Christian Pulisic vai ficar, mas será que Noahkai Banks e Zavier Gozo vão se juntar a ele? Uma previsão do time titular da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo de 2030

Depois de cada Copa do Mundo, começam as projeções. Quatro anos depois, quando chega o próximo torneio, a maioria delas parece ridícula. Não há jogo de adivinhação mais desafiador do que prever como uma seleção nacional estará após um ciclo completo de crescimento, mudanças e reviravoltas imprevistas. As previsões podem ser bem fundamentadas, mas a história tem o costume de ridicularizar até mesmo as mais inteligentes.

Quando fizemos esse exercício após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo de 2022, Folarin Balogun ainda não havia se comprometido com os EUA. Matt Freese era um reserva da MLS. Alex Freeman era conhecido apenas dentro da base do Orlando City, e poucos poderiam imaginar que Yunus Musah não seria mais um dos jogadores mais importantes da equipe. E, falando sério, quem em sã consciência teria previsto que Tim Ream ainda estaria aqui?

Tudo isso para dizer que não é fácil. Alguns jogadores-chave da seleção dos EUA de 2030 talvez ainda nem estejam no radar. Outros serão nomes conhecidos cujas trajetórias tomarão rumos inesperados. E, embora as redes sociais já estejam ansiosas para entregar a seleção aos adolescentes mais badalados do elenco, muitos jogadores consagrados continuarão na disputa por vagas.

Prever 2030 pode ser impossível, mas isso não torna o exercício menos válido. Com isso em mente, a GOAL projeta como poderia ser o time titular dos EUA quando a próxima Copa do Mundo começar, daqui a quatro anos.