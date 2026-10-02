Em entrevista à Sky Sport Italia e a outros jornalistas durante um evento na San Siro Milan Store, o camisa 11 do Milan analisou sua recuperação e a transição para uma nova abordagem do treinador: "Tem sido um início de temporada estranho. Eu estava voltando de uma lesão e queria muito jogar, mas levou tempo.

"Trabalhei com o time e com o treinador para voltar aos gramados. Estamos aprendendo o sistema dele, como ele quer que joguemos. Estou muito positivo em relação a ele. Nossa partida mais recente foi uma das melhores, então queremos construir em cima disso."

Ao destacar as orientações posicionais aplicadas em campo, ele observou: "Ele quer que encontremos certas posições, especialmente quando temos a bola, e que façamos movimentos específicos. Obviamente, também nos é dada alguma liberdade no ataque, mas há princípios e posições que devemos manter."