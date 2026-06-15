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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Folarin Balogun, estrela da seleção dos EUA, e Kai Havertz lideram, enquanto Harry Kane e Kylian Mbappé devem disputar o prêmio da FIFA

Copa do Mundo
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A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa o ilustre troféu? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

Há mais de uma maneira de gravar seu nome nos livros de história da Copa do Mundo. É claro que levar sua seleção à glória é a forma mais óbvia, mas existe um caminho distinto e extremamente disputado para alcançar o status de lenda, que valoriza o gênio individual em um esporte coletivo.

Embora o troféu da Copa do Mundo seja a obsessão máxima de qualquer time, a Chuteira de Ouro é a prova do instinto letal de um atacante no cenário mundial, mesmo que sua equipe não consiga conquistar o prêmio máximo.

É uma coroa individual que transforma meros atacantes em figuras lendárias, colocando-os em um panteão exclusivo ao lado de nomes como Ronaldo, Eusébio, Gerd Müller, Gary Lineker e Miroslav Klose.

Este ano, nos estádios da América do Norte, uma nova safra de artilheiros de elite está pronta para escrever seus próprios capítulos nessa história lendária.

O vencedor da Chuteira de Ouro de 2022, Kylian Mbappé, chega a este torneio com o objetivo de manter seu título e levar a França à terceira final consecutiva — e talvez a um segundo título mundial nesse período. No entanto, ele enfrenta forte concorrência do atual campeão mundial Lionel Messi, ansioso por conquistar sua segunda Copa do Mundo consecutiva, e do herói inglês Harry Kane, que já tem uma Chuteira de Ouro em seu currículo.

A competição não para por aí, no entanto. Com Espanha, Portugal, Brasil, Noruega e Suécia contando com alguns dos melhores atacantes do mundo em suas fileiras, nomes como Mbappé, Messi e Kane podem acabar sendo ofuscados na América do Norte.

Aqui, o GOAL acompanha os principais artilheiros no Canadá, México e EUA, à medida que a disputa pela Chuteira de Ouro esquenta.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | Inglaterra

    O imparável atacante do Bayern de Munique está em excelente posição para disputar o título de artilheiro absoluto da Copa do Mundo deste ano.

    Os 36 gols do herói inglês na Bundesliga lhe renderam a Chuteira de Ouro da Europa, e seus 14 gols em 13 partidas da Liga dos Campeões — incluindo gols contra o PSG e o Real Madrid — são mais uma prova de que nem mesmo as equipes mais fortes conseguem pará-lo.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | França

    Kylian Mbappé já ocupa a sexta posição ex aequo na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, empatado com o ídolo brasileiro Pelé com 12 gols em 14 partidas e a apenas um gol de Lionel Messi, que disputou 26 partidas na competição. A apenas quatro gols da lenda alemã Miroslav Klose, este pode ser o torneio em que, com apenas 27 anos, ele suba na lista até o primeiro lugar.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Noruega

    Com um recorde impressionante de 55 gols em 50 partidas pela seleção da Noruega, tudo está pronto para que Erling Haaland cause um impacto espetacular em sua primeira fase final da Copa do Mundo.

    Recém-saído de sua terceira conquista da Chuteira de Ouro da Premier League, o atacante do Manchester City pode reforçar ainda mais seu status como um dos melhores números 9 de todos os tempos se conseguir superar seus colegas ingleses, espanhóis, franceses e argentinos na disputa pelo equivalente da Copa do Mundo.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Argentina

    Lionel Messi esteve afastado da intensidade das principais ligas europeias e do glamour da Liga dos Campeões nos últimos anos, mas espera-se que o herói argentino volte a desempenhar um papel de destaque nesta Copa do Mundo.

    A importância do jogador de 38 anos para a Albiceleste praticamente não diminuiu desde que ele trouxe o troféu do Catar há quatro anos. Sua capacidade de mudar o jogo ficou evidente quando ele saiu do banco na recente partida amistosa contra a Islândia, conquistando um pênalti com seu primeiro toque (que quase resultou em gol) e convertendo-o com o segundo, levando a Argentina à vitória por 3 a 0.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | Espanha

    Provavelmente o atacante mais subestimado antes do início da competição, Mikel Oyarzabal não deve ter dúvidas quanto ao seu status de candidato à Chuteira de Ouro. Seu histórico de 25 gols em 53 partidas já é impressionante, mas é o seu desempenho nos últimos sete meses que é realmente impressionante. Em suas últimas 13 partidas pela Espanha, ele marcou 13 gols e ainda contribuiu com algumas assistências.

