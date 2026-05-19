Cinco estrelas da seleção alemã que jogam no VfB Stuttgart estão na lista! Julian Nagelsmann revela sua próxima decisão sobre a convocação para a Copa do Mundo

Isso é surpreendente, pois Stiller parecia estar passando por um momento difícil sob o comando de Nagelsmann. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, ele só entrou em campo uma vez, na primeira partida, na vergonhosa derrota por 0 a 2 na Eslováquia. Nos dois últimos jogos das eliminatórias, ele nem sequer foi convocado.

Também na última convocação, ele só pôde viajar como reserva, porque Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic estavam ausentes devido a lesões. “Ele é um jogador de futebol excepcionalmente bom, com muito potencial e desempenho consistentemente bom, mas na disputa com Pavlo, que eu simplesmente vejo um pouco à frente”, disse o técnico da seleção alemã em meados de março, quando Stiller novamente não foi convocado, e acrescentou: “Especialmente no que diz respeito a alguns aspectos específicos. Não vejo Angelo no time titular e, então, simplesmente decidimos preencher as vagas no elenco de outra forma.”

Contra a Suíça e Gana, porém, Stiller foi titular em ambas as partidas e foi explicitamente elogiado por Nagelsmann por suas atuações. Também graças a esses desempenhos, o meio-campista do VfB provavelmente garantiu sua vaga na Copa do Mundo.

O caso é diferente para uma dupla que, afinal, fez parte da seleção para o Euro há dois anos. Tanto Maximilian Mittelstädt quanto Chris Führich não viajarão com a delegação da DFB para a América do Norte.