Cinco rodadas de negociações sem resultado: a transferência do atacante do FC Bayern está cada vez mais próxima

Apesar de Vlahovic se mostrar aberto a uma renovação de contrato de curto prazo, de apenas mais dois anos, e de estar disposto a aceitar reduções salariais, o clube e o jogador continuam muito distantes em relação aos custos adicionais, como pagamentos de bônus ou o pagamento de uma gratificação na assinatura do contrato.

Com um salário líquido de cerca de 12 milhões de euros, o jogador de 26 anos está entre os mais bem pagos da primeira divisão italiana.

O contrato atual de Vlahovic, que se transferiu da Fiorentina para a “Velha Senhora” em janeiro de 2022 por uma taxa de transferência de quase 85 milhões de euros, expira ao final desta temporada; ele poderia, portanto, deixar o clube de Turim sem custo de transferência.