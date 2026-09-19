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Clássico em crise! Luis Enrique faz alerta ao nervoso PSG antes de duelo com o desfalcado Marseille
Gigantes franceses se enfrentam em meio às dificuldades no início da temporada
O Paris Saint-Germain visita o arquirrival Marseille no Stade Velodrome neste domingo, para o primeiro Le Classique da temporada, sob intensa pressão. Amplamente considerado a maior rivalidade do futebol francês, o confronto reúne dois clubes icônicos que chegam em busca de dar início à recuperação após campanhas decepcionantes na liga.
O PSG teve um começo ruim na Ligue 1, com apenas uma vitória nas quatro primeiras partidas.
Enquanto isso, o Marseille vive uma crise ainda mais profunda, com três derrotas em quatro jogos após uma janela de transferências de verão discreta, marcada por saídas importantes e uma mudança de treinador.
- PRESSE SPORTS
Enrique insiste que a forma não conta para nada no clássico
Falando à imprensa antes do confronto da quinta rodada, o técnico do PSG, Luis Enrique, descartou a ideia de que qualquer um dos lados tenha vantagem. O treinador espanhol destacou que o controle emocional e a identidade tática continuam sendo vitais ao entrar em um ambiente tão carregado.
Apesar de vir de uma vitória fora de casa muito disputada sobre o Brest, ele insistiu que o elenco não pode se dar ao luxo de qualquer complacência.
"Não há favoritos no futebol e certamente não no Le Classique", afirmou Luis Enrique. "Nenhum jogador do Paris Saint-Germain jamais estará relaxado antes do Le Classique. Sabemos o quanto esse jogo é importante para os jogadores e para os torcedores, então estaremos altamente motivados enquanto tentamos controlar nossas emoções."
O Marseille em transição representa uma ameaça imprevisível
Ao abordar o adversário de domingo, Luis Enrique destacou a reformulação do elenco do Marseille e as mudanças táticas como fatores que exigem grande capacidade de adaptação tática. Com o OM perdendo pilares importantes e incorporando uma nova liderança sem grandes contratações no verão, os donos da casa representam um desafio imprevisível.
No entanto, o treinador de 56 anos espera um ambiente hostil no Velodrome independentemente da posição atual na tabela.
"Eles trocaram de treinador, e muitos dos jogadores saíram, então precisaremos estar prontos para qualquer situação no domingo", explicou Luis Enrique. "O que é certo é que a atmosfera será elétrica e que a partida será dura."
- PRESSE SPORTS
Doue ganha destaque enquanto o PSG busca dar início à temporada
Em um impulso para os visitantes, Luis Enrique elogiou o jovem meio-campista Desire Doue, descrevendo-o como uma presença alegre, capaz de causar um impacto decisivo. O jovem francês impressionou a comissão técnica com sua mentalidade de elite e fortes desempenhos nos treinamentos.
Uma vitória em Marselha daria ao PSG um impulso vital antes de a sequência de jogos se intensificar após a próxima pausa internacional.
As duas equipes entram em campo no domingo desesperadas pelos três pontos para salvar suas campanhas nacionais.
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