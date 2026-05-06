De acordo com uma reportagem do jornal italiano Gazzetta dello Sport, já ocorreram cinco rodadas de negociações entre o atacante sérvio e o clube campeão da Série A, mas ainda não se chegou a um acordo sobre um novo contrato.
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Cinco rodadas de negociações sem resultado: a transferência do atacante do FC Bayern está cada vez mais próxima
Apesar de Vlahovic se mostrar aberto a uma renovação de contrato de curto prazo, de apenas mais dois anos, e de estar disposto a aceitar reduções salariais, o clube e o jogador continuam muito distantes em relação aos custos adicionais, como pagamentos de bônus ou o pagamento de uma gratificação na assinatura do contrato.
Com um salário líquido de cerca de 12 milhões de euros, o jogador de 26 anos está entre os mais bem pagos da primeira divisão italiana.
O contrato atual de Vlahovic, que se transferiu da Fiorentina para a “Velha Senhora” em janeiro de 2022 por uma taxa de transferência de quase 85 milhões de euros, expira ao final desta temporada; ele poderia, portanto, deixar o clube de Turim sem custo de transferência.
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O FC Bayern também demonstra interesse em Dusan Vlahovic
No passado, clubes italianos, como o AC Milan, foram frequentemente citados como possíveis interessados; além disso, o Bayern de Munique também teria demonstrado interesse no jogador, que já disputou 41 partidas pela seleção sérvia.
Na Säbener Straße, Vlahovic poderia assumir o lugar de Nicolas Jackson, que retornará ao Chelsea FC após o término de seu empréstimo. Atrás do titular Harry Kane, o jogador de 26 anos provavelmente teria que se contentar inicialmente com o papel de reserva; no entanto, Kane, com seus 32 anos, também não é mais tão jovem assim.
Na temporada atual, Vlahovic soma sete gols e duas assistências em 20 partidas oficiais. Ele perdeu grande parte da temporada devido a uma lesão prolongada no adutor, antes de fazer seu retorno em 21 de março contra o Sassuolo. Recentemente, ele marcou no empate em 1 a 1 contra o Hellas Verona.