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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kylian Mbappé e Erling Haaland empatam com Lionel Messi na emocionante disputa pelo prêmio de artilheiro

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Uzbequistão
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

A Copa do Mundo de 2026 já está em pleno andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um caminho longo e sinuoso a ser percorrido, com 48 nações disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui, o GOAL acompanha os jogadores mais artilheiros do torneio.

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a mais óbvia delas, mas existe um caminho distinto e acirradamente disputado para alcançar o status de lenda — um caminho que recompensa o gênio individual puro em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a maior ambição de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua equipe não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história gloriosa.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chegou a este torneio com o objetivo de defender seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, no México e nos EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    22Yoane Wissa | República Democrática do Congo | Três gols

    Yoane Wissa passou por uma temporada de estreia difícil no Newcastle em 2025-26, mas continua sendo uma figura emblemática para sua seleção. A República Democrática do Congo busca inspiração nesse atacante incansável.

    Ele correspondeu às expectativas ao marcar no final do primeiro tempo no empate em 1 a 1 com Portugal, antes de balançar as redes duas vezes na memorável vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, que garantiu o confronto nas oitavas de final contra a Inglaterra.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Kai Havertz | Alemanha | Três gols

    Kai Havertz teve o melhor início possível na Copa do Mundo, marcando dois gols na goleada de 7 a 1 sobre o Curaçao, e a Alemanha acabou se classificando para as oitavas de final como líder do Grupo E. O jogador do Arsenal marcou seu terceiro gol no torneio na partida das oitavas de final contra o Paraguai, desviando para o gol um cruzamento perigoso de Florian Wirtz aos 54 minutos, empatando o jogo após o gol de abertura de Julio Enciso no primeiro tempo. Infelizmente, a Alemanha não conseguiu aproveitar aquele momento e acabou sendo eliminada em uma surpreendente derrota por 4 a 3 na disputa de pênaltis, com Havertz errando sua cobrança de 12 jardas.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Marrocos | Três gols

    Ismael Saibari, que está de transferência para o Bayern de Munique, começou a Copa do Mundo de 2026 com tudo, marcando com um chute habilidoso na estreia de Marrocos contra o Brasil, antes de marcar o gol da vitória na vitória apertada sobre a Escócia na segunda partida. Titular mais uma vez contra o Haiti, o atacante do PSV chegou a três gols em três partidas na vitória por 4 a 2 sobre o Haiti.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Cristiano Ronaldo | Portugal | Três gols

    Depois de receber uma enxurrada de críticas antes do torneio e durante a estreia de Portugal no Grupo K, que terminou em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo silenciou os céticos ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. O lendário atacante do Al-Nassr também balançou as redes na polêmica vitória sobre a Croácia nas oitavas de final, elevando seu total de gols na Copa do Mundo para três.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Jonathan David | Canadá | Três gols

    O atacante canadense Jonathan David passou por uma temporada difícil na Itália, na qual marcou apenas oito gols pela Juventus, mas alcançou o estrelato na Copa do Mundo com um hat-trick contra o Catar. Apesar de não ter marcado na última partida da fase de grupos — uma derrota por 2 a 1 para a Suíça — nem na vitória do Canadá por 1 a 0 sobre a África do Sul nas oitavas de final, ele continua na disputa pela Chuteira de Ouro.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Elijah Just | Nova Zelândia | Três gols

    Como a seleção com a pior classificação no torneio, a Nova Zelândia sabia que teria um caminho difícil pela frente. A equipe foi eliminada na fase de grupos, após somar apenas um ponto em três partidas.

    Elijah Just contribuiu para isso, marcando dois gols no empate em 2 a 2 com o Irã. Ele também balançou as redes na derrota por 5 a 1 para a Bélgica — o que significa que ele foi responsável por três dos quatro gols dos All Whites.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brasil | Três gols

    O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, substituiu Igor Thiago na escalação titular da Seleção Brasileira contra o Haiti, retribuindo a confiança depositada nele por Carlo Ancelotti ao marcar dois gols — o segundo, um chute fulminante no ângulo superior que não deu chances ao goleiro Johny Placide. O ex-atacante do Wolverhampton certamente garantiu agora sua vaga na equipe para o restante do torneio, tendo marcado mais um gol, após excelente jogada de Bruno Guimarães que lhe deu a assistência, na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Folarin Balogun | Seleção Masculina dos EUA | Três gols

    O atacante da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, começou com o pé direito na Copa do Mundo, marcando dois gols na estreia do Grupo D contra o Paraguai — uma vitória esmagadora por 4 a 1 para os co-anfitriões do torneio. O atacante do Mônaco marcou mais um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, embora um cartão vermelho recebido naquela partida signifique que ele perderá o confronto das oitavas de final contra a Bélgica.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Brian Brobbey | Holanda | Três gols

