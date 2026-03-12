Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: Bayern de Munique, PSG e Real Madrid mandam recados aos fracassos da Premier League após uma semana agitada nas oitavas de final

Esperava-se que os clubes da Premier League mantivessem seu domínio depois que todas as seis equipes se classificaram para as oitavas de final, mas nenhuma delas conseguiu registrar uma vitória na terça ou na quarta-feira à noite, enquanto alguns dos clubes mais tradicionais do continente produziram resultados expressivos e a história de conto de fadas do Bodo/Glimt não parece ter fim tão cedo.
Então, após oito jogos cheios de ação, quem está agora em melhor posição para levantar o troféu em Budapeste, no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos abaixo...
Atualização anterior: 27 de fevereiro de 2026.