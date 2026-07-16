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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood e Chris Burton

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi ultrapassa Kylian Mbappé após duas assistências na vitória dramática da Argentina sobre a Inglaterra

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K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

A Copa do Mundo de 2026 está em sua reta final, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Com apenas quatro das 48 seleções iniciais ainda na competição, incluindo Inglaterra e França devido à participação delas na disputa pelo terceiro lugar, qual estrela levará para casa o ilustre prêmio? Aqui, o GOAL acompanha os jogadores mais artilheiros do torneio.

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia delas, mas existe um caminho distinto e extremamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua equipe não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite vem tentando escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chegou a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva. Os Bleus podem ter ficado de fora nas semifinais, mas o astro do Real Madrid ainda tem chances de levar para casa o prêmio da FIFA mais uma vez antes da disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro chega à reta final.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Cristiano Ronaldo | Portugal | Três gols

    Depois de receber uma enxurrada de críticas antes do torneio e durante a estreia de Portugal no Grupo K, que terminou em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo silenciou os céticos ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. O lendário atacante do Al-Nassr também balançou as redes na polêmica vitória sobre a Croácia nas oitavas de final, elevando seu total de gols na Copa do Mundo para três.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    24Charles De Ketelaere | Bélgica | Três gols

    O atacante da Atalanta, Charles De Ketelaere, não teve um início de Copa do Mundo muito promissor com a Bélgica. Depois de não conseguir marcar contra o Egito, ele ficou no banco durante o empate sem gols com o Irã. Ele também não marcou nas vitórias sobre a Nova Zelândia e o Senegal, antes de finalmente marcar dois gols contra os EUA e dar esperança aos Rode Duivels na derrota por 2 a 1 para a Espanha.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Canadá | Três gols

    O atacante canadense Jonathan David passou por uma temporada difícil na Itália, na qual marcou apenas oito gols pela Juventus, mas alcançou o estrelato na Copa do Mundo com um hat-trick contra o Catar. A eliminação do país anfitrião para o Marrocos nas oitavas de final, no entanto, significa que a participação de David no torneio chegou ao fim, com ele terminando com três gols.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Marrocos | Três gols

    Ismael Saibari, que está de mudança para o Bayern de Munique, começou a Copa do Mundo de 2026 com tudo, marcando com um chute habilidoso na estreia de Marrocos contra o Brasil, antes de marcar o gol da vitória na partida contra a Escócia, vencida por uma diferença mínima, na segunda partida. Titular mais uma vez contra o Haiti, o atacante do PSV chegou a três gols em três partidas na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | República Democrática do Congo | Três gols

    Yoane Wissa passou por uma temporada de estreia desafiadora no Newcastle em 2025-26, mas continua sendo uma figura emblemática para sua seleção, a República Democrática do Congo. O ex-atacante do Brentford deu início à sua campanha na Copa do Mundo com um gol no empate em 1 a 1 com Portugal, antes de balançar as redes duas vezes na memorável vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão. No entanto, essa seria a última vez que ele marcaria gols, já que a Inglaterra derrotou a seleção africana nas oitavas de final.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Alemanha | Três gols

    Kai Havertz teve o melhor início possível na Copa do Mundo, marcando dois gols na goleada de 7 a 1 sobre o Curaçao, e a Alemanha acabou se classificando para as oitavas de final como campeã do Grupo E. O jogador do Arsenal marcou seu terceiro gol no torneio na partida das oitavas de final contra o Paraguai, desviando para o gol um cruzamento perigoso de Florian Wirtz aos 54 minutos, empatando o jogo após o gol de abertura de Julio Enciso no primeiro tempo. Infelizmente para Havertz e seus companheiros, a Alemanha não conseguiu aproveitar aquele momento e acabou sendo eliminada em uma surpreendente derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis, com o ex-atacante do Chelsea errando sua cobrança de 12 jardas.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raul Jimenez | México | Três gols

