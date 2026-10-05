Questionado sobre o que o ponta do Real Madrid Vini Jr, que já esteve na briga pela Bola de Ouro antes, precisa fazer para justificar o maior dos holofotes, Anderson, que falava em associação com talkSPORT Bet Online Slots, disse à GOAL: “O futebol mudou agora.

“Outro dia eu vi coisas no Instagram e disse para o meu amigo: ‘você acha que esses jogadores de agora são jogadores incríveis?’ Olha para a minha época, eu joguei contra [Claude] Makelele, joguei contra [Frank] Lampard. Joguei contra [Steven] Gerrard, joguei contra [Cesc] Fabregas, joguei contra [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.

“Olha para esses jogadores agora, o futebol mudou. Não é mais o mesmo agora. É uma mudança completa. Qualquer jogador que faça três, quatro, cinco bons jogos é bom. Você compra um jogador por 100 milhões. Você compra um jogador por 200 milhões. É loucura, o futebol agora é loucura. E você pensa que o jogador, se ele marca um, dois, três, oito gols, você pensa: ‘ah, esse jogador é de alto nível, você vai comprá-lo por 150 milhões’.

“Mas quando os jogadores caem de rendimento, olhe para o Manchester agora. Alguns jogadores, o Manchester paga milhões, milhões, eles não são a cara do clube. Não é para aquele clube. Talvez para outro clube, sim, mas não para aquele clube. Porque alguns jogadores jogam bem em um clube, em outro clube jogam mal.

“É difícil estar nesse nível agora porque qualquer jogador que marca 15, 20 gols em um ano é um grande jogador. Se ele marca 10 gols agora, é um grande jogador. Se você começa a jogar uma, duas partidas, de forma inacreditável, você é um grande jogador. Essa é a diferença.

“Pegue Yamal, do Barcelona. Ele jogou bem na seleção, jogou bem na Espanha, faz coisas incríveis, ganhou títulos. Mas o nível é Cristiano Ronaldo, Messi, aos 45 anos. Esses caras jogam, marcam muitos gols. Esse é o nível.

“Se você pegar Cristiano Ronaldo e Messi, os dois marcaram 20, 25 gols em um ano. No ano passado, 30 gols em um ano. Liga diferente, sim, mas isso não importa. É 10 contra 10, isso não importa. Essa é a diferença.”