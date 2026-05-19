A zagueira do Bayern de Munique, bicampeão, será submetida a uma cirurgia no ombro esquerdo e precisará fazer uma pausa. A Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou a informação ao jornal *Bild*. Gwinn não poderá jogar contra a Noruega e na Eslovênia (5 e 9 de junho).
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Cirurgia inevitável: o pior receio de Giulia Gwinn se concretiza
Em meados de abril, Gwinn deslocou o ombro na partida de ida das eliminatórias da seleção alemã contra a Áustria. “É fato que o ombro precisa ser operado”, disse ela na semana passada, após a conquista da Copa da Alemanha em Colônia.
No jogo em casa contra a Noruega, em Colônia, a seleção alemã pode garantir antecipadamente a classificação para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Após o recente empate em 0 a 0 na Áustria, a Alemanha lidera o Grupo A4 com apenas um ponto de vantagem sobre as norueguesas.