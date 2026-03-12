Classificação da Liga dos Campeões 2025-26: Bayern de Munique, PSG e Real Madrid mandam recados aos fracassos da Premier League após uma semana agitada nas oitavas de final

Tão perto e tão longe. Os torcedores do Newcastle sonhavam, com razão, com uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões depois que seu time assumiu a liderança no final da partida de ida das oitavas de final contra o Barcelona, na terça-feira, no St. James' Park, com um gol de Harvey Barnes.

No entanto, o pênalti de Lamine Yamal no último segundo mudou completamente o panorama da partida. Agora, o Newcastle precisa vencer no Camp Nou para avançar — ou pelo menos forçar a disputa de pênaltis —, o que será uma tarefa difícil contra um time que só perdeu uma partida em casa em toda a temporada, e mesmo essa foi contra o PSG, em Montjuic.

Eddie Howe vai se animar com o fato de que sua equipe conquistou um ponto em Paris na fase de grupos, provando que pode causar problemas para times de ponta em seu próprio território. No entanto, em geral, os Magpies são fracos fora de casa, então não conseguimos imaginá-los avançando após o drama do último minuto na terça-feira em Tyneside.