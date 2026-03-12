Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: Bayern de Munique, PSG e Real Madrid mandam recados aos fracassos da Premier League após uma semana agitada nas oitavas de final

Apesar da fase de grupos dolorosamente prolongada, que se estendeu pelos primeiros cinco meses da temporada, e da fase eliminatória ter proporcionado algum drama, para muitos a Liga dos Campeões só começa realmente quando os oitavos de final têm início. E após uma semana agitada de jogos de ida por toda a Europa, o panorama em relação aos potenciais vencedores do torneio sofreu uma grande reviravolta.

Esperava-se que os clubes da Premier League mantivessem seu domínio depois que todas as seis equipes se classificaram para as oitavas de final, mas nenhuma delas conseguiu registrar uma vitória na terça ou na quarta-feira à noite, enquanto alguns dos clubes mais tradicionais do continente produziram resultados expressivos e a história de conto de fadas do Bodo/Glimt não parece ter fim tão cedo.

Então, após oito jogos cheios de ação, quem está agora em melhor posição para levantar o troféu em Budapeste, no dia 30 de maio? O GOAL classifica todos os candidatos abaixo...

Atualização anterior: 27 de fevereiro de 2026.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    16Atalanta ⬇️

    É difícil não sentir uma enorme simpatia pelo Atalanta. Eles são um dos grandes vencedores do jogo, um clube maravilhosamente bem administrado, e deixaram a Itália orgulhosa na Liga dos Campeões desta temporada, como o único time da Série A a chegar às oitavas de final.

    No entanto, sua participação no torneio já chegou ao fim após a devastadora derrota por 6 a 1 em casa para o Bayern de Munique na terça-feira, o que tornou a partida de volta da próxima semana na Allianz Arena nada mais do que um exercício de minimização de danos. De fato, o foco principal do Atalanta agora será tentar se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada, já que atualmente está em sétimo lugar na Série A, a cinco pontos do quarto colocado.

    • Publicidade
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    15Tottenham ⬇️

    Em circunstâncias normais, um déficit de 5 a 2 não seria considerado insuperável. Difícil de reverter, com certeza, mas não impossível. No entanto, seria preciso um homem muito corajoso — ou estúpido — para apostar que o Tottenham conseguirá uma das maiores reviravoltas da Liga dos Campeões no norte de Londres na próxima semana.

    A derrota de terça-feira para o Atlético de Madrid foi a sexta derrota consecutiva em todas as competições, um recorde para o clube, e a quarta consecutiva sob o comando do novo técnico Igor Tudor, que está conseguindo fazer um trabalho ainda pior do que seu antecessor, Thomas Frank.

    Quando se considera também que um elenco totalmente desprovido de confiança foi ainda mais enfraquecido por lesões após a goleada sofrida no Metropolitano, achamos que é seguro dizer que o Spurs será eliminado da Liga dos Campeões na próxima semana, especialmente porque o único objetivo agora deve ser a sobrevivência na Premier League.

  • FBL-EUR-C1-BODO/GLIMT-SPORTINGAFP

    14Sporting CP ⬇️

    O Sporting CP venceu o Paris Saint-Germain e o Athletic Club nos seus dois últimos jogos da fase de grupos, evitando assim a ronda de play-off e qualificando-se automaticamente para os oitavos-de-final, com a recompensa de um encontro com o modesto Bodo/Glimt, que ofereceu à equipa de Rui Borges uma fantástica oportunidade de chegar aos quartos-de-final pela primeira vez desde 1983.

    No entanto, os campeões portugueses congelaram no Círculo Polar Ártico, e a derrota por 3 a 0 na Noruega deixou-os com uma tarefa difícil na partida de volta, em Lisboa. Borges lamentou o fato de sua equipe não estar fisicamente preparada para o desafio de enfrentar o Bodo, que está em grande forma, e, como resultado, a jornada europeia do Sporting pode muito bem ter chegado ao fim.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    13Bayer Leverkusen ⬆️

    Poucos acreditavam que o Bayer Leverkusen teria chances de derrotar o Arsenal quando os dois times foram sorteados para se enfrentarem, mas o time alemão teve um excelente desempenho durante a primeira partida na Alemanha. O gol de Robert Andrich logo após o intervalo foi o mínimo que eles mereciam por seus esforços, enquanto o jovem atacante Christian Kofane causou todo tipo de problema para William Saliba e Gabriel Magalhães.

