Batista está confiante de que o currículo ilustre do nome de projeção internacional vai elevar o moral de um elenco que atualmente amarga a 16ª posição na tabela. Ainda em sua conversa com jornalistas após a partida, o técnico interino acrescentou: “Acredito que foi uma grande contratação. Ele é um líder fantástico e tem um histórico internacional. Portanto, tudo o que Seedorf pode oferecer ao Corinthians está à altura da grandeza e do prestígio do clube. Tenho certeza de que fará um ótimo trabalho nas rodadas finais do campeonato.”