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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood e Chris Burton

Traduzido por

Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Lionel Messi, autor de um hat-trick, dispara para o topo, enquanto Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland disputam o prêmio da FIFA

Copa do Mundo
Argentina
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Especiais e Opinião
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L. Messi
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Paraguai
Catar
Arábia Saudita
Escócia
África do Sul
República da Coreia
Suíça
Tunísia
Turquia
Uruguai
Uzbequistão
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia delas, mas existe um caminho distinto e acirradamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua seleção não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chega a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados na América do Norte.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vinicius Júnior, Marcus Rashford e todos os jogadores em um único gol

    A fase de grupos da Copa do Mundo começou com tudo, com nada menos que 54 jogadores já tendo marcado um gol no torneio. Entre eles estão os atacantes suecos Viktor Gyokeres e Alexander Isak, além do capitão da Holanda, Virgil van Dijk, e a dupla do Real Madrid, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, que também estão entre os que marcaram uma vez até agora no torneio na América do Norte.

    Jogador

    Seleção

    Gols

    Hwang In-beom

    Coreia do Sul

    1

    Raúl Jiménez

    México

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Coreia do Sul

    1

    Julian Quinones

    México

    1

    Ladislav Krejci

    República Tcheca

    1

    Gio Reyna

    Estados Unidos

    1

    Cyle Larin

    Canadá

    1

    Jovo Lukic

    Bósnia e Herzegovina

    1

    Maurício

    Paraguai

    1

    Breel Embolo

    Suíça

    1

    Vinícius Júnior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Marrocos

    1

    John McGinn

    Escócia

    1

    Nestory Irankunda

    Austrália

    1

    Connor Metcalfe

    Austrália

    1

    Boualem Khoukhi

    Catar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Alemanha

    1

    Jamal Musiala

    Alemanha

    1

    Nathanial Brown

    Alemanha

    1

    Denis Undav

    Alemanha

    1

    Felix Nmecha

    Alemanha

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Países Baixos

    1

    Crysencio Summerville

    Países Baixos

    1

    Keito Nakamura

    Japão

    1

    Daichi Kamada

    Japão

    1

    Amad Diallo

    Costa do Marfim

    1

    Viktor Gyokeres

    Suécia

    1

    Alexander Isak

    Suécia

    1

    Mattias Svanberg

    Suécia

    1

    Omar Rekik

    Tunísia

    1

    Emam Ashour

    Egito

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Arábia Saudita

    1

    Maxi Araújo

    Uruguai

    1

    Ramin Rezaeian

    Irã

    1

    Mohammad Mohebi

    Irã

    1

    Bradley Barcola

    França

    1

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    1

    Leo Ostigard

    Noruega

    1

    Aymen Hussein

    Iraque

    1

    Romano Schmid

    Áustria

    1

    Marko Arnautovic

    Áustria

    1

    Ali Owan

    Jordânia

    1

    João Neves

    Portugal

    1

    Yoane Wissa

    República Democrática do Congo

    1

    Martin Baturina

    Croácia

    1

    Petar Musa

    Croácia

    1

    Jude Bellingham

    Inglaterra

    1

    Marcus Rashford

    Inglaterra

    1

    Caleb Yirenkyi

    Gana

    1

    Daniel Muñoz

    Colômbia

    1

    Luis Díaz

    Colômbia

    1

    Abbosbek Fayzullaev

    Uzbequistão

    1

    Jaminton Campaz

    Colômbia

    1

    • Publicidade
  • Mbappe Torgetty

    8Kylian Mbappé | França | Dois gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols em Copas do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia do Grupo I. O craque do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou o resultado nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Erling Haaland | Noruega | Dois gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio na trave oposta antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira partida na Copa do Mundo em 28 anos.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Elijah Just | Nova Zelândia | Dois gols

    O ponta do Motherwell, Elijah Just, marcou presença no cenário mundial com dois gols, enquanto a Nova Zelândia conquistava um empate honroso por 2 a 2 contra o Irã. Em boa sintonia com o atacante do Nottingham Forest, Chris Wood, Just buscará aumentar sua contagem de gols quando sua seleção enfrentar o Egito e a Bélgica nas últimas partidas do Grupo G da Copa do Mundo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | Inglaterra | Dois gols

    O emblemático capitão da Inglaterra, Harry Kane, chegou à Copa do Mundo como um dos favoritos à Chuteira de Ouro, após uma campanha brilhante pelo Bayern de Munique, na qual marcou a incrível marca de 36 gols na Bundesliga, o que lhe rendeu a Chuteira de Ouro da Europa. Os Três Leões, sem dúvida, precisam que o ex-atacante do Tottenham esteja no auge de sua forma se quiserem chegar até o fim na América do Norte, e ele teve um início perfeito contra a Croácia, marcando dois gols na vitória por 4 a 2 que colocou a equipe de Thomas Tuchel no caminho certo.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Yasin Ayari | Suécia | Dois gols

    Yasin Ayari se destacou mais do que Alexander Isak e Viktor Gyokeres na estreia da Suécia na Copa do Mundo — embora os atacantes do Liverpool e do Arsenal também tenham marcado gols na goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia. O dinâmico meio-campista do Brighton marcou seus primeiros gols pela seleção em quase 12 meses ao fazer um duplo mortal — e o fez com estilo, com dois chutes espetaculares de longe que entraram no ângulo superior.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Kai Havertz | Alemanha | Dois gols

    Kai Havertz está transbordando de confiança após a conquista do título da Premier League pelo Arsenal e foi encarregado de liderar o ataque na estreia da Alemanha na Copa do Mundo. Essa demonstração de confiança se justificou quando ele ajudou a Die Mannschaft a se recuperar de um início lento contra a estreante Curaçao. Ele converteu com calma um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, antes de selar a vitória retumbante por 7 a 1.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    2Folarin Balogun | Seleção Masculina dos EUA | Dois gols

    Folarin Balogun ajudou a seleção masculina dos Estados Unidos a ter um início de sonho em um grande torneio, diante de uma torcida ansiosa em solo nacional. Com grande apoio do talento de Christian Pulisic na criação de jogadas, o atacante do Mônaco — que acabara de encerrar uma temporada com 19 gols pelo clube — marcou dois gols no primeiro tempo na histórica vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, com seu segundo gol da partida indo direto para o ângulo superior.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Três gols

    Lionel Messi disparou para o topo da tabela da Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com isso, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose, marcando seu 16º gol em finais de Copa do Mundo.