Cirurgia inevitável: o pior receio de Giulia Gwinn se concretiza

Em meados de abril, Gwinn deslocou o ombro na partida de ida das eliminatórias da seleção alemã contra a Áustria. “É fato que o ombro precisa ser operado”, disse ela na semana passada, após a conquista da Copa da Alemanha em Colônia.

No jogo em casa contra a Noruega, em Colônia, a seleção alemã pode garantir antecipadamente a classificação para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Após o recente empate em 0 a 0 na Áustria, a Alemanha lidera o Grupo A4 com apenas um ponto de vantagem sobre as norueguesas.