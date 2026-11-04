Depois de Pochettino promover 13 estreias na última concentração, este elenco conta com apenas dois jogadores que ainda não atuaram pela seleção: Reed Baker-Whiting e Santiago Castaneda. Também inclui Brian Reynolds, que ainda não havia participado de uma concentração sob o comando do técnico da seleção dos Estados Unidos.

Em grande parte, portanto, o elenco é conhecido. Dos jogadores convocados, 19 estavam no grupo mais recente, que venceu Peru, Chile, México e Canadá na primeira data Fifa após a Copa do Mundo. O elenco também conta com 13 dos 26 jogadores que participaram da campanha na Copa do Mundo no verão passado.

Além disso, o grupo tem bastante experiência na Liga das Nações: dez jogadores já conquistaram o troféu ao menos uma vez.