Marco Canoniero
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Clarence Seedorf volta à beira do campo! Ídolo do Real Madrid e do Milan recebe a surpreendente missão de salvar o Corinthians do rebaixamento
Ex-meio-campista aceita missão de evitar o rebaixamento
O gigante brasileiro oficializou a contratação do técnico de 50 anos, com contrato até o fim do ano que vem, para tentar pôr fim à crise após sete derrotas consecutivas no campeonato. O ícone do meio-campo chega para ocupar a vaga deixada por Fernando Diniz, demitido no meio da semana apesar de trabalhar com um elenco que conta com nomes de destaque como Memphis Depay. Poucas horas depois, o clube chegou à oitava derrota seguida ao sofrer uma derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, o que agravou ainda mais a situação.
- Orange Pictures
Técnico interino apoia nomeação de peso
A pesada derrota no clássico marcou o jogo de despedida do técnico interino William Batista antes de passar o comando ao novo treinador. Em entrevista após a partida fora de casa contra o Palmeiras, Batista recebeu com entusiasmo a chegada de seu sucessor: “Seedorf deve chegar ao clube nesta semana e acredito que será importante para o Corinthians. Ele é um treinador conhecido mundialmente, tem o conhecimento e a estatura necessários para o clube neste momento.”
Técnico interino elogia histórico no futebol mundial
Batista está confiante de que o currículo ilustre do nome de projeção internacional vai elevar o moral de um elenco que atualmente amarga a 16ª posição na tabela. Ainda em sua conversa com jornalistas após a partida, o técnico interino acrescentou: “Acredito que foi uma grande contratação. Ele é um líder fantástico e tem um histórico internacional. Portanto, tudo o que Seedorf pode oferecer ao Corinthians está à altura da grandeza e do prestígio do clube. Tenho certeza de que fará um ótimo trabalho nas rodadas finais do campeonato.”
- DeFodi Images
Jogos decisivos definem situação na primeira divisão
Uma missão difícil aguarda o campeão da Champions League com Ajax, Real Madrid e AC Milan, que tentará reverter rapidamente a situação da equipe na reta final. O próximo compromisso será em casa contra o Vitória, em 19 de outubro, antes de uma visita crucial ao Vasco da Gama cinco dias depois. A sequência exigente termina com um jogo em casa contra o Mirassol, no qual cada ponto será decisivo para garantir a permanência da equipe.
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