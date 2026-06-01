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“Ciúme por toda parte” - Declan Rice e Noni Madueke, campeões do Arsenal, respondem às “publicações no Twitter e nas redes sociais” de rivais como o zagueiro do Tottenham, Djed Spence
Madueke acalma os ânimos após a decepção em Budapeste
O jogador de 24 anos recorreu às redes sociais para rebater seus críticos após um fim de semana de altos e baixos extremos para a equipe de Mikel Arteta. Enquanto o Arsenal desfilava com o troféu da Premier League pelas ruas do norte de Londres para comemorar o fim de uma espera de 22 anos por um título nacional, a sombra da derrota na final da Liga dos Campeões pairava no ar. Os Gunners foram derrotados nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain em Budapeste, onde Eberechi Eze e Gabriel Magalhães perderam cobranças cruciais.
Madueke, que entrou como substituto no segundo tempo, mas não foi chamado para a disputa de pênaltis, usou uma postagem no Instagram para esclarecer as coisas. Publicando uma foto sua e de Rice com o troféu da Premier League, ele escreveu: “Campeões! Enquanto outros estão tuitando e postando. Obrigado, Deus. A glória é sua!” A mensagem desafiadora do ponta serviu como resposta direta àqueles que questionavam seu papel na final europeia e o sucesso geral do clube.
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Rice zomba dos rivais “invejosos” durante a parada do título
Rice não perdeu tempo em se juntar ao companheiro de equipe na seção de comentários, jogando mais lenha na fogueira enquanto o time comemorava seu histórico triunfo no campeonato. O ex-capitão do West Ham, que converteu com sucesso seu pênalti na final da Liga dos Campeões, escreveu: “Inveja por toda parte”, acompanhado de quatro emojis rindo. Foi um sinal claro de que o time continua imperturbável diante do barulho externo, seja de torcedores rivais ou de jogadores adversários.
O meio-campista inglês também aproveitou o palco público da parada do troféu para lançar uma severa advertência ao resto da Premier League. “Eles riram. Agora não estão mais rindo”, disse Rice à multidão reunida. “Eu amo este time, amo este técnico. Ver a alegria que podemos proporcionar às pessoas é incrível. Mas no ano que vem vamos voltar para conquistar mais. Entrem nessa ou fiquem de fora.”
Spence reacende a rivalidade no norte de Londres
A tensão nas redes sociais decorre, em grande parte, de uma longa rivalidade com Spence. O zagueiro do Tottenham passou a temporada tirando sarro dos Gunners, chegando até a compartilhar imagens montadas das estrelas do Arsenal atrás das grades durante a pré-temporada. Após a vitória do Arsenal no clássico londrino em fevereiro, a conta oficial do clube no X provocou Spence ao postar um vídeo dele perdendo a bola com a legenda “Preso”.
Spence aproveitou o momento para se vingar imediatamente após a vitória do PSG na noite de sábado. Ele citou a postagem original do Arsenal, acrescentando apenas um par de olhos bem abertos e um emoji de cadeado aberto. Essa indireta sutil ao fracasso do Arsenal em conquistar a dobradinha prova que a rivalidade entre as duas metades do norte de Londres continua tão acirrada como sempre.
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Arteta e Rice olham para o futuro
O técnico do Arsenal, Arteta, manteve o foco na torcida durante as comemorações, fazendo um discurso breve, mas emocionante. “Em nome da equipe, é simplesmente incrível testemunhar isso. Vocês é que criaram esse momento”, disse o espanhol. “Este é o momento de vocês, para que todos possamos aproveitá-lo juntos. Tenham um ótimo dia. Vamos lá, Arsenal!” O técnico já está planejando a próxima temporada, que começa com um confronto pela Community Shield contra o Manchester City, vencedor da FA Cup, no dia 16 de agosto.
Rice ecoou os sentimentos do técnico, insistindo que a dor da final da Liga dos Campeões só tornaria o grupo mais resiliente. “Vamos usar este momento (a derrota para o PSG) para alimentar as próximas temporadas”, acrescentou Rice. “Conversando com os jogadores, obviamente com o técnico, não há motivo para pararmos por aqui. Na próxima temporada, vamos voltar ainda mais fortes e estaremos prontos novamente, então são tempos emocionantes para este clube.”