    A Espanha chegou a ter dificuldades para marcar sem ele antes do torneio, empatando com o Egito e o Iraque.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portugal

    Aos 41 anos, esta será certamente a última participação de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal. Ele continua sendo o líder indiscutível da equipe de Roberto Martinez, contribuindo com gols importantes na campanha que levou ao título da Liga das Nações da UEFA e nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

    Portugal conta com um elenco de grande qualidade para apoiar o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United, com Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha e João Neves desempenhando papéis fundamentais para ajudar a liberar o potencial do icônico atacante.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | Espanha

    Ele pode ter marcado apenas um gol na Euro 2024, mas o jovem espanhol Lamine Yamal vem de uma temporada produtiva no ataque do Barcelona, na qual marcou 22 gols entre a La Liga e a Liga dos Campeões.

    Completando 19 anos durante o torneio, ele espera ainda estar na disputa pelo troféu da Copa do Mundo, bem como pela Chuteira de Ouro, até lá.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | França

    Ousmane Dembélé não tem sido tão prolífico pela seleção francesa quanto pelo PSG, onde marcou 20 gols em 40 partidas na temporada 2025-26, mas o atacante está motivado para brilhar no grande palco e aumentar suas chances de conquistar novamente a Bola de Ouro.

    Recém-saído de mais uma conquista da Liga dos Campeões, desempenhar um papel fundamental pela França na América do Norte e levar para casa mais um prêmio individual certamente o colocaria em boa posição para ser coroado o melhor jogador do mundo mais uma vez.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brasil

    Raphinha é um pouco subestimado, considerando suas incríveis atuações pelo Barcelona, que culminaram com o quinto lugar no ranking do Ballon d'Or. Apesar de muitas vezes ficar ofuscado por Lamine Yamal na Catalunha, enquanto grande parte da atenção no Brasil se concentra em jogadores como Neymar e Vinícius Júnior, o ponta de 29 anos é considerado intocável por seus treinadores quando está em forma.

    Lesões atrapalharam sua temporada no clube e o mantiveram fora da Seleção em algumas ocasiões, mas ele espera causar um grande impacto enquanto o Brasil busca seu sexto título mundial.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Alvarez | Argentina

    É a hora de Julián Álvarez brilhar! Uma disputa acirrada por sua contratação está em pleno andamento. O Atlético de Madrid já recusou uma oferta de € 150 milhões do Real Madrid, afastando possíveis interessados como Barcelona, PSG e Arsenal.

    Se ele for fundamental para levar a Argentina longe nesta competição, as ofertas podem começar a chover para o atacante.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Os atuais artilheiros

    Após um início repleto de emoção da Copa do Mundo de 2026, a estrela da seleção americana Folarin Balogun está empatado na liderança da artilharia, depois de se tornar o primeiro jogador a marcar dois gols — o atacante do Mônaco balançou as redes duas vezes pela seleção co-anfitriã na impressionante vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai. O alemão Kai Havertz e o sueco Yasin Ayari estão agora no topo da tabela ao lado de Balogun, após marcarem dois gols cada em vitórias esmagadoras sobre Curaçao e Tunísia, respectivamente. Um total de 31 jogadores marcaram um gol no torneio na rodada de abertura até o momento, incluindo o craque do Brasil Vinícius Júnior e o capitão da Holanda Virgil van Dijk.

    Jogador

    Seleção

    Gols

    Folarin Balogun

    Estados Unidos

    2

    Kai Havertz

    Alemanha

    2

    Yasin Ayari

    Suécia

    2

    Hwang In-beom

    Coreia do Sul

    1

    Raúl Jiménez

    México

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Coreia do Sul

    1

    Julian Quinones

    México

    1

    Ladislav Krejci

    República Tcheca

    1

    Gio Reyna

    Estados Unidos

    1

    Cyle Larin

    Canadá

    1

    Jovo Lukic

    Bósnia e Herzegovina

    1

    Maurício

    Paraguai

    1

    Breel Embolo

    Suíça

    1

    Vinícius Júnior

    Brasil

    1

    Ismael Saibari

    Marrocos

    1

    John McGinn

    Escócia

    1

    Nestory Irankunda

    Austrália

    1

    Connor Metcalfe

    Austrália

    1

    Boualem Khoukhi

    Catar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Alemanha

    1

    Jamal Musiala

    Alemanha

    1

    Nathanial Brown

    Alemanha

    1

    Denis Undav

    Alemanha

    1

    Felix Nmecha

    Alemanha

    1

    Livano Comenencia

    Curaçao

    1

    Virgil van Dijk

    Países Baixos

    1

    Crysencio Summerville

    Países Baixos

    1

    Keito Nakamura

    Japão

    1

    Daichi Kamada

    Japão

    1

    Amad Diallo

    Costa do Marfim

    1

    Viktor Gyokeres

    Suécia

    1

    Alexander Isak

    Suécia

    1

    Mattias Svanberg

    Suécia

    1

    Omar Rekik

    Tunísia

    1