    O craque do México, Raúl Jiménez, estreou-se na Copa do Mundo com um gol na vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul, dando aos co-anfitriões do torneio um início avassalador. O atacante do Wolverhampton aumentou sua contagem de gols na vitória sobre o Equador nas oitavas de final e, apesar de ter marcado o terceiro gol contra a Inglaterra nas quartas de final, isso não foi suficiente para ajudar sua seleção a avançar, já que o México perdeu por 3 a 2 para os Três Leões.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | Seleção Masculina dos EUA | Três gols

    O atacante da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, começou com tudo na Copa do Mundo, marcando dois gols na estreia do Grupo D contra o Paraguai — uma vitória esmagadora por 4 a 1 para os co-anfitriões do torneio. O atacante do Mônaco marcou mais um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, mas sua participação no torneio chegou ao fim, já que ele não conseguiu balançar as redes na derrota da seleção americana por 4 a 1 para a Bélgica.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Três gols

    O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, substituiu Igor Thiago na escalação titular da Seleção Brasileira contra o Haiti, retribuindo a confiança depositada nele por Carlo Ancelotti ao marcar dois gols — o segundo, um chute fulminante no ângulo superior que não deu chances ao goleiro Johny Placide. O ex-atacante do Wolverhampton marcou mais um gol, após excelente jogada de Bruno Guimarães que lhe deu a assistência, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, mas não conseguiu repetir o desempenho nas fases eliminatórias, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Nova Zelândia | Três gols

    Como a seleção com a pior classificação no torneio, a Nova Zelândia sabia que teria um caminho difícil pela frente. A equipe foi eliminada na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas.

    Elijah Just contribuiu para isso, marcando dois gols no empate em 2 a 2 com o Irã. Ele também balançou as redes na derrota por 5 a 1 para a Bélgica — o que significa que ele marcou três dos quatro gols dos All Whites.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Holanda | Três gols

    O atacante holandês Brian Brobbey assumiu a posição de camisa 9 nesta Copa do Mundo e retribuiu a confiança do técnico Ronald Koeman em duas ocasiões. Ele foi fundamental para levar a Oranje à vitória contra a Suécia na segunda partida da campanha, marcando mais um gol na vitória sobre a Tunísia que garantiu a liderança do grupo. No entanto, a jornada chegou ao fim depois disso, já que a Holanda foi eliminada nas oitavas de final pelo Marrocos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Holanda | Três gols

    Cody Gakpo teve uma atuação brilhante na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos, marcando dois gols memoráveis que praticamente garantiram a classificação da seleção para as oitavas de final. No entanto, os jogadores de Ronald Koeman foram surpreendidos pelo Marrocos em sua primeira partida da fase eliminatória, perdendo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Gakpo abriu o placar com uma bela finalização aos 71 minutos, mas o Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop nos acréscimos e acabou vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Bélgica | Três gols

    Romelu Lukaku tem atuado principalmente como reserva de impacto na Copa do Mundo, marcando seu primeiro gol no torneio ao sair do banco na goleada de 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. Ele marcou o segundo na vitória de virada no último suspiro contra o Senegal nas oitavas de final, antes de chegar ao terceiro, novamente saindo do banco, ao marcar o quarto gol na goleada de 4 a 1 de seu país sobre a seleção dos Estados Unidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | Suíça | Três gols

    O meio-campista do Freiburg, Johan Manzambi, teve uma atuação decisiva ao sair do banco, levando a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em sua segunda partida da fase de grupos. A partida estava empatada em 0 a 0 antes da entrada de Manzambi, e o jogador de 20 anos abriu o placar de forma espetacular aos 74 minutos, mandando para o fundo da rede um voleio fulminante de primeira. A Bósnia ficou com 10 jogadores em campo momentos depois e acabou se rendendo, com Manzambi convertendo um passe de volta para marcar seu segundo gol e o terceiro da Suíça no último minuto do tempo regulamentar.

