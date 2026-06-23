“Chutei muito mal!” – Lionel Messi “muito irritado” com a surpreendente falha na cobrança de pênalti contra a Áustria, apesar de o capitão da Argentina ter se recuperado e batido o recorde de gols na Copa do Mundo

Ao marcar seus 17º e 18º gols na Copa do Mundo, Messi ultrapassou o atacante alemão Miroslav Klose e assumiu sozinho o topo da história do futebol. Sua atuação precisa levou a Argentina ao primeiro lugar do Grupo J, aliviando uma imensa pressão antes da última partida da fase de grupos.

Apesar dos conquistas pessoais históricas, o experiente atacante manteve os pés no chão, acrescentando: “Sempre faz parte dos nossos planos vencer todos os nossos jogos. Somos a Argentina e buscamos vencer todos os adversários, mas sabemos que não é fácil e que temos que fazer isso em campo — e hoje a Argentina conseguiu. Não foi fácil mantermos os longos períodos de posse de bola que queríamos. Eles não nos causaram muitos problemas, mas foi um jogo muito disputado e eles jogaram com muita velocidade.

“Estou feliz com o desenrolar dos jogos e, especialmente, com a vitória. Conseguimos somar os seis pontos; a classificação para as oitavas de final era um dos primeiros objetivos. E nos classificamos em primeiro lugar.

“Agora, será uma semana tranquila, sabendo que alcançamos o primeiro objetivo. Nada mais, pensamos no que vem a seguir. E sim, vivo isso como algo especial, como sempre faço. Como disse antes, gosto de jogar e me divertir em campo.”