“Ciúme por toda parte” - Declan Rice e Noni Madueke, campeões do Arsenal, respondem às “publicações no Twitter e nas redes sociais” de rivais como o zagueiro do Tottenham, Djed Spence

O jogador de 24 anos recorreu às redes sociais para rebater seus críticos após um fim de semana de altos e baixos extremos para a equipe de Mikel Arteta. Enquanto o Arsenal desfilava com o troféu da Premier League pelas ruas do norte de Londres para comemorar o fim de uma espera de 22 anos por um título nacional, a sombra da derrota na final da Liga dos Campeões pairava no ar. Os Gunners foram derrotados nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain em Budapeste, onde Eberechi Eze e Gabriel Magalhães perderam cobranças cruciais.

Madueke, que entrou como substituto no segundo tempo, mas não foi chamado para a disputa de pênaltis, usou uma postagem no Instagram para esclarecer as coisas. Publicando uma foto sua e de Rice com o troféu da Premier League, ele escreveu: “Campeões! Enquanto outros estão tuitando e postando. Obrigado, Deus. A glória é sua!” A mensagem desafiadora do ponta serviu como resposta direta àqueles que questionavam seu papel na final europeia e o sucesso geral do clube.



