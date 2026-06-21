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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood e Chris Burton

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi, Deniz Undav e Jonathan David lideram, enquanto Vinicius Júnior se junta a Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland com dois gols

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Suíça
Tunísia
Turquia
Uruguai
Uzbequistão
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 nações disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a forma mais óbvia, mas existe um caminho distinto e acirradamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua equipe não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chega a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados na América do Norte.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Marrocos | Dois gols

    Ismael Saibari, que está de transferência para o Bayern de Munique, juntou-se a um grupo de jogadores com dois gols na Copa do Mundo de 2026, ao dar continuidade à sua finalização inteligente com um toque de bico na estreia de Marrocos contra o Brasil com o gol da vitória na vitória apertada sobre a Escócia na segunda partida. Apoiado nas laterais por Bilal El Khannouss e Brahim Diaz, Saibari tem se mostrado uma verdadeira ameaça até o momento, com Marrocos tendo todas as chances de avançar bem na competição.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | Seleção Masculina dos EUA | Dois gols

    Folarin Balogun ajudou a seleção masculina dos Estados Unidos a ter um início de sonho em um grande torneio, diante de uma torcida ansiosa em solo nacional. Com grande apoio do talento de Christian Pulisic na criação de jogadas, o atacante do Mônaco — que acabara de completar uma temporada com 19 gols pelo clube — marcou dois gols no primeiro tempo na histórica vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, com seu segundo gol da partida indo direto para o ângulo superior.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Canadá | Dois gols

    O atacante canadense Cyle Larin marcou o gol de empate decisivo contra a Bósnia-Herzegovina na partida de estreia de sua seleção na competição. O jogador, emprestado pelo Southampton, marcou mais um gol na goleada de 6 a 0 sobre o Catar, garantindo assim seu lugar na tabela de artilheiros.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Dois gols

    O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, substituiu Igor Thiago na escalação titular da Seleção Brasileira contra o Haiti, retribuindo a confiança depositada nele por Carlo Ancelotti ao marcar dois gols — o segundo, um chute fulminante no ângulo superior que não deu chances ao goleiro Johny Placide. O ex-atacante do Wolves certamente garantiu agora sua vaga na equipe para o restante do torneio, o que lhe dá uma chance fantástica de aumentar sua contagem de gols e alcançar os líderes da Chuteira de Ouro.

  • Mbappe Torgetty

    15Kylian Mbappé | França | Dois gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols em Copas do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia do Grupo I. O craque do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou a vitória nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Erling Haaland | Noruega | Dois gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio na trave oposta antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Harry Kane | Inglaterra | Dois gols

    O emblemático capitão da Inglaterra, Harry Kane, chegou à Copa do Mundo como um dos favoritos à Chuteira de Ouro, após uma campanha brilhante pelo Bayern de Munique, na qual marcou incríveis 36 gols na Bundesliga, o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro da Europa. Os Três Leões, sem dúvida, precisam que o ex-atacante do Tottenham esteja no auge de sua forma se quiserem chegar até o fim na América do Norte, e ele teve um início perfeito contra a Croácia, marcando dois gols na vitória por 4 a 2 que colocou a equipe de Thomas Tuchel no caminho certo.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Yasin Ayari | Suécia | Dois gols

    Yasin Ayari se destacou mais do que Alexander Isak e Viktor Gyokeres na estreia da Suécia na Copa do Mundo — embora os atacantes do Liverpool e do Arsenal também tenham marcado gols na goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia. O dinâmico meio-campista do Brighton marcou seus primeiros gols pela seleção em quase 12 meses ao fazer um duplo mortal — e o fez com estilo, com dois chutes espetaculares de longe que entraram no ângulo superior.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Kai Havertz | Alemanha | Dois gols

    Kai Havertz está transbordando de confiança após a conquista do título da Premier League pelo Arsenal e foi encarregado de liderar o ataque na estreia da Alemanha na Copa do Mundo. Essa demonstração de confiança se justificou quando ele ajudou a Die Mannschaft a se recuperar de um início lento contra a estreante Curaçao. Ele converteu com calma o pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, antes de selar a vitória retumbante por 7 a 1.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Elijah Just | Nova Zelândia | Dois gols

