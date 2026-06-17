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Christian Pulisic recebe conselhos sobre transferência para “se destacar” em meio à saga do contrato com o AC Milan - com o astro da Seleção dos EUA se beneficiando do “fator alívio” na Copa do Mundo de 2026
Pulisic se recupera de uma contusão enquanto surgem dúvidas sobre seu futuro no AC Milan
Ele sofreu uma leve contusão na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, o que gerou alguma preocupação quanto à sua participação nos próximos jogos, mas ele tem participado dos treinos e um porta-voz da equipe afirmou que a situação está sendo avaliada “dia a dia”.
Pulisic será, sem dúvida, tratado com cuidado, dada sua importância para o coletivo, e uma atuação histórica no SoFi Stadium significa que — com três pontos já garantidos — pode haver mudanças na escalação na viagem a Seattle para o confronto contra a Austrália.
Mauricio Pochettino e uma torcida animada vão querer ver Pulisic em campo no Lumen Field, enquanto o próprio jogador tem muito em jogo. Ele está feliz em arcar com o peso das expectativas no âmbito internacional e pode estar refletindo sobre seu futuro no futebol nacional.
Embora tenha um contrato na Itália com vencimento previsto para o verão de 2027, nenhuma renovação foi acordada nesses termos no San Siro. Especulações sobre uma transferência, de forma bastante inevitável, vêm circulando há algum tempo — com vários destinos, incluindo alguns de volta à Premier League, sendo cogitados para o ex-campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea.
Mais um verão de mudanças está previsto em Milão, com o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, sucedendo Massimiliano Allegri como treinador principal, mas não há garantia de que Pulisic seja levado para outro lugar por esses ventos de mudança.
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Pulisic está na mira de outros clubes, mas será que ele precisa de mais uma transferência?
Questionado sobre se Pulisic estará no radar dos olheiros enquanto brilha pela seleção de seu país, o ex-goleiro da seleção dos EUA Keller — em entrevista exclusiva ao GOAL, no momento em que as previsões para a final da Copa do Mundo de 2026 estão sendo elaboradas — disse: “Sim, mas acho que, depois das dificuldades no Chelsea, há algo especial em estar em um lugar onde você se sente à vontade, tem sucesso, está consolidado, e esse lugar, por acaso, é o AC Milan.
“Todos sabemos que não é o AC Milan dos anos 90, mas ainda é um dos maiores clubes do mundo; então, simplesmente dizer: ‘sim, estou na vitrine, agora vou para lá e basicamente terei que recomeçar do zero’.
“Adorei o desafio. Adorei ir para um clube diferente, uma liga diferente, para provar meu valor, para ter experiências diferentes; então, o que for certo para o jogador, é certo para ele. Se o Christian disser: ‘ei, quero tentar a sorte na Inglaterra ou talvez na Espanha’, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, você está em um ótimo lugar; então, se é isso que é certo para você, então é isso que é certo para você.”
Pulisic joga com o objetivo de provar seu valor após um 2026 frustrante na Itália
Pulisic conquistou muita admiração com sua atuação contra o Paraguai, já que suas arrancadas fulminantes pela ala esquerda deixaram os zagueiros adversários em apuros e resultaram em uma assistência bem trabalhada para Folarin Balogun.
Tendo chegado à competição com falta de eficiência na finalização — já que não havia marcado nenhum gol pelo Milan em 2026 —, um gol contra o Senegal em um amistoso preparatório reacendeu sua motivação, e o jogador de 27 anos parecia cheio de garra antes de ser substituído no intervalo.
Questionado se Pulisic jogou como se tivesse algo a provar, Keller acrescentou: “Sem dúvida. Ele teve um início de temporada excelente, passou por dificuldades na segunda metade, conseguiu se recuperar um pouco no final da temporada e, então, marcou um gol e deu uma assistência em um amistoso. Nós conversamos sobre isso antes do início do torneio e perguntamos: ‘Será que marcar aquele gol e jogar tão bem foi um alívio para o Christian?’ Claramente que sim, porque que desempenho incrível naquele primeiro tempo, basicamente colocando o jogo mais ou menos fora do alcance do adversário.
“Dissemos antes do torneio que os craques precisam ser craques, os jogadores precisam cumprir seus papéis, e se conseguirmos alguma surpresa aqui e ali, é um bônus — e foi basicamente isso que aconteceu na primeira partida.”
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Jogos da Seleção Masculina dos EUA: Austrália é o próximo adversário na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo
A seleção masculina de futebol dos EUA voltará à ação na sexta-feira, quando enfrentará a Austrália. A vitória garantirá a classificação para as oitavas de final, ainda com uma partida contra a Turquia pela frente, e permitirá algumas experimentações.
Pulisic tem um papel de liderança a desempenhar nos esforços para chegar às fases finais do principal evento da FIFA, e esses esforços chamarão a atenção de qualquer time em busca de um reforço ofensivo durante a janela de transferências do verão de 2026.