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Christian Guinin

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Cinco rodadas de negociações sem resultado: a transferência do atacante do FC Bayern está cada vez mais próxima

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Cada vez mais tudo indica que Dusan Vlahovic e a Juventus de Turim se separarão no próximo verão.

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De acordo com uma reportagem do jornal italiano Gazzetta dello Sport, já ocorreram cinco rodadas de negociações entre o atacante sérvio e o clube campeão da Série A, mas ainda não se chegou a um acordo sobre um novo contrato.

  • Apesar de Vlahovic se mostrar aberto a uma renovação de contrato de curto prazo, de apenas mais dois anos, e de estar disposto a aceitar reduções salariais, o clube e o jogador continuam muito distantes em relação aos custos adicionais, como pagamentos de bônus ou o pagamento de uma gratificação na assinatura do contrato.

    Com um salário líquido de cerca de 12 milhões de euros, o jogador de 26 anos está entre os mais bem pagos da primeira divisão italiana.

    O contrato atual de Vlahovic, que se transferiu da Fiorentina para a “Velha Senhora” em janeiro de 2022 por uma taxa de transferência de quase 85 milhões de euros, expira ao final desta temporada; ele poderia, portanto, deixar o clube de Turim sem custo de transferência.

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  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    O FC Bayern também demonstra interesse em Dusan Vlahovic

    No passado, clubes italianos, como o AC Milan, foram frequentemente citados como possíveis interessados; além disso, o Bayern de Munique também teria demonstrado interesse no jogador, que já disputou 41 partidas pela seleção sérvia.

    Na Säbener Straße, Vlahovic poderia assumir o lugar de Nicolas Jackson, que retornará ao Chelsea FC após o término de seu empréstimo. Atrás do titular Harry Kane, o jogador de 26 anos provavelmente teria que se contentar inicialmente com o papel de reserva; no entanto, Kane, com seus 32 anos, também não é mais tão jovem assim.

    Na temporada atual, Vlahovic soma sete gols e duas assistências em 20 partidas oficiais. Ele perdeu grande parte da temporada devido a uma lesão prolongada no adutor, antes de fazer seu retorno em 21 de março contra o Sassuolo. Recentemente, ele marcou no empate em 1 a 1 contra o Hellas Verona.

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