    No entanto, eles não conseguiram segurar o resultado, pois o substituto Malik Tillman cometeu um pênalti que foi convertido pelo ex-ídolo do Leverkusen, Kai Havertz. Assim, a equipe de Kasper Hjulmand precisará apresentar o melhor desempenho de sua vida no Emirates para avançar às quartas de final.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    12Newcastle ⬆️

    Tão perto e tão longe. Os torcedores do Newcastle sonhavam, com razão, com uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões depois que seu time assumiu a liderança no final da partida de ida das oitavas de final contra o Barcelona, na terça-feira, no St. James' Park, com um gol de Harvey Barnes.

    No entanto, o pênalti de Lamine Yamal no último segundo mudou completamente o panorama da partida. Agora, o Newcastle precisa vencer no Camp Nou para avançar — ou pelo menos forçar a disputa de pênaltis —, o que será uma tarefa difícil contra um time que só perdeu uma partida em casa em toda a temporada, e mesmo essa foi contra o PSG, em Montjuic.

    Eddie Howe vai se animar com o fato de que sua equipe conquistou um ponto em Paris na fase de grupos, provando que pode causar problemas para times de ponta em seu próprio território. No entanto, em geral, os Magpies são fracos fora de casa, então não conseguimos imaginá-los avançando após o drama do último minuto na terça-feira em Tyneside.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    11Chelsea ⬇️

    Durante 75 minutos no Parc des Princes na quarta-feira, o Chelsea mereceu o empate em 2 a 2. O time empatou duas vezes com gols de Malo Gusto e Enzo Fernandez, e pode-se dizer que jogou melhor em uma partida que até então tinha sido de alta qualidade.

    E então aconteceu. Depois de brincar com o fogo durante toda a noite com a bola nos pés, a tentativa de passe do goleiro Filip Jorgensen foi bloqueada por Bradley Barcola e Vitinha aproveitou ao máximo. Perder por um único gol ainda teria sido aceitável para os Blues, mas os dois gols de Khvicha Kvaratskhelia no final deram ao vencedor da Copa do Mundo de Clubes tudo a fazer em Stamford Bridge.

    Liam Rosenior assumiu corretamente a culpa por tentar virar o jogo nos minutos finais, já que uma derrota por uma diferença mínima não teria sido o fim do mundo, e sua inexperiência nas eliminatórias europeias pode muito bem ser o que faz a diferença entre sua equipe e a de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOLAFP

    10Galatasaray ⬆️

    O Galatasaray é um time extremamente inconsistente, como vimos nas eliminatórias, onde goleou a Juventus em casa, mas acabou precisando da prorrogação para avançar às oitavas de final, depois de ser destruído pelo Bianconeri, com 10 jogadores, em Turim. Consequentemente, temos receio de apostar que os campeões turcos vão conseguir a vitória contra o Liverpool, apesar de terem derrotado os Reds por 1 a 0 na partida de ida, na terça-feira, no RAMS Park.

    Eles certamente são capazes de marcar em Anfield, com Victor Osimhen sendo um verdadeiro problema para Virgil van Dijk e companhia, enquanto os jogadores de Okan Buruk são altamente hábeis em interromper o ritmo dos jogos e perturbar os adversários com suas táticas de perda de tempo. No entanto, ainda temos dúvidas sobre uma defesa que manteve apenas uma partida sem sofrer gols fora de casa na Liga dos Campeões desta temporada.

  • FK Bodo/Glimt v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    9Bodo/Glimt ⬆️

    O Bodo/Glimt está com um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões. Bodo/Glimt. O time norueguês de uma pequena cidade na borda do Círculo Polar Ártico, que não conseguiu vencer nenhuma das seis primeiras partidas da Liga dos Campeões que disputou na competição desta temporada, está quase garantindo uma vaga entre os oito melhores times da Europa.

