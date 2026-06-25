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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood e Chris Burton

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi lidera, enquanto Vinícius Júnior sobe para o segundo lugar após atuação heroica pelo Brasil contra a Escócia

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E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia delas, mas existe um caminho distinto e acirradamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua seleção não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chega a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados na América do Norte.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Jonathan David | Canadá | Três gols

    O atacante canadense Jonathan David passou por uma temporada difícil na Itália, na qual marcou apenas oito gols pela Juventus, mas alcançou o estrelato na Copa do Mundo com um hat-trick contra o Catar. Apesar de não ter marcado na última partida da fase de grupos, uma derrota por 2 a 1 para a Suíça, ele continua na disputa pela Chuteira de Ouro, enquanto o Canadá se prepara para as oitavas de final.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismael Saibari | Marrocos | Três gols

    Ismael Saibari, que está de mudança para o Bayern de Munique, começou a Copa do Mundo de 2026 com tudo, marcando com um chute habilidoso na estreia de Marrocos contra o Brasil, antes de marcar o gol da vitória na vitória apertada sobre a Escócia na segunda partida. Titular mais uma vez contra o Haiti, o atacante do PSV chegou a três gols em três partidas na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Matheus Cunha | Brasil | Três gols

    O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, substituiu Igor Thiago na escalação titular da Seleção Brasileira contra o Haiti, retribuindo a confiança depositada nele por Carlo Ancelotti ao marcar dois gols — o segundo, um chute fulminante no ângulo superior que não deu chances ao goleiro Johny Placide. O ex-atacante do Wolverhampton certamente garantiu agora sua vaga na equipe para o restante do torneio, tendo marcado mais um gol, após excelente jogada de Bruno Guimarães que lhe deu a assistência, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suíça | Três gols

    O meio-campista do Freiburg, Johan Manzambi, teve uma atuação decisiva ao sair do banco, levando a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em sua segunda partida da fase de grupos. A partida estava empatada em 0 a 0 antes da entrada de Manzambi, e o jogador de 20 anos abriu o placar de forma espetacular aos 74 minutos, mandando para o fundo da rede um voleio fulminante de primeira. A Bósnia ficou com 10 jogadores em campo momentos depois e acabou se rendendo, com Manzambi convertendo um passe de volta para marcar seu segundo gol e o terceiro da Suíça no último minuto do tempo regulamentar.

    Manzambi encerrou a fase de grupos com um gol na vitória da Suíça sobre o Catar, garantindo à equipe a classificação à frente do Canadá e da Bósnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Alemanha | Três gols

    Denis Undav ostenta uma média de gols impressionante pela Alemanha, tendo chegado a nove gols em apenas 11 partidas pela seleção. O atacante do Stuttgart está desempenhando o papel de “super-reserva” na Copa do Mundo de 2026, tendo saído do banco para marcar um gol na goleada de 7 a 1 da Die Mannschaft sobre Curaçao. Ele deu continuidade a essa boa fase marcando dois gols decisivos contra a Costa do Marfim e também soma duas assistências em seu currículo.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega | Quatro gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio no segundo poste antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

    A Noruega teve que se esforçar mais na segunda rodada contra o Senegal, mas mais dois gols de Haaland, incluindo um voleio de lado do pé que bateu na trave antes de entrar, ajudaram a equipe a garantir a vitória por 3 a 2 em uma partida emocionante.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | França | Quatro gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols na Copa do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia do Grupo I. O craque do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou o resultado nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

    A França, em seguida, derrotou o Iraque por 3 a 0 em sua segunda partida da fase de grupos, e Mbappé marcou mais dois gols, garantindo a classificação dos campeões de 2018 para as oitavas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2Vinicius Júnior | Brasil | Quatro gols

    Depois de marcar com uma jogada espetacular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid Vinicius Júnior chegou a dois gols em dois jogos ao empurrar a bola para o fundo da rede na vitória contundente da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti. E, tendo sido escalado como titular contra a Escócia, Vinicius elevou sua contagem para quatro gols no torneio com mais duas balas no fundo da rede, levando seu país a uma vitória confortável por 3 a 0. O fato de ele também ter uma assistência em seu nome pode ser decisivo — já que as assistências são levadas em conta caso os jogadores estejam empatados em número de gols marcados —, à medida que ele busca disputar o prêmio nas fases finais do torneio.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco gols

    Lionel Messi disparou na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com seu 16º gol em finais de Copa do Mundo, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose.

    Depois de perder um pênalti no início da segunda partida da Argentina contra a Áustria, ele acertou um belo chute para ultrapassar Klose e, nos acréscimos, chegou ao total de 18 gols. Ele marcou todos os cinco gols da Argentina até o momento.