    Manzambi encerrou a fase de grupos com um gol na vitória da Suíça sobre o Catar, garantindo à equipe a classificação à frente do Canadá e da Bósnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Alemanha | Três gols

    Deniz Undav ostenta uma notável média de gols pela Alemanha, com um total de nove gols em apenas 13 partidas pela seleção. O atacante do Stuttgart desempenhou o papel de “super-reserva” na Copa do Mundo de 2026, saindo do banco para marcar um gol na goleada de 7 a 1 da Die Mannschaft sobre Curaçao. Ele deu continuidade a essa boa fase marcando dois gols decisivos contra a Costa do Marfim, embora agora volte para casa após a Alemanha ter sofrido uma eliminação surpreendente para o Paraguai nas oitavas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinícius Júnior | Brasil | Quatro gols

    Depois de marcar com uma jogada espetacular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, chegou a dois gols em dois jogos ao empurrar a bola para o fundo da rede na vitória esmagadora da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti. E, tendo sido escalado como titular contra a Escócia, Vinícius elevou sua contagem para quatro gols no torneio com mais duas balas, levando seu país a uma confortável vitória por 3 a 0. Ele não conseguiu manter o ritmo nas eliminatórias, porém, não marcando na vitória sobre o Japão e ficando novamente sem gols quando a Seleção foi eliminada pela Noruega.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | México | Quatro gols

    O jogador que superou Cristiano Ronaldo e Ivan Toney na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada levou essa boa fase para a Copa do Mundo, enquanto o México buscava chegar longe na competição em solo nacional. Julián Quiñones marcou duas vezes na fase de grupos, contra a África do Sul e a República Tcheca, ajudando o México a chegar às oitavas de final com o máximo de pontos. O atacante do Al-Qadsiah voltou a brilhar nas oitavas de final, quando sua finalização fulminante aos 22 minutos ajudou a garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Equador; além disso, ele marcou com um voleio na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra, encerrando o torneio com quatro gols marcados.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Quatro gols

    Ismaila Sarr foi o destaque do Senegal na derrota por 3 a 2 para a Noruega, marcando duas vezes para manter a equipe na disputa. Em seguida, o Senegal não teve dificuldades contra o Iraque, com Sarr marcando o segundo dos cinco gols na impressionante vitória que levou a equipe às oitavas de final. Ele então colocou sua equipe em posição de vantagem contra a Bélgica com um belo chute que fez 2 a 0 no início do segundo tempo, embora um colapso no final da partida tenha levado a seleção africana a ser eliminada na fase das oitavas de final.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ousmane Dembélé | França | Cinco gols

    Depois de marcar o terceiro gol de sua equipe na vitória por 3 a 0 contra o Iraque, o vencedor da Bola de Ouro balançou as redes três vezes, encerrando a fase de grupos com uma vitória contundente sobre a Noruega. O hat-trick fulminante de Ousmane Dembélé no primeiro tempo o colocou diretamente no topo da lista de artilheiros. Ele marcou seu quinto gol com a marcação decisiva que selou a vitória por 2 a 0 contra o Marrocos nas quartas de final.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Espanha | Cinco gols

    Mikel Oyarzabal marcou duas vezes na goleada de 4 a 0 da Espanha sobre a Arábia Saudita na fase de grupos e repetiu a dose na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final. O jogador da Real Sociedad abriu o placar para a La Roja e também marcou o terceiro gol daquela partida, realizando duas finalizações magníficas de primeira após receber passes de Marc Cucurella.

    A Espanha chegou à final, eliminando a França — favorita antes do torneio — por 2 a 0 nas semifinais, e Oyarzabal marcou o importantíssimo primeiro gol de pênalti.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra | Seis gols

    Depois de dar o pontapé inicial no torneio com dois gols contra a Croácia, Harry Kane ultrapassou Gary Lineker e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de seu país nas fases finais da Copa do Mundo, com um gol de cabeça contra o Panamá. Como se isso não bastasse, ele acrescentou mais dois gols ao seu recorde com uma dupla decisiva, enquanto os Três Leões se recuperavam de um gol de desvantagem para derrotar a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

    Kane manteve a calma enquanto o caos se alastrava ao seu redor no confronto das oitavas de final entre a Inglaterra e o México, ao converter um pênalti e ajudar os Três Leões a conquistarem uma vitória disputada por 3 a 2 no Estádio Azteca.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    4Jude Bellingham | Inglaterra | Seis gols

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao marcar um gol dramático pela Inglaterra na Euro 2024, e continua sendo uma figura emblemática para os Três Leões. Ele provou isso ao colocar a equipe novamente na frente no início do segundo tempo, quando a seleção comandada por Thomas Tuchel estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.

