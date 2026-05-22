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Ameé Ruszkai

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Clara Serrajordi: A jovem promessa do Barcelona e da Espanha que está impressionando Alexia Putellas e Patri Guijarro

Futebol feminino
Barcelona
Espanha
C. Serrajordi
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona x OL Lyonnes
Especiais e Opinião

Quando o Barcelona foi coroado campeão da Liga F pela sétima temporada consecutiva, em abril, Clara Serrajordi, a jogadora de 18 anos que disputou os 90 minutos da vitória decisiva sobre o Espanyol, não tinha noção de que o clube nem sempre havia desfrutado de um sucesso tão consistente. “Nos primeiros anos, não ganhávamos títulos da liga, por isso temos que valorizar muito isso”, disse Patri Guijarro. “Eu estava contando isso para a Serrajordi e ela ficou surpresa.”

Na verdade, é compreensível que a adolescente não tenha percebido isso. Afinal, ela tinha apenas 11 anos da última vez que o Barça não conseguiu conquistar a Liga F, e o time chegou à final da Liga dos Campeões naquela temporada mesmo assim. Trata-se de um jovem talento que teve a oportunidade de ir ao Camp Nou ainda criança e assistir aos jogos da equipe feminina. O sucesso que elas têm desfrutado enquanto ela crescia é incrível.

E agora, Serrajordi está se tornando parte de tudo isso. Depois de assistir a jogadoras como Guijarro, Alexia Putellas e Aitana Bonmati das arquibancadas e sonhar, um dia, ser como elas, ela agora joga ao lado delas — e não parece nem um pouco deslocada.

O Barça teve que contar com os jovens este ano. Restrições financeiras fizeram com que apenas uma jogadora sênior fosse contratada para o time principal na janela de transferências do verão, enquanto cinco saídas foram confirmadas. Mas a maneira como essas jovens jogadoras se destacaram e contribuíram para ajudar o clube a conquistar a tríplice coroa nacional e chegar à final da Liga dos Campeões neste fim de semana tem sido notável — com as atuações de Serrajordi se destacando em particular.

  • Clara Serrajord Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Onde tudo começou

    Nascida em Llinars del Valles, uma vila na província de Barcelona, Serrajordi é fruto da base do clube, algo que fica imediatamente evidente ao vê-la jogar.

    Foi nas seleções juvenis que a meio-campista começou a chamar a atenção. Ela foi titular regular quando a Espanha conquistou o Euro Sub-17 em 2024 e novamente na Copa do Mundo Sub-17 no final daquele ano, quando sua equipe chegou à final. A partir daí, Serrajordi deu o salto para a seleção Sub-19, sendo nomeada para a Seleção do Torneio quando a Espanha conquistou o Euro em 2025.

    Ao mesmo tempo, as oportunidades no Barça começavam a surgir. Aos 16 anos, Serrajordi jogou alguns minutos na pré-temporada antes da campanha 2024-25, antes de entrar no banco nas últimas etapas da temporada e, então, fazer sua estreia na equipe principal na vitória por 6 a 0 sobre o Athletic Club em maio do ano passado.

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  • Esmee Brugts Laia Aleixandri Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    A grande chance

    Isso lançou as bases para uma temporada de 2025-26 de grande sucesso, na qual Serrajordi tem sido uma peça fundamental da equipe principal do Barça. Já se sabia, ao longo do verão, que ela e sua colega da base, Aicha Camara, seriam promovidas para a equipe principal em tempo integral, já que o clube lidava com um elenco reduzido devido a problemas financeiros. O impacto delas tem sido impressionante.

    Serrajordi foi titular em 19 jogos da Liga F nesta temporada, o segundo maior número no elenco do Barça, e recentemente se destacou como uma jogadora ainda mais importante na Liga dos Campeões, com as catalãs sofrendo com as lesões de Guijarro, Laia Aleixandri e Aitana Bonmati no meio-campo. Assim, a jogadora de 18 anos ganhou a confiança para ser titular em três das últimas seis partidas europeias do Barça, incluindo a segunda partida da semifinal contra o Bayern de Munique.

    Na primeira partida, o equilíbrio do meio-campo do Barça parecia desajustado. Alexia Putellas ficava frequentemente muito recuada e as tricampeãs europeias não conseguiram a vitória que buscavam na Alemanha, tendo que se contentar com um empate em 1 a 1. O fato de o técnico Pere Romeu ter mudado seu time titular para a partida em casa e colocado Serrajordi no meio-campo, ao lado de Putellas e Guijarro, foi uma grande demonstração de confiança no talento da jovem, mas provou ser a decisão certa, já que ela ajudou a trazer mais equilíbrio à equipe na vitória por 4 a 2 que garantiu uma vaga na final deste fim de semana.

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Como vai tudo?

    Serrajordi também não se destacou apenas no Barça nesta temporada. Em outubro, a nova técnica da seleção espanhola, Sonia Bermúdez, convocou a jovem pela primeira vez para a seleção principal, aos 17 anos. Bermúdez conhecia Serrajordi das categorias de base, nas quais trabalhou antes de assumir o cargo no verão, e a treinadora não hesitou em dar a ela uma oportunidade na seleção principal.

    Serrajordi também não estava lá apenas para completar o elenco. Depois de assistir à Espanha abrir uma vantagem de 4 a 0 sobre a Suécia na primeira partida da semifinal da Liga das Nações Feminina da UEFA, ela saiu do banco na segunda partida para fazer sua estreia na seleção principal. Ela integrou o elenco novamente na final, quando a Espanha venceu a Alemanha, e tem sido titular desde então, fazendo mais três partidas em 2026, incluindo uma contra a Inglaterra no Estádio de Wembley em abril.