    O atacante holandês Brian Brobbey assumiu a posição de camisa 9 nesta Copa do Mundo e retribuiu a confiança do técnico Ronald Koeman em duas ocasiões. Ele foi fundamental para levar a Oranje à vitória contra a Suécia na segunda partida da campanha, marcando mais um gol na vitória sobre a Tunísia que garantiu a liderança do grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    13Cody Gakpo | Holanda | Três gols

    Cody Gakpo teve uma atuação excelente na goleada da Holanda sobre a Suécia por 5 a 1 na fase de grupos, marcando dois gols memoráveis que praticamente garantiram a classificação da seleção para as oitavas de final. No entanto, os jogadores de Ronald Koeman foram surpreendidos pelo Marrocos em sua primeira partida da fase eliminatória, perdendo nos pênaltis após um empate em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Gakpo abriu o placar com uma bela finalização aos 71 minutos, mas o Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop nos acréscimos e acabou vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    12Julian Quinones | México | Três gols

    O jogador que superou Cristiano Ronaldo e Ivan Toney na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada agora lidera a campanha do México em busca da glória na Copa do Mundo, em casa. Julian Quinones marcou duas vezes na fase de grupos, contra a África do Sul e a República Tcheca, ajudando o México a chegar às oitavas de final com o máximo de pontos, e o atacante do Al-Qadsiah voltou a brilhar nas oitavas de final. Seu gol impressionante aos 22 minutos colocou o México no caminho da vitória por 2 a 0 sobre o Equador, garantindo uma vaga dos sonhos nas oitavas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    11Johan Manzambi | Suíça | Três gols

    O meio-campista do Freiburg, Johan Manzambi, teve uma atuação decisiva ao sair do banco, levando a Suíça à vitória por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina em sua segunda partida da fase de grupos. A partida estava empatada em 0 a 0 antes da entrada de Manzambi, e o jogador de 20 anos abriu o placar de forma espetacular aos 74 minutos, mandando para o fundo da rede um voleio fulminante de primeira. A Bósnia ficou com 10 jogadores em campo momentos depois e acabou se rendendo, com Manzambi convertendo um passe de volta para marcar seu segundo gol e o terceiro da Suíça no último minuto do tempo regulamentar.

    Manzambi encerrou a fase de grupos com um gol na vitória da Suíça sobre o Catar, garantindo à equipe a classificação à frente do Canadá e da Bósnia-Herzegovina.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Deniz Undav | Alemanha | Três gols

    Denis Undav ostenta uma média de gols impressionante pela Alemanha, tendo chegado a nove gols em apenas 11 partidas pela seleção. O atacante do Stuttgart está desempenhando o papel de “super-reserva” na Copa do Mundo de 2026, tendo saído do banco para marcar um gol na goleada de 7 a 1 da Die Mannschaft sobre Curaçao. Ele deu continuidade a essa boa fase marcando dois gols decisivos contra a Costa do Marfim e também já soma duas assistências.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Ismaila Sarr | Senegal | Quatro gols

    Ismaila Sarr foi o destaque do Senegal na derrota por 3 a 2 para a Noruega, marcando duas vezes para manter a equipe na disputa. Em seguida, o Senegal não teve dificuldades contra o Iraque, com Sarr marcando o segundo dos cinco gols na impressionante vitória que levou a equipe às oitavas de final. Ele então colocou sua equipe em posição de vantagem contra a Bélgica com um belo chute que fez 2 a 0 no início do segundo tempo, embora um colapso no final da partida tenha levado a seleção africana a ser eliminada na fase das oitavas de final.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    8Vinícius Júnior | Brasil | Quatro gols

    Depois de marcar com uma jogada espetacular na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos, o atacante do Real Madrid Vinícius Júnior chegou a dois gols em dois jogos ao empurrar a bola para o fundo da rede na vitória contundente da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti. E, tendo sido escalado como titular contra a Escócia, Vinícius elevou sua contagem para quatro gols no torneio com mais duas balas no fundo da rede, levando seu país a uma vitória confortável por 3 a 0. O fato de ele também ter uma assistência em seu nome pode ser decisivo — já que as assistências são levadas em conta caso os jogadores estejam empatados em número de gols marcados —, à medida que ele busca disputar o prêmio nas fases finais do torneio.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    7Jude Bellingham | Inglaterra | Quatro gols

    Jude Bellingham ficou famoso por gritar “quem mais?” ao marcar um gol dramático pela Inglaterra na Euro 2024, e continua sendo uma figura emblemática para os Três Leões. Ele provou isso ao colocar a equipe novamente na frente no início do segundo tempo, quando a seleção comandada por Thomas Tuchel estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia.