    A equipe ampliou sua sequência de vitórias no torneio para cinco partidas com a vitória de 3 a 0 sobre o Sporting CP na quarta-feira, somando essa conquista às vitórias sobre o Manchester City, o Atlético de Madrid e a Inter (duas vezes) desde o início do ano. Ainda têm um trabalho a fazer em Lisboa na próxima semana para garantir a qualificação, mas nem o Arsenal nem o Leverkusen ficarão muito contentes por terem de enfrentar a surpresa da competição na próxima fase, dada a sua incrível forma atual.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    8Manchester City ⬇️

    O Manchester City chegou ao Bernabeu na quarta-feira com muitos espectadores considerando-o favorito para triunfar sobre o Real Madrid na mais recente edição do que tem sido apelidado de “Clássico” moderno da Liga dos Campeões. No entanto, a equipe de Pep Guardiola tem tudo a fazer para passar agora, depois de ter cedido uma vantagem de três gols aos anfitriões na primeira mão.

    A decisão de Guardiola de jogar com quatro atacantes saiu pela culatra, já que sua equipe foi constantemente desmontada na capital espanhola, com o lateral-esquerdo Nico O'Reilly impotente para impedir Federico Valverde de correr à vontade. As coisas poderiam ter sido piores se Gigi Donnarumma não tivesse defendido o pênalti de Vinicius Jr., e reverter essa situação não está fora do alcance de uma equipe tão talentosa quanto o City. No entanto, eles precisarão ter um desempenho perfeito para conseguir isso.

  • Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    7Liverpool ⬇️

    Na partida antecipada desta terça-feira, o Liverpool apresentou um desempenho terrivelmente desorganizado e repleto de erros, sofrendo uma derrota por 1 a 0 no RAMS Park pela segunda vez nesta temporada. A diferença é que, desta vez, isso pode acabar levando à eliminação. Enquanto os Reds se recuperaram bem da derrota desesperadoramente decepcionante para o Galatasaray na fase de grupos e terminaram em terceiro lugar na classificação, agora correm o risco real de serem eliminados nas oitavas de final pela segunda temporada consecutiva.

    Não nos interpretem mal: o Liverpool deve ter qualidade suficiente para virar a eliminatória em Anfield, já que venceu os dois clubes de Madri em casa nesta temporada. O Gala certamente não é tão bom quanto essas duas equipes. Mas é muito difícil ter muita fé em uma equipe liderada por um técnico como Arne Slot, que não conseguiu resolver a falta de coesão de seu time em todas as áreas do campo — e ainda está escalando Ibrahima Konate como zagueiro central.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    6Atlético de Madrid ⬆️

    É evidente que a goleada do Atlético de Madrid por 5 a 2 sobre o Tottenham no Metropolitano deve ser contextualizada. Os Rojiblancos enfrentavam uma das piores equipes da Premier League, um clube em completa desordem, e os londrinos foram responsáveis pela exibição mais ridícula do primeiro tempo que o estádio viu desde a visita do Barcelona no mês passado. 

    No entanto, o jogo deixou claro que, embora esta versão mais recente do Atlético não seja tão sólida quanto algumas das equipes de Diego Simeone do passado, eles têm capacidade para marcar gols — especialmente agora que Julian Alvarez parece ter recuperado sua forma habitual. Se o Atlético passar — e eles realmente devem passar, dado o nível de seus adversários nas oitavas de final —, eles estarão ansiosos para enfrentar o Newcastle ou o Barcelona nas quartas de final.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    5Barcelona ⬇️

    Já dissemos várias vezes nesta temporada que não estamos convencidos com o Barcelona, e o empate de 1 a 1 com o Newcastle na terça-feira só aumentou as dúvidas sobre a capacidade do time de chegar até o fim este ano. Os jogadores de Hansi Flick tiveram um péssimo desempenho em Tyneside e só conseguiram escapar com um empate graças a um pênalti de Lamine Yamal no último lance da partida.