  • Principais pontos fortes

    Talvez a melhor maneira de entender o que torna Serrajordi tão boa seja ouvir como ela é descrita pelos talentos de nível mundial que a cercam. “Parece que ela joga no mais alto nível desde sempre, pela forma como compreende o timing, o espaço e o jogo”, afirmou Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, em entrevista ao Sport no início deste ano.

    Guijarro também elogiou a adolescente, impressionada com o quanto ela a “surpreendeu” quando passou para o time principal durante a temporada 2024-25. “Ela é muito completa, consegue se adaptar a qualquer função no meio-campo e tem uma ótima compreensão do jogo”, disse Guijarro àCatalunya Radio. “Gosto muito de vê-la jogar.”

    Para Esmee Brugts, por sua vez, foi a compostura que a adolescente trouxe para o time que mais a impressionou. Brugts também chegou a este time do Barça como uma jogadora jovem, embora tenha sido contratada do PSV Eindhoven aos 20 anos, em vez de ter passado pelo sistema de base. Ainda assim, ela conhece a dificuldade de dar esse salto para o nível do Barça em uma idade tão jovem e, quando questionada sobre Serrajordi no início desta temporada, ela respondeu: “A primeira coisa que me vem à mente é que é impressionante ser tão jovem e jogar como se já estivesse jogando lá há muitos anos. Ela parece muito calma.”

  • Clara Serrajordi Spain Women 2025-26Getty Images

    Há espaço para melhorias

    É difícil apontar falhas no jogo de Serrajordi, apesar de ela ter apenas 18 anos. Como produto da formação do Barça, ela sabe exatamente o que se espera dela em várias funções e, quando combinado com sua qualidade técnica e serenidade, isso a ajudou a se adaptar bem.

    No entanto, a amostra ainda é pequena. Se Serrajordi jogar na final da Liga dos Campeões deste sábado contra o Lyon — e ela tem boas chances de ser titular, já que Bonmati continua recuperando a forma física e Aleixandri continua fora de jogo —, esse será um teste interessante para a jovem, pois o Barça não terá tudo a seu favor no que diz respeito à posse de bola e a conduzir o jogo em seus próprios termos, o que tem sido comum durante a passagem de Serrajordi pela equipe até agora. Não há nada que sugira que seu trabalho sem a posse de bola não seja bom, mas são jogos como esse que testarão mais essa faceta de seu jogo e a ajudarão a se desenvolver.

    De resto, trata-se de uma questão de experiência para a adolescente. Mais jogos e mais minutos de jogo permitirão que ela progrida ainda mais e continue o que parece ser uma trajetória muito positiva. Há também o potencial para que ela contribua com mais gols e assistências, algo que ela já demonstrou ser capaz de fazer nas equipes de base do Barça e da Espanha, mas isso também depende de como ela for utilizada no meio-campo.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    O próximo... Patri Guijarro?

    O destaque dado ao papel de Serrajordi é particularmente interessante. Como Guijarro destacou, a jogadora de 18 anos pode atuar em qualquer posição no meio-campo, seja como volante, meia box-to-box ou como camisa 10. Neste momento, não está claro se ela se fixará em uma função em detrimento de outra, o que torna difícil compará-la a uma jogadora já consagrada, pois há diferentes caminhos que ela pode seguir.

    Por enquanto, é interessante que Bermúdez, ao convocar Serrajordi para a seleção principal da Espanha pela primeira vez, tenha observado: “Ela é o perfil mais parecido com o da Patri que temos.” É nessa função mais recuada que ela tem sido utilizada pela La Roja, embora, novamente, ainda seja cedo em sua carreira e tudo isso possa mudar.

    Guijarro também pode ser uma volante ousada, como demonstrado pelos 12 gols e 16 assistências que acumulou na última temporada, e Serrajordi possui essas características ofensivas para ser uma ameaça no terço final do campo também. Da forma como as coisas estão, parece que ela se situa em algum ponto entre Guijarro, que joga na posição mais recuada do meio-campo, e Bonmati, mais uma meio-campista box-to-box, na escala entre as diferentes funções. Será fascinante ver como isso muda e se desenvolve à medida que sua carreira avança.

  • Clara Serrajordi Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    E agora?

    É impressionante pensar que este é o primeiro ano de Serrajordi neste nível, considerando o quanto ela tem se adaptado bem ao desafio. Ela é mais um exemplo da excelência da base que sustenta este time do Barcelona, que vem conquistando tudo, e uma prova da forma como o clube desenvolve e confia em seus jovens talentos. Sem o impacto de Serrajordi — e de Camara, e de outras jovens —, a temporada do Barça não teria sido nem de longe tão bem-sucedida devido aos seus problemas financeiros. Se a jogadora de 18 anos for titular na final da Liga dos Campeões no sábado, ela merecerá totalmente a oportunidade.

    Não se sabe ao certo como será a próxima temporada para a jogadora de 18 anos, que ficou em quarto lugar na lista NXGN 2026 da GOAL e acaba de assinar um novo contrato até 2028. Lesões a forçaram a se envolver mais este ano, mas a qualidade que ela demonstrou e a adaptabilidade que possui devem permitir que ela continue na disputa por muitos minutos daqui para frente, mesmo que o Barça tenha mais sorte com lesões no meio-campo no ano que vem.

    Com Aleixandri fora da primeira parte da próxima temporada, após ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) em fevereiro, e as incertezas em torno do futuro de Putellas, que tem sido fortemente associada a uma transferência para o London City Lionesses à medida que seu contrato se aproxima do fim, a profundidade do meio-campo provavelmente será vital para o Barça novamente. Felizmente, com Serrajordi, o time parece ter um talento maravilhoso capaz de contribuir imediatamente, ao mesmo tempo em que parece destinado ao topo nos próximos anos.

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