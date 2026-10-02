Buzzi
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Christian Pulisic mira renovação de contrato com o Milan enquanto a era Ruben Amorim impulsiona a retomada do astro da seleção dos EUA
Talismã do Milan quer ficar por mais tempo
O jogador de 28 anos falou sobre sua situação atual durante uma aparição comercial na megaloja do estádio do clube. Recentemente, ele reencontrou o caminho do gol contra o Lecce, marcando pela primeira vez na liga desde dezembro passado. Com seu contrato atual se encerrando no próximo verão europeu, o dono do clube, Gerry Cardinale, estaria preparando uma oferta de contrato de longo prazo até 2031 para manter o ponta.
- Getty Images Sport
Atacante adota exigências táticas estruturadas
Em entrevista à Sky Sport Italia e a outros jornalistas durante um evento na San Siro Milan Store, o camisa 11 do Milan analisou sua recuperação e a transição para uma nova abordagem do treinador: "Tem sido um início de temporada estranho. Eu estava voltando de uma lesão e queria muito jogar, mas levou tempo.
"Trabalhei com o time e com o treinador para voltar aos gramados. Estamos aprendendo o sistema dele, como ele quer que joguemos. Estou muito positivo em relação a ele. Nossa partida mais recente foi uma das melhores, então queremos construir em cima disso."
Ao destacar as orientações posicionais aplicadas em campo, ele observou: "Ele quer que encontremos certas posições, especialmente quando temos a bola, e que façamos movimentos específicos. Obviamente, também nos é dada alguma liberdade no ataque, mas há princípios e posições que devemos manter."
'Estou muito feliz no Milan'
O americano abriu mão de defender a seleção nesta Data Fifa e optou por permanecer em Milanello para ganhar ritmo de jogo após uma lesão sofrida na Copa do Mundo.
Perguntado diretamente sobre estender seu compromisso, ele confirmou o desejo de chegar a um acordo: "Estou muito feliz no Milan. O clube está me dando tudo, me ajuda muito. Estou concentrado em jogar, mas vamos conversar sobre isso. Espero que em breve."
Reforçando sua satisfação na Itália, acrescentou: "Estou muito feliz no Milan e quero continuar aqui."
- Getty Images Sport
Desafiantes em ascensão buscam o topo
O time de Amorim está em quinto lugar na Serie A, apenas dois pontos atrás da líder Roma, enquanto segue invicto nas competições nacionais. Agora, o técnico precisa encontrar respostas na Liga Europa, depois que a derrota na estreia para o Benfica ameaçou o embalo da equipe. Ter de volta seu principal criador em plena forma será vital à medida que os compromissos nacionais e continentais se acumulam ao longo do outono.
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