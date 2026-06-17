Christian Pulisic recebe conselhos sobre transferência para “se destacar” em meio à saga do contrato com o AC Milan - com o astro da Seleção dos EUA se beneficiando do “fator alívio” na Copa do Mundo de 2026

Ele sofreu uma leve contusão na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, o que gerou alguma preocupação quanto à sua participação nos próximos jogos, mas ele tem participado dos treinos e um porta-voz da equipe afirmou que a situação está sendo avaliada “dia a dia”.

Pulisic será, sem dúvida, tratado com cuidado, dada sua importância para o coletivo, e uma atuação histórica no SoFi Stadium significa que — com três pontos já garantidos — pode haver mudanças na escalação na viagem a Seattle para o confronto contra a Austrália.

Mauricio Pochettino e uma torcida animada vão querer ver Pulisic em campo no Lumen Field, enquanto o próprio jogador tem muito em jogo. Ele está feliz em arcar com o peso das expectativas no âmbito internacional e pode estar refletindo sobre seu futuro no futebol nacional.

Embora tenha um contrato na Itália com vencimento previsto para o verão de 2027, nenhuma renovação foi acordada nesses termos no San Siro. Especulações sobre uma transferência, de forma bastante inevitável, vêm circulando há algum tempo — com vários destinos, incluindo alguns de volta à Premier League, sendo cogitados para o ex-campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea.

Mais um verão de mudanças está previsto em Milão, com o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, sucedendo Massimiliano Allegri como treinador principal, mas não há garantia de que Pulisic seja levado para outro lugar por esses ventos de mudança.