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“Chutei muito mal!” – Lionel Messi “muito irritado” com a surpreendente falha na cobrança de pênalti contra a Áustria, apesar de o capitão da Argentina ter se recuperado e batido o recorde de gols na Copa do Mundo
O Talisman supera a decepção da penalidade
Os atuais campeões garantiram sua classificação para as oitavas de final no Texas, apesar de seu capitão, de forma atípica, ter chutado uma cobrança de pênalti aos oito minutos para fora do gol. Esse foi o terceiro erro de Messi na marca do pênalti — sem contar as cobranças de pênaltis na disputa de pênaltis — na história do torneio, um ponto baixo nas estatísticas que ele rapidamente corrigiu. O experiente atacante se recuperou para abrir o placar antes do intervalo e marcou um segundo gol certeiro nos acréscimos do segundo tempo, elevando sua contagem para cinco gols em apenas duas partidas no torneio atual.
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Capitão fica furioso com a falha
O craque, figura emblemática do time, ficou remoendo sua má execução da marca de 12 jardas antes de motivar seus companheiros.
Messi disse: “Hoje houve um momento em que fiquei muito irritado com o pênalti porque errei. Chutei muito mal, mas, bem, felizmente conseguimos dar a volta por cima, assumir a liderança e conquistar os três pontos, que é o que importa.
“Obviamente, a vitória fazia parte dos nossos planos. Sabíamos que não seria fácil, especialmente considerando como a Copa do Mundo está se desenrolando. Cada jogo é difícil, ninguém dá nada de mão beijada. É verdade que eles não nos causaram perigo, mas foi uma partida acirrada, muito intensa, em que foi difícil jogar. Eles jogaram muito rápido. Mas o importante foi a classificação.”
Marco histórico coroa a vitória
Ao marcar seus 17º e 18º gols na Copa do Mundo, Messi ultrapassou o atacante alemão Miroslav Klose e assumiu sozinho o topo da história do futebol. Sua atuação precisa levou a Argentina ao primeiro lugar do Grupo J, aliviando uma imensa pressão antes da última partida da fase de grupos.
Apesar dos conquistas pessoais históricas, o experiente atacante manteve os pés no chão, acrescentando: “Sempre faz parte dos nossos planos vencer todos os nossos jogos. Somos a Argentina e buscamos vencer todos os adversários, mas sabemos que não é fácil e que temos que fazer isso em campo — e hoje a Argentina conseguiu. Não foi fácil mantermos os longos períodos de posse de bola que queríamos. Eles não nos causaram muitos problemas, mas foi um jogo muito disputado e eles jogaram com muita velocidade.
“Estou feliz com o desenrolar dos jogos e, especialmente, com a vitória. Conseguimos somar os seis pontos; a classificação para as oitavas de final era um dos primeiros objetivos. E nos classificamos em primeiro lugar.
“Agora, será uma semana tranquila, sabendo que alcançamos o primeiro objetivo. Nada mais, pensamos no que vem a seguir. E sim, vivo isso como algo especial, como sempre faço. Como disse antes, gosto de jogar e me divertir em campo.”
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Os preparativos para a fase eliminatória começam cedo
A seleção comandada por Lionel Scaloni encerrará sua participação na fase de grupos com uma partida final contra a Jordânia no sábado, buscando manter sua trajetória impecável no torneio. Com a classificação já garantida, a comissão técnica pode, com tranquilidade, fazer rodízio em seu elenco repleto de estrelas para preservar as energias para as intensas fases eliminatórias.
Um confronto previsto nas oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo H se destaca, podendo levar a um confronto de grande destaque logo no início da próxima fase contra a Espanha, uma das potências europeias.