O Paris Saint-Germain visita o arquirrival Marseille no Stade Velodrome neste domingo, para o primeiro Le Classique da temporada, sob intensa pressão. Amplamente considerado a maior rivalidade do futebol francês, o confronto reúne dois clubes icônicos que chegam em busca de dar início à recuperação após campanhas decepcionantes na liga.

O PSG teve um começo ruim na Ligue 1, com apenas uma vitória nas quatro primeiras partidas.

Enquanto isso, o Marseille vive uma crise ainda mais profunda, com três derrotas em quatro jogos após uma janela de transferências de verão discreta, marcada por saídas importantes e uma mudança de treinador.