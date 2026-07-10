Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
USMNT WC 2030 XIGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Christian Pulisic vai ficar, mas será que Noahkai Banks e Zavier Gozo vão se juntar a ele? Uma previsão do time titular da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2030

Análises
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

Quatro anos podem transformar o elenco de jogadores. A GOAL destaca as estrelas consagradas, os jovens promissores e os jogadores surpresa que podem compor a próxima seleção dos EUA para a Copa do Mundo.

Depois de cada Copa do Mundo, começam as projeções. Quatro anos depois, quando chega o próximo torneio, a maioria delas parece ridícula. Não há jogo de adivinhação mais desafiador do que prever como uma seleção nacional estará após um ciclo completo de crescimento, mudanças e reviravoltas imprevistas. As previsões podem ser bem fundamentadas, mas a história tem o costume de ridicularizar até mesmo as mais inteligentes.

Quando fizemos esse exercício após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2022, Folarin Balogun ainda não havia se comprometido com os EUA. Matt Freese era um reserva da MLS. Alex Freeman era conhecido apenas dentro da base do Orlando City, e poucos poderiam imaginar que Yunus Musah não seria mais um dos jogadores mais importantes da equipe. E, falando sério, quem em sã consciência teria previsto que Tim Ream ainda estaria aqui?

Tudo isso para dizer que não é fácil. Alguns jogadores-chave da seleção dos EUA de 2030 talvez ainda nem estejam no radar. Outros serão nomes conhecidos cujas trajetórias tomarão rumos inesperados. E, embora as redes sociais já estejam ansiosas para entregar a seleção aos adolescentes mais badalados do elenco, muitos jogadores consagrados continuarão na disputa por vagas.

Prever 2030 pode ser impossível, mas isso não torna o exercício menos válido. Com isso em mente, a GOAL projeta como poderia ser o time titular dos EUA quando a próxima Copa do Mundo começar, daqui a quatro anos.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    GK: Diego Kochen

    De todas as posições em campo, essa é a mais difícil de prever. Há tantos jogadores, especialmente jovens, e é quase impossível saber em que estágio de desenvolvimento os jovens goleiros estarão daqui a quatro anos.

    Será que poderia ser Kochen, que está no elenco do Barcelona, mas deve ganhar experiência em um empréstimo neste verão? É possível. Ele certamente tem o perfil para isso. O mesmo vale para Andrew Rick e Julian Eyestone, que passaram um tempo com a Seleção dos EUA neste verão como goleiros de treino. Seria ainda mais absurdo ignorar Chris Brady, que já fez parte da equipe e tem apenas 22 anos. Também é preciso levar em conta Gaga Slonina, do Chelsea.

    Ou podemos aprender com os exemplos de Matt Freese e Matt Turner, que podem continuar na disputa. Esses dois surgiram do nada para conquistar a vaga de titular um ou dois anos antes da Copa do Mundo. Isso certamente pode acontecer de novo, seja com um dos nomes citados acima ou com alguém que ainda nem conseguimos imaginar.

    • Publicidade
  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    LB: Peyton Miller

    Antonee Robinson é o titular nesta posição há muuuito tempo. A triste verdade é que ele provavelmente já está em declínio, já que seu corpo vem lhe falhando há mais ou menos um ano e meio. Ele ainda é excelente e provavelmente vai se manter por um tempo, mas há uma chance real de que ele não seja mais o mesmo jogador quando chegar 2030.

    Então, quem será o próximo? Miller pode ser o escolhido, dada a sua evolução no New England Revolution. Com apenas 18 anos, o lateral já está em sua terceira temporada profissional, e o céu parece ser o limite quando se trata de seu potencial.

    Há outros jovens aqui também, como Luca Bombino e Caleb Wiley, enquanto o reserva deste verão, Max Arfsten, pode se destacar como lateral-ala nos próximos anos.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Embora haja uma vaga em aberto na zaga central, falaremos sobre isso daqui a pouco. Essa vaga é do Chris Richards.