    Ele ainda abriu o placar em um confronto difícil contra o Panamá, antes de ser o protagonista no Estádio Azteca contra o México nas oitavas de final. Os dois gols rápidos de Bellingham naquela partida lançaram as bases para uma vitória épica por 3 a 2.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | Espanha | Quatro gols

    Mikel Oyarzabal marcou dois gols na goleada de 4 a 0 da Espanha sobre a Arábia Saudita na fase de grupos e repetiu a dose na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria nas oitavas de final. O jogador da Real Sociedad abriu o placar para a La Roja e marcou o terceiro gol da equipe, com duas finalizações magníficas de primeira, após receber passes de Marc Cucurella.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | França | Quatro gols

    Depois de marcar o terceiro gol de sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, o vencedor da Bola de Ouro marcou três gols, levando a equipe a encerrar a fase de grupos com uma vitória contundente sobre a Noruega. O hat-trick fulminante de Ousmane Dembélé no primeiro tempo o colocou diretamente no topo da lista dos artilheiros.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | Inglaterra | Seis gols

    Depois de dar o pontapé inicial no torneio com dois gols contra a Croácia, Harry Kane ultrapassou Gary Lineker e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de seu país nas fases finais da Copa do Mundo, com um gol de cabeça contra o Panamá. Como se isso não bastasse, ele acrescentou mais dois gols ao seu recorde com uma dupla decisiva, enquanto os Três Leões se recuperavam de um gol de desvantagem para derrotar a República Democrática do Congo nas oitavas de final.

    Kane manteve a calma enquanto o caos se alastrava ao seu redor no confronto das oitavas de final entre a Inglaterra e o México, ao converter um pênalti e ajudar os Três Leões a conquistarem uma vitória disputada por 3 a 2 no Estádio Azteca.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Sete gols

    Erling Haaland marcou sua estreia na Copa do Mundo em grande estilo, marcando dois gols na impressionante goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. O artilheiro do Manchester City abriu o placar com um desvio no segundo poste antes de ampliar a vantagem ao aproveitar um erro grave do goleiro iraquiano, ajudando a Noruega a conquistar os três pontos em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

    A Noruega teve que se esforçar mais na segunda rodada contra o Senegal, mas mais dois gols de Haaland, incluindo um voleio de lado do pé que bateu na trave antes de entrar, ajudaram a equipe a garantir a vitória por 3 a 2 em uma partida emocionante. Seu craque, o camisa 9, voltou a brilhar ao enfrentar a Costa do Marfim nas oitavas de final, marcando o dramático gol da vitória aos 86 minutos.

    Sua notável sequência de gols pela seleção foi estendida para 14 partidas consecutivas ao ajudar a Noruega a surpreender o Brasil, com mais dois gols decisivos que derrotaram a Seleção e garantiram uma vaga histórica nas quartas de final.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Argentina | Sete gols

    Lionel Messi disparou para o topo da tabela da Chuteira de Ouro após marcar um hat-trick impressionante na estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia. O astro do Inter Miami impulsionou os atuais campeões à vitória por 3 a 0 e, com isso, igualou o recorde histórico de gols de Miroslav Klose ao marcar seu 16º gol em finais de Copa do Mundo.

    Depois de perder um pênalti no início da segunda partida da Argentina contra a Áustria, ele acertou um belo chute para ultrapassar Klose e, nos acréscimos, chegou ao total de 18 gols. O maior jogador sul-americano de todos os tempos saiu do banco para marcar um gol ousado de falta na vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia e, em seguida, chegou a sete gols no torneio ao mandar a bola para o fundo da rede contra Cabo Verde nas oitavas de final.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | França | Sete gols

    Kylian Mbappé marcou seus 13º e 14º gols na Copa do Mundo, enquanto a França conquistava uma vitória por 3 a 1 contra o Senegal na estreia no Grupo I. O astro do Real Madrid também fez história com seu magnífico chute de longa distância que selou o resultado nos acréscimos, ultrapassando Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

    A França, em seguida, derrotou o Iraque por 3 a 0 em sua segunda partida da fase de grupos, e Mbappé acrescentou mais dois gols à sua contagem, garantindo a classificação dos campeões de 2018 para as oitavas de final. Ele então chegou a seis gols em apenas quatro partidas com mais dois gols na vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final, ultrapassando o ícone brasileiro Ronaldo como o maior artilheiro das fases eliminatórias da Copa do Mundo (10).

    Mbappé provou ser o herói da França no confronto das oitavas de final contra o Paraguai, com um pênalti convertido com calma que decidiu a partida. O atacante “Galáctico” também tem duas assistências em seu nome.