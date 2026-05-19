Segundo a Sky, Nagelsmann já teria informado todos os jogadores do VfB Stuttgart que estavam em consideração sobre seus planos para o elenco. Entre eles estão três nomes: Deniz Undav, Jamie Leweling e também Angelo Stiller.
Traduzido por
Cinco estrelas da seleção alemã que jogam no VfB Stuttgart estão na lista! Julian Nagelsmann revela sua próxima decisão sobre a convocação para a Copa do Mundo
Isso é surpreendente, pois Stiller parecia estar passando por um momento difícil sob o comando de Nagelsmann. Durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, ele só entrou em campo uma vez, na primeira partida, na vergonhosa derrota por 0 a 2 na Eslováquia. Nos dois últimos jogos das eliminatórias, ele nem sequer foi convocado.
Também na última convocação, ele só pôde viajar como reserva, porque Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic estavam ausentes devido a lesões. “Ele é um jogador de futebol excepcionalmente bom, com muito potencial e desempenho consistentemente bom, mas na disputa com Pavlo, que eu simplesmente vejo um pouco à frente”, disse o técnico da seleção alemã em meados de março, quando Stiller novamente não foi convocado, e acrescentou: “Especialmente no que diz respeito a alguns aspectos específicos. Não vejo Angelo no time titular e, então, simplesmente decidimos preencher as vagas no elenco de outra forma.”
Contra a Suíça e Gana, porém, Stiller foi titular em ambas as partidas e foi explicitamente elogiado por Nagelsmann por suas atuações. Também graças a esses desempenhos, o meio-campista do VfB provavelmente garantiu sua vaga na Copa do Mundo.
O caso é diferente para uma dupla que, afinal, fez parte da seleção para o Euro há dois anos. Tanto Maximilian Mittelstädt quanto Chris Führich não viajarão com a delegação da DFB para a América do Norte.
- Getty
Nagelsmann agora aposta em outros jogadores: na Eurocopa disputada em casa, Führich e Mittelstädt ainda estavam no time
Mittelstädt ainda fazia parte do elenco ampliado durante e após o Euro, mas perdeu esse status para David Raum, que deve ser titular na Copa do Mundo. Nagelsmann também vai distribuir de forma diferente o papel de reserva. Embora Mittelstädt volte a fazer parte do time titular do VfB, ele não foi mais convocado por Nagelsmann para os últimos três treinamentos. Em seu lugar, Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, deve viajar como principal concorrente de Raum.
Führich, por sua vez, voltou a chamar a atenção da seleção nacional com ótimas atuações nas últimas semanas da temporada (4 gols e 4 assistências desde fevereiro na Bundesliga) e, assim como Stiller, foi convocado posteriormente para os treinos de março. Contra Gana, ele disputou sua primeira partida pela seleção desde o empate em 1 a 1 contra a Hungria, em 19 de novembro de 2024, na Liga das Nações.
“Ele está em ótima forma. Ele tem que ir para a Copa do Mundo”, exigiu também o comentarista de TV Dietmar Hamann no início de maio na Sky. Mas Nagelsmann aparentemente viu isso de outra forma.
Além de Mittelstädt e Führich, outro jogador-chave do VfB também pode ser afetado. Pois, devido ao retorno iminente de Manuel Neuer, há um grande ponto de interrogação sobre a convocação de Alexander Nübel, segundo o jornal Abendzeitung; afinal, os dois goleiros não teriam necessariamente o melhor relacionamento entre si devido ao passado comum no Bayern.