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'Cinco bons jogos e vale 200 milhões!' - Vinicius Junior e companhia são mesmo superestrelas, enquanto ex-meio-campista do Manchester United e do Brasil inclui Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em debate sobre o futebol moderno
Ronaldo e Messi estabeleceram o padrão de superestrelas
Alcançar os patamares atingidos por dois dos maiores de todos os tempos é inimaginável para muitos, com os livros de recordes tendo sido reescritos por dois GOATs que somam 13 Bolas de Ouro entre eles. Eles são, no entanto, os grandes símbolos da consistência e da longevidade.
Os ícones português e argentino passaram mais de 20 anos competindo no mais alto nível de suas capacidades, com ambos no processo de buscar 1.000 gols em competições oficiais, uma marca que cairá muito bem ao lado de seus títulos nacionais e internacionais.
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Taxas de transferência disparam à medida que o valor de mercado dos jogadores sobe
Talvez eles não sejam candidatos à Bola de Ouro em 2026, com nomes como Harry Kane e Lamine Yamal dominando o cenário por lá, mas são considerados referência quando o assunto é status de superestrela.
Essa palavra, junto com lenda, é usada com frequência excessiva no século 21. Qualquer pessoa que demonstre um mínimo de habilidade de repente passa a ser vista como uma potencial dominadora do futebol mundial, à medida que seu valor de mercado dispara e os rumores de transferência se intensificam.
O ex-Golden Boy e campeão da Premier League Anderson está entre aqueles que observam de longe. Ele acredita que, hoje em dia, jogadores demais recebem um status esportivo acima do que merecem.
Elogios exagerados são distribuídos rápido demais?
Questionado sobre o que o ponta do Real Madrid Vini Jr, que já esteve na briga pela Bola de Ouro antes, precisa fazer para justificar o maior dos holofotes, Anderson, que falava em associação com talkSPORT Bet Online Slots, disse à GOAL: “O futebol mudou agora.
“Outro dia eu vi coisas no Instagram e disse para o meu amigo: ‘você acha que esses jogadores de agora são jogadores incríveis?’ Olha para a minha época, eu joguei contra [Claude] Makelele, joguei contra [Frank] Lampard. Joguei contra [Steven] Gerrard, joguei contra [Cesc] Fabregas, joguei contra [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.
“Olha para esses jogadores agora, o futebol mudou. Não é mais o mesmo agora. É uma mudança completa. Qualquer jogador que faça três, quatro, cinco bons jogos é bom. Você compra um jogador por 100 milhões. Você compra um jogador por 200 milhões. É loucura, o futebol agora é loucura. E você pensa que o jogador, se ele marca um, dois, três, oito gols, você pensa: ‘ah, esse jogador é de alto nível, você vai comprá-lo por 150 milhões’.
“Mas quando os jogadores caem de rendimento, olhe para o Manchester agora. Alguns jogadores, o Manchester paga milhões, milhões, eles não são a cara do clube. Não é para aquele clube. Talvez para outro clube, sim, mas não para aquele clube. Porque alguns jogadores jogam bem em um clube, em outro clube jogam mal.
“É difícil estar nesse nível agora porque qualquer jogador que marca 15, 20 gols em um ano é um grande jogador. Se ele marca 10 gols agora, é um grande jogador. Se você começa a jogar uma, duas partidas, de forma inacreditável, você é um grande jogador. Essa é a diferença.
“Pegue Yamal, do Barcelona. Ele jogou bem na seleção, jogou bem na Espanha, faz coisas incríveis, ganhou títulos. Mas o nível é Cristiano Ronaldo, Messi, aos 45 anos. Esses caras jogam, marcam muitos gols. Esse é o nível.
“Se você pegar Cristiano Ronaldo e Messi, os dois marcaram 20, 25 gols em um ano. No ano passado, 30 gols em um ano. Liga diferente, sim, mas isso não importa. É 10 contra 10, isso não importa. Essa é a diferença.”
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Quem merece status de superastro em 2026?
Ronaldo, que vem ganhando manchetes em compromissos internacionais por Portugal, tornou-se campeão da Saudi Pro League pelo Al-Nassr e fará 42 anos em fevereiro. Messi, aos 39 anos, é campeão da MLS Cup e tem dois prêmios de MVP no currículo nos Estados Unidos. Ele também brilhou na final da Copa do Mundo de 2026.
Yamal é considerado a próxima grande promessa, enquanto nomes como Kane e Kylian Mbappe mantêm padrões individuais notáveis, cabendo a Vini e companhia produzir o nível de desempenho que um dia lhes renderá um lugar no folclore do futebol mundial.
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