    Ele ainda abriu o placar em um confronto difícil contra o Panamá, antes de ser o protagonista no Estádio Azteca contra o México nas oitavas de final. Os dois gols rápidos de Bellingham naquela partida lançaram as bases para uma vitória épica por 3 a 2.

    Outra dupla de gols decisiva foi registrada no confronto das quartas de final da Inglaterra contra a Noruega — incluindo o gol da vitória na prorrogação —, com o “Galáctico” do Real Madrid provando mais uma vez que é um jogador feito para grandes ocasiões.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Sete gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio no segundo poste antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

    A Noruega teve que se esforçar mais na segunda rodada contra o Senegal, mas mais dois gols de Haaland, incluindo um voleio de lado do pé que bateu na trave antes de entrar, ajudaram a equipe a garantir a vitória por 3 a 2 em uma partida emocionante. Seu craque, o camisa 9, voltou a brilhar ao enfrentar a Costa do Marfim nas oitavas de final, marcando o dramático gol da vitória aos 86 minutos.

    Sua notável sequência de gols pela seleção foi estendida para 14 partidas consecutivas ao ajudar a Noruega a surpreender o Brasil, com mais dois gols decisivos que derrotaram a Seleção e garantiram uma vaga histórica nas quartas de final.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Kylian Mbappé | França | Oito gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols na Copa do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia no Grupo I. O craque do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou a vitória nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

    A França, em seguida, derrotou o Iraque por 3 a 0 em sua segunda partida da fase de grupos, e Mbappé acrescentou mais dois gols à sua contagem, garantindo a classificação dos campeões de 2018 para as oitavas de final. Ele então chegou a seis gols em apenas quatro partidas com mais dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, ultrapassando o ícone brasileiro Ronaldo como o maior artilheiro das fases eliminatórias da Copa do Mundo (10).

    Mbappé provou ser o herói da França no confronto das oitavas de final contra o Paraguai, com um pênalti convertido com calma que decidiu a partida. Em seguida, ele deu a vantagem à sua equipe contra o Marrocos, levando-a às semifinais, mas sua jornada terminou ali, quando a França sofreu uma derrota humilhante por 2 a 0 para a Espanha. Mbappé, no entanto, ainda lidera a classificação porque tem uma assistência a mais do que Messi e ainda pode aumentar seu total final de gols na disputa pelo terceiro lugar.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Oito gols

    Lionel Messi disparou na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com seu 16º gol em finais de Copa do Mundo, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose.

    Depois de perder um pênalti no início da segunda partida da Argentina contra a Áustria, ele acertou um belíssimo chute para ultrapassar Klose e, nos acréscimos, chegou ao total de 18 gols. O maior jogador sul-americano de todos os tempos saiu do banco para marcar um gol de falta com muita habilidade na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e, em seguida, chegou a sete gols no torneio ao mandar a bola para o fundo da rede contra Cabo Verde nas oitavas de final.

    Seu oitavo gol em um torneio que quebrou todos os recordes foi marcado em um emocionante confronto nas oitavas de final contra o Egito, com Messi empatando para a Argentina — depois de estar perdendo por dois gols e ter perdido um pênalti no início da partida — antes de Enzo Fernández marcar o gol da vitória dramática. Ele registrou sua segunda assistência no torneio durante uma vitória dramática na prorrogação sobre a Suíça nas quartas de final, e mais duas assistências contra a Inglaterra o levaram a ultrapassar Mbappé e assumir o primeiro lugar na classificação.