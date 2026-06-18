Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia delas, mas existe um caminho distinto e acirradamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua seleção não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chega a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados na América do Norte.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.