    Se alguém se destacar e tirar essa vaga do zagueiro do Crystal Palace, com certeza terá merecido, e cara, a seleção dos EUA teria um zagueiro e tanto em suas fileiras. Isso porque o próprio Richards é um zagueiro e tanto, tendo provado isso nos últimos dois anos com o Crystal Palace e a seleção dos EUA. Ele terá 30 anos na próxima Copa do Mundo, idade que também é considerada o auge da carreira de um zagueiro.

    Neste ciclo, Richards deve ser um dos pilares da equipe e também é candidato a assumir a capitania da seleção daqui para frente.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    CB: Noahkai Banks

    Essa é a posição problemática. Nós já havíamos dito isso também após a última Copa do Mundo. A Seleção Masculina dos EUA conseguiu, de alguma forma, prolongar a carreira de Tim Ream por mais três anos e meio, mas não há tempo suficiente para continuar contando com ele até 2030.

    Então, quem vai ocupar essa vaga? Certamente poderia ser um dos outros jogadores da convocação deste verão. Também poderia ser Banks, que parecia certo de ser convocado antes de dar um passo atrás para refletir sobre seu futuro na seleção. Dada a falta de tempo de jogo com o Augsburg na reta final, uma convocação para a seleção alemã parece menos provável do que antes e, embora não se deva dar muita importância às redes sociais, Banks foi visto na seção de comentários das postagens das estrelas da seleção americana no Instagram durante a campanha da equipe na Copa do Mundo.

    Se Banks se comprometer e evoluir conforme o esperado, ele poderá preencher essa vaga. Caso contrário, a zaga continuará sendo a maior incógnita do ciclo de 2030.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    Após cada concentração ao longo do último ano, mais ou menos, tem havido um certo espanto geral com o quão bom Alex Freeman realmente é. Isso se confirmou até mesmo após esta Copa do Mundo, já que o lateral do Villarreal mostrou ainda mais do seu talento nos jogos mais importantes da carreira.

    Excelente com a bola nos pés e cada vez mais sereno sem ela, a evolução de Freeman tem sido um dos principais destaques da seleção americana desde sua estreia na Copa Ouro. Ele não apenas parecia à vontade na Copa do Mundo; foi, sem dúvida, um dos melhores jogadores da equipe.

    Ele é um jogador em torno do qual se pode construir uma equipe, especialmente à medida que seu jogo continua a evoluir na La Liga.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Jogadores como Adams não são fáceis de encontrar, e é por isso que é tão difícil imaginar essa seleção sem ele daqui a quatro anos. Nessa altura, ele terá 31 anos e, quando se leva em conta que ele atua em uma posição que depende tanto da capacidade de leitura do jogo, há uma possibilidade de ele estar ainda melhor em 2030.

    Isso, é claro, depende de sua condição física. Ele teve problemas com lesões nos últimos anos, e a Seleção dos EUA espera que tenham sido apenas azar e não algo mais grave. Esta equipe é simplesmente melhor com Adams no time, tanto dentro quanto fora de campo, e, se ele ainda estiver presente em 2030, sua liderança será absolutamente crucial para todos os novos nomes que compõem esta equipe.

    Se ele não estiver pronto para jogar, há meio-campistas em ascensão a caminho. Adri Mehmeti é um jogador diferente, mas parece que pode ser o próximo grande “número 6”. Ele terá 21 anos em 2030, o que significa que o torneio pode chegar cedo demais, mas também pode chegar no momento perfeito para um jogador que claramente tem potencial.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    CM: Johnny Cardoso

    Ele ficou de fora desta Copa do Mundo devido a uma lesão, mas o meio-campista do Atlético de Madrid parece ter um futuro muito, muito promissor.

    Cardoso ainda não conseguiu se firmar totalmente na seleção dos EUA, mas isso deve acontecer em breve, considerando o excelente desempenho que vem apresentando na La Liga. A esperança é que ele consiga manter esse ritmo sob o comando de Diego Simeone. Se isso acontecer, a seleção dos EUA terá mais um meio-campista de altíssimo nível em seu elenco.

