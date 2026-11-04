Christian Pulisic, Folarin Balogun e Weston McKennie retornam, enquanto Cavan Sullivan e Mathis Albert mantêm suas vagas na seleção dos Estados Unidos para o confronto com o Haiti pela Liga das Nações
- ZUMA Press Wire
Vaga nas semifinais em jogo
Os Estados Unidos enfrentarão o Haiti em uma série de ida e volta que definirá uma vaga nas semifinais da Liga das Nações da Concacaf, previstas para a primavera. Serão os primeiros jogos oficiais do ciclo de 2030, e os Estados Unidos buscarão conquistar a Liga das Nações da Concacaf pela quarta vez em cinco edições da competição.
O primeiro jogo contra o Haiti será em 14 de novembro, no Nu Stadium, em Miami. A partida terá mando de campo do Haiti, já que não é possível disputar jogos no país. Três dias depois, os Estados Unidos receberão o Haiti em Cincinnati.
- Sports Press Photo
O elenco completo
GOLEIROS: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville
SC)
DEFENSORES: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion FC), Sergiño Dest (PSV
Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)
MEIO-CAMPISTAS: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter
(Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
ATACANTES: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (Red Bull New York),
Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Icon Sportswire
Analisando o time
Depois de Pochettino promover 13 estreias na última concentração, este elenco conta com apenas dois jogadores que ainda não atuaram pela seleção: Reed Baker-Whiting e Santiago Castaneda. Também inclui Brian Reynolds, que ainda não havia participado de uma concentração sob o comando do técnico da seleção dos Estados Unidos.
Em grande parte, portanto, o elenco é conhecido. Dos jogadores convocados, 19 estavam no grupo mais recente, que venceu Peru, Chile, México e Canadá na primeira data Fifa após a Copa do Mundo. O elenco também conta com 13 dos 26 jogadores que participaram da campanha na Copa do Mundo no verão passado.
Além disso, o grupo tem bastante experiência na Liga das Nações: dez jogadores já conquistaram o troféu ao menos uma vez.
- Icon Sportswire
O que vem a seguir?
Os jogadores da seleção masculina dos Estados Unidos começarão a se apresentar em Atlanta após os jogos de seus clubes neste fim de semana, antes de enfrentar o Haiti na primeira partida, em 14 de novembro.
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