Cinco gols em cinco anos? Chegou a hora de Vinícius Junior assumir o protagonismo da seleção brasileira

Apesar de se tornar um dos jogadores mais decisivos do futebol mundial, o ponta não consegue repetir esse futebol com a Amarelinha

Pouco mais de duas semanas depois do Real Madrid boicotar a cerimônia da Bola de Ouro após surgir a notícia de que o favorito absoluto Vinícius Junior não havia, de fato, ganho o prêmio, agora sabemos que a briga pelo prêmio foi extremamente acirrada. Rodri venceu por apenas 41 pontos, o que, dado que os pontos são alocados dentro do sistema de votação confuso da France Football, é o mais próximo que se pode chegar. Agora parece ainda mais bobo que os Merengues tenham se recusado a participar da maior cerimônia de prêmios do futebol por uma diferença tão pequena.

Mas talvez haja uma lição a ser aprendida com o segundo lugar de Vinícius. Esta foi uma decisão extremamente apertada, e nunca saberemos realmente o que, exatamente, influenciou os eleitores a escolher Rodri em vez do brasileiro. Mas um palpite justo seria que o sucesso da Espanha na Euro 2024 teve um grande papel. O volante foi escolhido como melhor jogador do torneio ao triunfar com La Roja na Alemanha, transferindo sem esforço o futebol imperioso jogado pelo clube azul de Manchester para o vermelho da Espanha.

Já a Copa América de Vinícius, por outro lado, não foi tão bem. Houve períodos da temporada - certamente nos últimos meses - em que se poderia argumentar que suas atuações no clube foram melhores do que as de Rodri. Mas ele acabou sendo prejudicado por uma participação bastante mediana com a camisa do Brasil, que foi concluída com a sua suspensão do duelo contra o Uruguai, que culminou com a eliminação do Brasil nas quartas de final.

Isso não é novidade para Vini. Ele está há cinco anos na seleção brasileira e há três anos como titular consistente, com 35 convocações até agora. Durante esse período, ele balançou as redes apenas cinco vezes - um número muito baixo para um jogador de sua qualidade.

Brilhar pelo Brasil, então, não era apenas o ingrediente que faltou no argumento do ponta para a Bola de Ouro, mas continua sendo o carro-chefe de sua carreira no futebol. Ele tem pouco mais de um ano e meio para resolver as coisas no futebol de seleções, ou quando o mundo estiver assistindo em 2026, ele poderá passar por mais constrangimentos no maior torneio de futebol do planeta.