de Henrik Rydstrom.

  • EvanderGetty

    Na foto

    Seattle Sounders - Estão sempre na briga. Sim, o técnico Brian Schmetzer é simplesmente muito bom.

    Charlotte FC - Um caso realmente interessante. A equipe é bem treinada, e Idan Toklomati é um dos atacantes mais dinâmicos do campeonato. Se conseguirem substituir Wilfried Zaha e reforçar a defesa, esta temporada pode ser especial.

    New York Red Bulls - Sem dúvida a equipe mais divertida de se assistir na MLS, mesmo que seja apenas porque você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Julian Hall (nove gols, três assistências) atingiu novos patamares com Michael Bradley no comando.

    FC Dallas - Uma boa surpresa. Não, não é só o animado Sam Sarver bebendo cerveja. O croata Petar Musa, convocado para a Copa do Mundo, é um dos melhores atacantes da MLS, e a equipe está bem organizada. Provavelmente dependem um pouco demais do seu principal jogador. Com um pouco mais de criatividade no meio-campo, eles poderiam ser assustadores.

    FC Cincinnati - Evander começou a acordar, e Matt Miazga está discretamente tendo uma temporada forte. No entanto, os 37 gols sofridos são assustadores. Eles precisam manter a bola fora do gol.


  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Como chegar

    Chicago Fire - Gregg Berhalter já era um excelente técnico da MLS antes de assumir o comando da Seleção dos EUA e tem se mostrado bastante competente desde então. A boa fase de Hugo Cuypers pode não durar, mas seus gols mantêm o time na briga.

    LAFC - Tem sido uma fase um pouco ruim para Son Heung-Min e companhia, mas há talento demais aqui para que as coisas deem errado. Assim que Son recuperar o faro de gol, eles estarão entre os melhores do Oeste.

    Real Salt Lake - Uma surpresa realmente agradável no início da temporada, em uma conferência que precisava disso. Zavier Gozo é alguém a ser observado, mas o RSL tem armas por toda parte. Seria bom se eles fossem um pouco mais sólidos na defesa.

    New England Revolution - Marko Mitrovic foi uma escolha óbvia para um cargo na MLS. Ele tinha o talento para treinar e a experiência em jogos importantes para conduzir o clube a uma boa sequência. E embora ainda haja dúvidas sobre os jogadores com quem ele está trabalhando, o sérvio está colocando o Revs nos eixos.

  • Lionel MessiIMAGO

    Candidatos de peso

    Nashville - O melhor time da MLS até agora. O Nashville conseguiu isso jogando com inteligência, controlando as partidas e sendo difícil de ser derrotado. O craque Sam Surridge ficou fora por um tempo, mas a contratação de Cristian Espinoza dá ao time mais um impulso.

    Vancouver - A potência dominante no Oeste. O Vancouver está praticamente arrasando na conferência mesmo sem o seu melhor jogador, Thomas Muller, em boa forma. Eles ficaram a uma vitória do título no ano passado, e ninguém apostaria contra eles para irem ainda mais longe.

    San Jose - O projeto de Bruce Arena está se concretizando. Timo Werner vai roubar as manchetes só pelo nome, mas esta é uma equipe maravilhosamente equilibrada. Além disso, apenas Cincinnati e o Inter Miami marcaram mais gols.

    Inter Miami - Lionel Andrés Messi. Se contratarem Casemiro, esse time vai ficar assustador.