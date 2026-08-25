Como informou Fabrizio Romano em seu perfil oficial no X, a Juventus, justamente ao longo do dia de hoje, avançou em novos contatos na negociação para chegar à assinatura de Franck Kessié.





A Velha Senhora quer tentar concluir o negócio o quanto antes, e esta pode realmente ser a semana decisiva para tentar fechar a operação. A Juventus está discutindo os termos do contrato com o estafe do marfinense. Termos contratuais que a Velha Senhora está tentando colocar no papel com todos os que cuidam dos interesses de Franck Kessié depois que a saída de Arthur foi destravada.





O que falta então? A Juventus pretende primeiro definir também a venda de Miretti para a Turquia, para o Besiktas de Dusan Vlahovic e do técnico Vincenzo Italiano. Uma vez que o italiano for um novo jogador do clube turco, aí, com a margem salarial economizada, será possível reduzir a distância e acertar os detalhes com Kessié.





Atenção, porém, ao mundo da Saudi Pro League: o marfinense tem duas ofertas na mesa, e especialmente o Al Ittihad está pressionando os agentes do ex-Milan para receber uma resposta em curto prazo. E não para por aí: à noite também surge a entrada da Roma, que tenta dar uma rasteira na Juventus.











