Clara Serrajordi: A jovem promessa do Barcelona e da Espanha que está impressionando Alexia Putellas e Patri Guijarro

Na verdade, é compreensível que a adolescente não tenha percebido isso. Afinal, ela tinha apenas 11 anos da última vez que o Barça não conseguiu conquistar a Liga F, e o time chegou à final da Liga dos Campeões naquela temporada mesmo assim. Trata-se de um jovem talento que teve a oportunidade de ir ao Camp Nou ainda criança e assistir aos jogos da equipe feminina. O sucesso que elas têm desfrutado enquanto ela crescia é incrível.

E agora, Serrajordi está se tornando parte de tudo isso. Depois de assistir a jogadoras como Guijarro, Alexia Putellas e Aitana Bonmati das arquibancadas e sonhar, um dia, ser como elas, ela agora joga ao lado delas — e não parece nem um pouco deslocada.

O Barça teve que contar com os jovens este ano. Restrições financeiras fizeram com que apenas uma jogadora sênior fosse contratada para o time principal na janela de transferências do verão, enquanto cinco saídas foram confirmadas. Mas a maneira como essas jovens jogadoras se destacaram e contribuíram para ajudar o clube a conquistar a tríplice coroa nacional e chegar à final da Liga dos Campeões neste fim de semana tem sido notável — com as atuações de Serrajordi se destacando em particular.