    Ainda suspeitamos fortemente que eles vão derrotar o Newcastle na segunda partida, principalmente porque não há como Yamal, Pedri, Raphinha e outros jogarem tão mal novamente. No entanto, o Barça parecia vulnerável na defesa mesmo antes dos atuais problemas com lesões na lateral, então, embora as coisas estejam bem encaminhadas para que eles cheguem às semifinais novamente, com Robert Lewandowski agora mais velho, a pergunta que precisa ser feita é: o Blaugrana está realmente mais forte do que na temporada passada?

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Real Madrid ⬆️

    Será que nunca aprenderemos?! O Real Madrid entrou na partida das oitavas de final contra o Manchester City sem o trio lesionado de Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Rodrygo, enquanto as recentes derrotas para o Osasuna e o Getafe ainda estão frescas na memória. Então, é claro que eles não seriam capazes de conjurar um pouco da sua antiga magia da Liga dos Campeões, considerando o quanto as chances estavam contra eles...

    O notável hat-trick de Fede Valverde no primeiro tempo colocou o Real Madrid no controle total da partida mais importante da rodada e, embora eles estejam preocupados com uma reação do City no Etihad na próxima semana, a experiência que permanece neste time de como navegar pelas eliminatórias europeias lhes dá uma vantagem distinta. Mesmo com um aparente perdedor como Álvaro Arbeloa no comando, a magia do Real Madrid ainda pode levá-los mais uma vez até o fim.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    3Paris Saint-Germain ⬆️

    O PSG ainda não é a mesma equipe imbatível que derrotou todos os adversários a caminho da conquista do título da última temporada, mas a vitória por 5 a 2 sobre o Chelsea mostrou sinais de que a equipe de Luis Enrique pode estar voltando à sua melhor forma. Ousmane Dembele, sem dúvida, dá ao ataque um dinamismo adicional, enquanto que, se Khvicha Kvaratshkelia conseguir voltar a produzir momentos mágicos como o primeiro dos seus dois gols de forma regular, então os atuais campeões serão difíceis de parar.

    Certamente eles estarão confiantes em cumprir sua missão em Stamford Bridge na partida de volta, enquanto uma partida das quartas de final contra o Liverpool ou o Galatasaray está longe de ser uma perspectiva assustadora. Com isso em mente, sua atuação no final da partida no Parc des Princes na quarta-feira pode muito bem ter garantido a eles, na pior das hipóteses, uma vaga nas semifinais.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    2Arsenal ⬇️

    O Arsenal pode estar no lado “fácil” do sorteio, mas isso não significa que uma vaga na final será entregue de bandeja. Pelo contrário, os Gunners terão que trabalhar duro para avançar nas várias rodadas, como ficou evidente no empate em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen na partida antecipada de quarta-feira.

    A equipe de Mikel Arteta teve bastante posse de bola na Alemanha, mas teve dificuldades para criar muitas oportunidades em jogadas abertas, enquanto os anfitriões limitaram o número de jogadas ensaiadas que eles conseguiram, eliminando assim a maior ameaça de gol dos Gunners. No final, foram necessários os substitutos Noni Madueke para vencer e Kai Havertz para marcar um pênalti no final da partida para garantir o empate, que ainda deve servir de base para a classificação para as quartas de final.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    1Bayern de Munique ⬆️

    Não precisávamos que o Bayern de Munique derrotasse o Atalanta em Bergamo para saber que os bávaros são um verdadeiro candidato à conquista da Liga dos Campeões desta temporada. Já sabíamos disso depois que eles derrotaram o PSG no Parc des Princes com 10 jogadores durante a fase de grupos.

    No entanto, a impressionante goleada de 6 a 1 sobre os vencedores da Liga Europa de 2024 na New Balance Arena na terça-feira foi um lembrete incrível da qualidade do time de Vincent Kompany, especialmente porque foi conquistada sem Harry Kane, que passou os 90 minutos inteiros no banco.

    Portanto, embora o Bayern esteja inegavelmente no lado errado do sorteio, achamos justo dizer que eles não têm motivos para temer nenhuma equipe que ainda está na competição. 

0