    O ponta do Motherwell, Elijah Just, se destacou no cenário mundial com dois gols, enquanto a Nova Zelândia conquistava um empate honroso por 2 a 2 contra o Irã. Em boa sintonia com o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, Just buscará aumentar sua contagem de gols quando sua seleção enfrentar o Egito e a Bélgica nas últimas partidas do Grupo G da Copa do Mundo.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Brian Brobbey | Holanda | Dois gols

    Após uma excelente temporada de estreia na Premier League pelo Sunderland, Brian Brobbey justificou imediatamente a decisão de Ronald Koeman de escalar o atacante como titular para o confronto contra a Suécia. Ele marcou dois gols em 17 minutos, colocando-se na disputa por uma vaga na seleção.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    8Johan Manzambi | Suíça | Dois gols

    O meio-campista do Freiburg, Johan Manzambi, teve uma atuação decisiva ao sair do banco, levando a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em sua segunda partida da fase de grupos. A partida estava empatada em 0 a 0 antes da entrada de Manzambi, e o jogador de 20 anos abriu o placar de forma espetacular aos 74 minutos, mandando para o fundo da rede um voleio fulminante de primeira. A Bósnia ficou com dez jogadores em campo momentos depois e acabou se rendendo, com Manzambi convertendo um passe de volta para marcar seu segundo gol e o terceiro da Suíça no último minuto do tempo regulamentar.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Júnior | Brasil | Dois gols

    Depois de marcar com uma jogada espetacular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid Vinicius Júnior chegou a dois gols em dois jogos ao empurrar a bola para o fundo da rede na vitória contundente da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti. Com a equipe de Carlo Ancelotti possivelmente pensando em fazer rodízio de jogadores na terceira partida contra a Escócia, resta saber se o jogador de 26 anos aumentará sua contagem de gols antes das oitavas de final.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Cody Gakpo | Holanda | Dois gols

    O craque holandês Cody Gakpo ganhou destaque na segunda partida da Copa do Mundo, dando uma assistência para Brian Brobbey abrir o placar para a Holanda contra a Suécia, antes de marcar dois gols na vitória por 5 a 1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ayase Ueda | Japão | Dois gols

    Ayase Ueda chegou à Copa do Mundo de 2026 cheio de confiança, após marcar 26 gols pelo Feyenoord na última temporada e conquistar a Chuteira de Ouro da Eredivisie. Ele estreou em grande estilo em um grande torneio internacional em solo norte-americano ao marcar dois gols pelo Japão na impressionante vitória por 4 a 0 sobre a Tunísia — com o Samurai Blue sendo considerado por muitos como um azarão na disputa pela glória máxima.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Crysencio Summerville | Holanda | Dois gols

    O ponta da seleção holandesa e do West Ham, Crysencio Summerville, está tendo uma fabulosa estreia na Copa do Mundo. Ele marcou um gol decisivo no empate da Oranje com o Japão e, em seguida, marcou o último gol de sua equipe na goleada de 5 a 1 sobre a Suécia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jonathan David | Canadá | Três gols

    O atacante canadense Jonathan David passou por uma temporada difícil na Itália, na qual marcou apenas oito gols pela Juventus, mas alcançou o estrelato na Copa do Mundo com um hat-trick contra o Catar. Os três gols naquela partida elevaram sua contagem pela seleção nacional para incríveis 42 gols em 79 partidas.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Três gols

    Lionel Messi disparou na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com seu 16º gol em finais de Copa do Mundo, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Deniz Undav | Alemanha | Três gols

    Denis Undav ostenta uma média de gols impressionante pela Alemanha, tendo chegado a nove gols em apenas 11 partidas pela seleção. O atacante do Stuttgart está desempenhando o papel de “super-reserva” na Copa do Mundo de 2026, tendo saído do banco para marcar um gol na goleada de 7 a 1 da Die Mannschaft sobre Curaçao. Ele deu continuidade a essa boa fase marcando dois gols decisivos contra a Costa do Marfim e também tem duas assistências em seu currículo.