    Então, onde isso deixa Weston McKennie? É difícil imaginar uma escalação sem ele, especialmente considerando o quão bem ele jogou nesta Copa do Mundo, e é difícil prever onde ele estará daqui a quatro anos. Cardoso, porém, parece se encaixar de forma mais natural ao lado de Adams, se for assim que as coisas vão funcionar daqui para frente. McKennie, porém, se destaca quando há dúvidas, então não se surpreenda se ele estiver de volta a essa mesma posição no próximo torneio.

    Fique de olho também em Tanner Tessmann e Yunus Musah para essa posição, mesmo que ambos tenham ficado de fora neste verão.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Sem dúvida a grande revelação desta Copa do Mundo, Tillman teve um desempenho fantástico neste verão, enquanto o mundo aprendia muito sobre seu estilo de jogo.

    Antes visto exclusivamente como um camisa 10, Tillman se destacou mais na posição de camisa 8. Sua pressão defensiva foi de alto nível e sua capacidade de impulsionar o ataque da seleção americana ficou evidente. E ainda há as cobranças de falta, que de repente se tornaram uma arma de verdade no arsenal da seleção americana, algo que poucos sabiam antes.

    Com apenas 24 anos, Tillman é mais um jogador que estará no auge de sua carreira no próximo ciclo, e é por isso que se espera que ele se torne um dos rostos desta seleção daqui para frente, especialmente entre os torcedores casuais que ele encantou com suas jogadas de bola parada neste verão.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Christian Pulisic

    As críticas têm sido excessivas. Pulisic decepcionou neste verão, mas ainda é difícil imaginar que uma versão em plena forma de um dos jogadores americanos mais bem-sucedidos de todos os tempos não faça parte da seleção de 2030. Seu desempenho merece ser analisado; a sugestão de que sua carreira internacional esteja efetivamente encerrada, não.

    Portanto, embora haja uma chance de que alguém como Mathis Albert possa surgir para desafiá-lo, Pulisic, no mínimo, é um jogador que precisará ser desafiado. Assim como Richards, se alguém conseguir conquistar essa posição, isso será bom para essa pessoa e, de certa forma, bom para a seleção masculina dos EUA, porque, cara, Pulisic estabelece um padrão altíssimo do que um ponta precisa ser para esse time. Qualquer um que superar isso seria, sem dúvida, de nível mundial.

  • balogun(C)Getty Images

    ST: Folarin Balogun

    Os atacantes costumam ser imprevisíveis. Desta vez, porém, isso não parece ser o caso, pois Balogun é realmente muito bom.

    É claro que isso depende da forma. Obviamente, também depende de como Balogun vai se sair a partir desta Copa do Mundo, tanto pelo clube quanto pela seleção. Se há algo que aprendemos neste verão, porém, é que Balogun é um jogador que realmente faz a diferença no cenário internacional e, com exceção da Bélgica, é o tipo de jogador capaz de garantir a vitória.

    Talvez outros jogadores do elenco provem que também podem ser assim, mas, no momento, é muito bom que a seleção masculina dos EUA tenha alguém com quem possa contar por muito tempo.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    RW: Zavier Gozo

    O craque do Real Salt Lake esteve perto de conseguir isso em 2026, então não se surpreenda se ele conseguir em 2030.

    Nessa posição na ala direita, Gozo oferece velocidade e verticalidade incríveis. Ele também tem mostrado uma grande evolução no terço final do campo. Se esse progresso continuar — e nem sempre será linear —, ele vai se tornar um jogador muito, muito bom. Resta saber como ele lidará com seu inevitável próximo passo fora da MLS, mas esse passo está chegando em breve para o ponta de 19 anos.

    Também ajuda o fato de que a outra vaga de ponta-direita continua sendo uma necessidade. Gozo é um dos vários que disputam essa vaga, mas ele parece quase pronto, o que lhe dá um bom impulso rumo a 2030.